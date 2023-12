Natale 2023: Scopri le migliori idee regalo beauty per lei

Q uesto Natale sorprendila con il giusto regalo beauty!

Scegliere il regalo perfetto per la tua dolce metà può sembrare un'impresa impossibile. Ogni Natale, la ricerca di qualcosa di originale può rivelarsi frustrante, soprattutto se non hai dimestichezza con rossetti, sieri viso e profumi. Ma quest'anno, niente stress!

Abbiamo preparato una lista di regali beauty che faranno brillare i suoi occhi più delle lucine dell'albero.

Dai set make-up super chic alle fragranze più esclusive del momento, passando per i prodotti per la cura della pelle che trasformeranno la sua routine in un lussuoso rituale di bellezza.

Abbiamo selezionato con cura ogni opzione, pensando a come farla sentire amata e apprezzata in modo unico.

Westman atelier

Un cofanetto rosso come l'amore. Questo kit contiene i best seller make up del brand: Squeaky Clean Liquid Lip Balm in Nectar, Lit Up Highlight Stick in Biscuit e il viralissimo Baby Cheeks in Petal, disponibile per la prima volta come blush in polvere.

Foreo

FOREO Skin Supremes Set è il regalo perfetto per una skin care addicted. Al suo interno BEAR mini, UFO mini 2, Maschera viso UFO Glow Addict, e SERUM SERUM SERUM. I migliori dispositivi per la cura del viso, hi tech e dall’effetto Glow! Declinati nella tonalità "Pearl Pink", dolce e coccolosissima.

Lelo

Le vacanze sono il momento ideale per riaccendere la passione e vivere l'intimità in un contesto avvolto da nuovi scenari, esperienze da condividere e momenti di complicità da creare insieme. Il nuovo sex toy DOT™ di LELO è l'alleato perfetto per esplorare e arricchire questa dimensione dell'intimità di coppia.

Bellissima

La spazzola ad aria calda 8in1 Air Wonder asciuga, dona volume ai capelli e crea stili differenti, in un solo gesto, grazie agli 8 accessori inclusi. Il rivestimento in ceramica e cheratina protegge i capelli e gli ioni aiutano a mantenere l’idratazione per ridurre al minimo l’effetto crespo. È il regalo perfetto per la tua dolce metà, perchè unisce praticità e versatilità, consentendole di ottenere facilmente acconciature perfette per ogni occasione, rispettando la salute e la bellezza dei suoi capelli.

Rare Beauty

Questo set comprende tutto il necessario per regalare alla tua fidanzata un look dewy che durerà a lungo: il famoso blush liquido Soft Pinch nella tonalità Worth, l'illuminante liquido Positive Light nella tonalità Enlighten e lo spray Always an Optimist 4-in-1 in formato mini size. Questo kit rappresenta il regalo ideale per tutte le appassionate del brand e, naturalmente, per le fan di Selena Gomez, aggiungendo un tocco di glamour alla loro make up routine.

DIOR

In occasione delle feste di fine anno, Dior reinventa un oggetto ispirato alla raffinatezza e all’eleganza della Maison: la minaudière. Nato dal savoir-faire Dior, questo eccezionale articolo in metallo dorato ripropone i codici couture simbolo della Maison in un design moderno ed essenziale. All’interno di questo scrigno, un rossetto Rouge Dior e 3 ricariche. I rossetti riescono a coniugare lunga tenuta, sensorialità e azione skincare attraverso una formula infusa di estratto di peonia rossa. Comoda anche negli spostamenti grazie alla sua catena, la minaudière Dior può essere portata a spalla o a mano per dare vita a un look sofisticato e moderno.

Balmain Hair Couture

Un set couture per prendersi cura dei capelli. I prodotti all'interno della box " Moisturizing care set" offrono un'idratazione ottimale e la base perfetta per qualsiasi look, mantenendo i capelli maneggevoli, morbidi, lucenti e dall'aspetto sano.

Chanel

Per le feste, Chanel immagina uno scrigno bianco e oro in edizione limitata che rivela al suo interno N°5 Eau de Parfum: una fragranza iconica che non smette di sedurre e conquistare, avvolgendo chiunque la indossi in un'aura di eleganza senza tempo. Simbolo di raffinatezza e stile, è il regalo perfetto per rendere le festività ancora più memorabili e incantevoli, donando un tocco di eleganza eterna ad ogni donna che lo indossa.

Charlotte Tilbury

L'esclusivo cofanetto di Charlotte "Pillow Talk Dreams come true" contiene 14 referenze full size declinate nell'iconica tonalità pillow talk.

Il regalo che ogni make up lover spera di trovare sotto l'albero.

Christian Loboutin

L'iconica fragranza di Christian Louboutin, Loubidoo, è ora declinata in una nuova versione: Loubidoo Rose.

Questa creazione frutto della creatività di Daphney Bugey, esperta profumiera, trae ispirazione dall'essenza tridimensionale della rosa, da sempre emblema dell'amore più puro. Accompagnata da note di testa di cedro e da note di fondo di muschio, il profumo rivela il vero carattere del fiore, svelando tutti i suoi segreti sensuali celati tra i petali. In esclusiva presso Rinascente Milano Duomo

Gucci



I simboli emblematici della Maison fiorentina continuano a ispirare nuove possibilità che infrangono ogni regola. Questo set regalo della linea Gucci Beauty, racchiude un trio di rossetti *25 ‘Goldie Red’. I prodotti sono disponibili in diversi finish, tra cui brillante, semitrasparente e matte.

Prada

Le amanti delle fragranze non potranno resistere al gift set Prada Paradoxe. Una fragranza femminile floreale che invita ad esplorare ed esprimere la multi dimensionalità paradossale delle donne. La celebrazione di non essere mai uguale, ma sempre sè stesse. All'interno della confezione, oltre al profumo nel formato 50 ml, anche la body lotion nel medesimo formato.

Slip silk pillow case

Le federe in seta di Slip sono un autentico must-have, amate dalle celebrità di tutto il mondo (Kim Kardashian in primis!).

Riducono l'attrito tra la pelle e il cuscino, offrendo un vero trattamento anti-age. Inoltre, dormire sulla seta aiuta a combattere l'effetto crespo e previene la formazione di nodi fra i capelli. Questo Natale, il brand americano propone un kit completo composto da federa e tre mini scrunchies.

Lancôme

Un cofanetto interamente dedicato alla linea skincare ispirata alla Scienza della Rigenerazione.

In questo coffret il protagonista indiscusso è l’iconico Rénergie H.C.F. Triple Serum in formato full size, il siero anti-età concentrato che racchiude nella sua formula una combinazione ottimale di ingredienti attivi per favorire il potenziale rigenerativo della pelle e mantenerla giovane. A seguire Rénergie Yeux per un contorno occhi immediatamente riposato ed infine la nuova Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream, che concentra potenti ingredienti attivi in una referenza altamente sensoriale che aiuta la pelle a rigenerarsi più velocemente del passare del tempo.

Iscriviti al nostro canale WhatsApp!