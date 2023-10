Cos’è la Rockstar Girlfriend Aesthetic e perché il suo nome è stato giustamente criticato

I riflettori non si accendono più sulle grandi rockstar e il loro stile, bensì sulle loro ragazze: da qui il nome Rockstar Girlfriend Aesthetic.

Se un po’ bazzichi sui social, sarai sicuramente incappata in almeno una delle varie aesthetic che da mesi si susseguono ininterrottamente su TikTok e che influenzano inevitabilmente e irreparabilmente tutte le nuove tendenze in fatto di moda, nail art, hairstyle e, ovviamente beauty. Dopo un periodo all’insegna del Goth e del suo revival grazie alla serie Netflix Wednesday Addams, che ha dato vita a trend come la Dark Academia Aesthetic, la Dark Mermaid Aesthetic e la Girly Goth Aesthetic, le estetiche di TikTok hanno subito una deviazione di rotta non indifferente, discostandosi da tutto ciò che è minimale e “clean” e orientandosi su un nuovo stile, più grezzo e irriverente. Dopo la popolarità del Goth, siamo passati dunque a un’attrazione verso ciò che è grunge, old school e improntato sullo stile musicale degli anni ’70, ’80 e ’90 ed è da qui - grazie anche al successo globale della serie di Prime Video Daisy Jones and The Six - che la rock obsession ha avuto inizio. L’attrazione per i look e l’allure grunge-rock dell’epoca hanno fatto presa sulle nuove generazioni di influencer e it girls, che, ispirandosi ai tratti caratteristici di questo stile, hanno creato una vera e propria tendenza che ne rispecchiasse i features: la Rockstar Girlfriend Aesthetic.

Cos’è la Rockstar Girlfriend Aesthetic?

I riflettori dei palchi calcati dalle grandi rockstar non si accendono più sui musicisti stessi, bensì sulle loro ragazze: da qui il nome Rockstar Girlfriend Aesthetic, un inno allo stile e al beauty delle fidanzate delle più grandi star musicali dell’epoca e… del momento. Per farti afferrare subito il concetto, pensa ad Anita Pallenberg, fidanzata prima di Brian Jones e poi di Keith Richards dei Rolling Stones, a Pattie Boyd, la moglie di Eric Clapton, a Kate Moss e Pete Doherty e a Pamela Anderson e alla sua travagliata storia con Tommy Lee, batterista della band Mötley Crüe: che cosa le accumunava? Uno stile impeccabile, che ricalcava le orme di quello dei propri partner, in un tripudio di influenze rock. Ma, se vogliamo fare un esempio più attuale, ci basterà pensare a Kourtney Kardashian Barker, che da quando ha iniziato la sua relazione con il batterista dei Blink-182 Travis Barker, ha subito un cambio di immagine notevole, allineandosi di più a quello del marito.

Ma non solo: la Rockstar Girlfriend Aesthetic si ispira anche a figure che esulano di per sé dalle relazioni con musicisti, ma incarnano perfettamente l’attitude che questo trend vuole far risaltare: dalla pop star e protagonista proprio della serie Daisy Jones and The Six Suki Waterhouse fino a Lily-Rose Depp, Julia Fox e Alexa Chung.

Come ricreare il makeup e l’hairstyle alla Rockstar Girlfriend Aesthetic?

Addio colori tenui, look soft e trucchi makeup-no-makeup e benvenuti eyeliner, smokey eyes, look smudeged creati con matite scure e kajal sfumati in maniera imperfetta e sbrigativa. Tutto ciò che è sexy, imperfetto, disordinato ma ipnotico e ammaliante è anche la Rockstar Girlfriend Aesthetic. Il trucco occhi si concentra su nuance scure e intense (via libera al nero, al grigio, al marrone) e gravita attorno a toni neutri e polverosi, che spaziano anche fra colorazioni metalliche, shimmer e brillanti purché di colori come viola, blu notte, verde scuro e così via. Le labbra invece si tingono di gloss e rossetti nude, ma anche di lipstick rossi, ciliegia e berry.

Anche i capelli sono un elemento chiave di questa estetica: pieghe voluminose e spettinate, con qualche ciuffo ribelle che fuoriesce davanti al viso sono all’ordine del giorno. Un po’ come se ci fossimo appena svegliate e fossimo pronte per andare a un concerto. L'importante è che l’hairstyle, così come il beauty, esprima libertà e audacia.

Ma perché chiamarla Rockstar Girlfriend Aesthetic non è propriamente corretto?

Chiamare questa estetica Rockstar Girlfriend Aesthetic subordina la figura della donna a quella del musicista al quale sta assieme, privandola di un’identità precisa se non in rapporto a quella del partner e implicando che lo stile e l’estetica della Rockstar Girlfriend derivino e siano correlati solo alla relazione di una donna con un uomo. In realtà questa stessa estetica che il trend Rockstar Girlfriend Aesthetic di TikTok associa alla “fidanzata di” - come un effetto dovuto esclusivamente al musicista con cui si ha una relazione - era proprio quella delle più grande ariste femminili dei tempi, che hanno segnato epoche non solo con la loro musica, ma anche la loro immagine. A partire da Joan Jett, Janis Joplin, Tina Turner, Stevie Nicks, Pat Benatar, fino ad arrivare a Suzi Quatro, Patti Smith e molte altre.

E proprio come Karen Sirko dice nella serie Daisy Jones and The Six: «Ho lavorato troppo e sono troppo brava per essere conosciuta come "la fidanzata dei The Six”».

Essere una rockstar non è solo una cosa da uomini e, l’estetica che è associata a questo periodo, non è nata solo grazie alle figure maschili, bensì grazie al contributo di artiste femminili incredibili e che hanno segnato la storia e la cui influenza, anche in ambito estetico, merita di essere riconosciuta.