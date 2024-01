Slavic girl: l’ultimo trend make up che sta conquistando TikTok

I l nuovo trend make-up "Slavic Girl", diventato virale su TikTok, ci conduce in un viaggio esplorativo nell'incantevole mondo dell'Europa orientale e dei suggestivi Paesi baltici.

Con l'arrivo della stagione invernale, un gelido vento proveniente dall'Europa dell'Est ha portato con sé un'ondata di novità su TikTok. Il trend make-up "Slavic Girl" è diventato in breve tempo il nuovo tormentone beauty virale sulla piattaforma. Una tendenza che attinge dalla bellezza e dal fascino delle ragazze slave e che ha conquistato rapidamente l'interesse delle beauty addicted di tutto il mondo, che popolano il social network.

Ciò che rende così affascinante il make-up "Slavic Girl" sono le sue caratteristiche uniche: guance delicatamente arrossate, labbra morbide e uno sguardo magnetico che riflette lo stile e l’eleganza tipiche delle donne dell’Europa orientale.

A fare da colonna sonora ai milioni di video pubblicati sull’app cinese, la canzone russa 'Moj marmeladnyj’ della celebre cantante russa Katja Lel, tornata di tendenza grazie a un mash-up. Ma non è solo una questione di make-up; questo trend offre l’occasione perfetta per giocare con i propri outfit. Infatti, i rossetti nude e i blush rosati vengono abbinati a cappelli in pelliccia e cappotti eleganti, capaci di evocare le fredde atmosfere dell’inverno nell'Europa dell'Est e il glamour tipico delle donne provenienti da regioni come la Russia, l’Europa orientale e i Paesi baltici.

E così, attraverso la fusione di suoni e ritornelli catchy (dzhaga-dzhaga ormai è impossibile da dimenticare), cosmetici e il fascino di territori lontani, il make-up "Slavic Girl" continua a diffondersi sui social network, offrendo l’opportunità a tutti di trasformarsi almeno per un momento, in una vera regina delle nevi.

Come ricreare il make up “Slavic girl”

Proprio come il trend del 2023 "Cold Girl Make-up", anche lo "Slavic Girl" vede come protagonista il blush. Declinato in tonalità rosate e pescate, viene utilizzato per donare alle guance un aspetto arrossato e luminoso, simile al colorito che si ottiene quando si è esposti al freddo. Applicalo partendo sulla parte alta degli zigomi per un effetto naturale.

Contouring

Il contouring è un altro elemento chiave del trend "Slavic Girl". I lineamenti del viso vengono scolpiti con maestria per evidenziare gli zigomi, la mandibola e il naso. Via libera a prodotti in crema o polvere, a patto che il sottotono sia freddo, in grado di replicare perfettamente le ombreggiature del viso.

Rossetti

Nel trend "Slavic Girl", le labbra spesso seguono uno stile naturale, privilegiando rossetti e gloss in tonalità neutre, come i nude o colori simili al tono naturale delle labbra. Si prediligono texture cremose o idratanti per conferire un aspetto delicato e chic.

Make up occhi

L'eyeliner svolge un ruolo fondamentale nel ricreare questo tormentone beauty.

Linee decise e audaci, diventano le alleate perfette per (ri)creare uno sguardo magnetico ed espressivo, enfatizzando la forma degli occhi.