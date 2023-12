Unghie natalizie: 36 idee per manicure da sfoggiare sotto l’albero

L e manicure migliori da sfoggiare a cene, pranzi e party all’ombra dell’albero di Natale sono tutte qui, in un trionfo di glitter ed effetti cromati, ma non solo. Dai una sbirciata prima del prossimo cambio smalto.

Inizi a sentire lo spirito del Natale appena messo via il costume di Halloween? È da un pezzo che canticchi Mariah mentre fai shopping per scovare il miglior ugly Christmas sweater da sfoggiare alla cena di Natale con gli amici? Ok, ma sai già quali unghie vuoi abbinarci?

Il Natale e tutti gli elementi della tradizione si prestano alla perfezione per diventare protagonisti delle manicure più festose dell’anno. Iniziamo con i colori: rosso, verde e bianco sono immancabili quando si parla di unghie a tema Natale, ma non dimentichiamo anche l’oro, protagonista indiscusso delle feste che trionfa da Natale a Capodanno, sotto forma di glitter oppure nella sua forma più lussuosa ad effetto specchio sulle chrome nails che spopolano quest’anno.

Poi ci sono tutti gli elementi decorativi che ricordano il Natale come alberelli, fiocchetti, palline da appendere all’albero, il vischio, le lucine, i Candy Canes (i bastoncini bianchi e rossi) e i biscotti allo zenzero. Li immagini sulle unghie? Noi sì e sono bellissimi. E per le vere intenditrici ci sono delle super chicche, come il cappello di Babbo Natale che diventa una french manicure, o il fidato Rudolph, super cute in versione stilizzata. E poi c’è lui, l’altro protagonista del Natale che non possiamo dimenticare. Ebbene sì, il Grinch.

Unghie natalizie 2023