Il makeup per l’inverno 2024 è ancora il Cold Girl Makeup

A nche per questa stagione, il “trucco della ragazza che ha freddo” conquista il podio come trend più ricreato per l’inverno

Le key word del makeup per l’inverno 2024 sono chiare e inequivocabili: toni soft e neutri, blush rosati e basi naturali a più non posso. Il fil rouge che percorre il beauty di stagione è dunque incentrato su tutto ciò che ricorda e strizza l’occhio al makeup-no-makeup con una visione specifica proprio per il 2024, che ruota attorno al colore rossastro che si propaga sulle nostre guance e a quell’effetto “rugiadoso” che assume la nostra pelle a contatto con il freddo tipico invernale.

Le guance e la punta del naso arrossate che vengono emulate con strati di blush dalle diverse tonalità, le labbra turgide e vivide sublimate da balm rimpolpanti e colorati e l’incarnato perlescente e luminoso ottenuto attraverso una base glowy e il giusto amount di illuminante sono infatti tutti tratti essenziali di quel trend, conosciuto come Cold Girl Makeup, (condiviso su Tik Tok dalla makeup artist e content creator Zoe Kim Kenealy nel 2023) che ancora una volta si conferma come la tendenza più amata da beauty influencer, it girl e guru del makeup per l’inverno.

E, se Winter is coming (cit), con lui ritorna anche il "trucco della ragazza che ha freddo”, riconfermandosi il makeup più virale dell’inverno 2024.

Ma, per chi non si fosse ancora imbattuto in questo beauty look, ecco un recap di quelli che sono i tratti caratteristici da tenere a mente per ricrearlo.

Cos’è il Cold Girl Makeup

Controparte invernale del famosissimo Strawberry Girl Makeup, il makeup reso virale da Hailey Bieber, ispirato alle fragole e al colore rossastro che si propaga sulle guance con il calore del sole estivo, il Cold Girl Makeup ricrea lo stesso effetto red cheeks e glowy appareance dovuto, però, al freddo.

L’obiettivo principale di questo beauty look è infatti quello di emulare l’aspetto che si ha quando si è reduci da un pomeriggio sulle piste da sci o da una passeggiata in montagna evocando attraverso il trucco, uno per uno, tutti i features che assume la nostra pelle a causa dei venti frizzanti e delle temperature ostiche dei mesi che vanno da dicembre a marzo.

Dal più importante e caratterizzante, ossia le flushed cheeks rosate e arrossate, al luccichio che assumono gli occhi leggermente languidi a causa del freddo fino alle labbra, che si fanno più voluminose e tinted, scopriamo assieme tutti gli elementi distintivi necessari per ricreare questo trend.

Come portare il Cold Girl Makeup nel 2024

Base naturale e luminosa

Per la realizzazione di questo makeup, la base viso è tutto: è importante quindi preparare sempre la pelle con un po’ di skincare idratante (in modo che non risulti troppo secca e rischi l’effetto cackey), utilizzare un primer uniformante per sublimare l’incarnato e fissare il tutto e optare per un fondotinta cremoso e glowy, che lasci la pelle luminosa e leggera. In più, se vuoi una dose extra di scintillio, proprio come quello della neve fresca che riflette i raggi del sole, prima di passare al fondotinta, applica su pelle pulita un illuminante liquido su tutto il viso. Correggi le imperfezioni e le occhiaie con un correttore a coprenza modulabile e infine opacizza la zona T con un po’ di cipria per evitare che durante la giornata si lucidi eccessivamente.

Ultimo step: highlight your light with the highlighter, ossia, in poche parole, corspargi gli zigomi, la punta del naso e l’arcata del labbro superiore con un illuminante in polvere per brillare come si deve.

Blush a più non posso

Il protagonista indiscusso di questo look è proprio il blush: via libera quindi a layering di blush cremosi e polverosi da mixare fra loro e dalle sfumature rosate e rossastre(meglio sempre utilizzare delle shade fredde rispetto a quelle calde) e vietati colori come il corallo, il pesca o tonalità mattoni e aranciate che riserveremo all’estate. L’effetto che vogliamo ottenere è naturale e realistico, proprio come quando le nostre guance si arrossano con il freddo e assumono quell’adorabile colore flushed e delicato. Per un risultato ancora più convincente, non ti limitare solo alle gote, ma sbizzarrisciti anche sulle zone del viso che sono maggiormente soggette ad arrossarsi durante le basse temperature, come le guance, il mento e la punta del naso.

@mandylikes Cold girl makeup is back ❄️❄️ @Rare Beauty soft pinch blush Grateful @Hourglass Cosmetics concealer Oat @ILIA Beauty brow pen Soft Black @Charlotte Tilbury Beautyverse palette @Gucci liquid eyeliner @Tower 28 Beauty mascara @Fenty Beauty blotting powder #hourglasscosmetics phantom glossy balm Crave ♬ winter things – audios for you

Un makeup occhi rugiadoso

Fai incetta di ombretti olografici, lucidi e riflettenti per ricreare più fedelmente possibile il luccichio dei fiocchi di neve. Dagli eyeshadow in polvere brillantinati (puoi anche utilizzare lo stesso illuminante che hai usato sul viso, sulle palpebre) a prodotti ibridi e ombretti liquidi, il gioco sta tutto nel scegliere la texture e il finish migliore per replicare l'effetto della brina e dei riflessi innevati sulle palpebre.

Labbra turgide e arrossate

Concludi il tutto con un makeup labbra naturale e tenue: utilizza un balm leggermente colorato in una tonalità vicina a quella delle tue labbra per enfatizzare semplicemente la loro autentica sfumatura e volumizzale con gloss rimpolpante per un effetto plumped.