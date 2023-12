I profumi da regalare a Natale

R egalare un profumo è un gesto speciale che richiede una profonda conoscenza di chi lo riceve. Sei pront* a scommettere su quale puntare per un regalo di successo?

Scegliere i profumi da regalare non è un’impresa semplice, per cui ogni volta che si sceglie di regalare un profumo si corre un rischio: o è un flop tremendo o un successo inimmaginabile. Spesso capita che chi acquista un profumo da regalare lo faccia come gesto d’impulso, scegliendo magari tra le fragranze più virali del momento, ma non potrebbe esserci mossa più sbagliata. E adesso ti spieghiamo perché e come fare per individuare i migliori profumi da regalare a Natale.

Come scegliere il profumo da regalare a Natale

Il primo caso, quello dal successo assicurato, è che dall’altra parte ci sia qualcuno di cui sappiamo tutto e che usa una e una sola fragranza da tutta la vita. Come potresti mai sbagliare? Forse non sarà il regalo più sorprendente della storia, ma saprai con certezza di aver individuato il giusto profumo da regalare e avrai fatto felice chi lo riceve.

Un altro regalo facile è quello per chi colleziona fragranze. In questo caso hai la certezza che esiste una ben nutrita wish list di profumi che desidera provare ed aggiungere alla propria collezione. Scegliere tra uno di quelli è un gesto di vera amicizia. Forse ci hai fatto caso, ma chi ama i profumi ha anche un appetito insaziabile e non sempre il portafogli riesce a stare al passo con i suoi desideri. Tu che ne esaudisci uno passerai agli annali come la miglior persona dell’anno.

La questione diventa invece più spinosa nei casi in cui non si conoscono i gusti di chi riceve il profumo, ma si sceglie a caso dalle infinite proposte che ci sono in profumeria o perché si è stati influenzati dalle opinioni su TikTok.

Le preferenze in materia di profumo sono molto soggettive e spesso tendiamo a scegliere in base a quello che ci piace. Quello che invece bisogna fare è pensare a cosa piace davvero a chi lo riceve, soprattutto se non siamo così in confidenza. Prova a regalare un profumo gourmand a chi ama gli esperidati e poi osserva la sua reazione. Puoi scommettere che il profumo marcirà nel cassetto o verrà riciclato alla prima occasione.

I migliori profumi da regalare a Natale per lei, per lui e genderless

Qualunque sia la situazione per cui ti ritrovi a regalare un profumo a Natale ricorda sempre che non lo stai scegliendo per te. Qui di seguito abbiamo selezionato profumi davvero sfiziosi che hanno il potenziale per essere un regalo pazzesco, quindi scegli con attenzione, o almeno riduci il campo d’azione puntando su una famiglia olfattiva.

Miller Harris Black Datura

Un profumo potente, ipnotico e opulento con inebrianti note di Tuberosa, Datura, Mirra, Muschio e Ambra. Per indossarlo servono attitudine e una forte personalità.

La Serra Profumi Binge Eating Vanilla

Un ambrato-orientale goloso e irresistibile dalle sfaccettature gourmand, ma non stucchevoli. Più lo indossi e più lo desideri. Fanno venire l’acquolina in bocca le meravigliose note di Vaniglia Planifolia Madagascar, Nocciola e Fava Tonka con lievi cenni di Bergamotot Italiano e Limone.

Diptyque L’Eau Papiere (edizione limitata Holiday collection)

Un profumo lieve e soave che vuole ricordare l’odore dell’inchiostro sulla carta. Per chi ha una personalità discreta che si scioglie all’interno del suo circolo più intimo. Il jus contiene note di muschi bianchi, Mimosa, un accordo di legni biondi e un accordo vapore di riso.

Byredo Tobacco Mandarin

Una fragranza calda, legnosa e agrumata che ricorda molto le note che si sento nell’aria nel periodo di Natale. Una scia frizzante di agrumi e spezie libera note di mandarino, coriandolo e cumino, lasciando spazio al cuoio e al labdano, il cuore della fragranza, eleganti e morbidi avvolti infine da un fumoso mantello di tabacco.

Kayali Oudgasm Vanilla Oud 36

Il nome di questo profumo è anche una promessa. Una vaniglia elegante, il calore dello zafferano, la dolcezza delle praline e la magia dell’olio sono un richiamo irresistibile.

Liu Jo Silkway

Il profumo da regalare a uno spirito libero, con una personalità unica. Un bergamotto luminoso bilanciato da un bouquet di fiori bianchi e gelsomino e sul finale una vaniglia morbida e cremosa.

Goutal Ambre Souvage Absolu

Note di testa aromatiche e succose, lavanda e mirtillo, incontrano un cuore vellutato di iris dalle sfumature vanigliate. Un fondo resinoso boisé-ambrato rivela note calde, intense, di rara ricchezza. Un ambrato orientale caldo e potente, dal silage intenso e persistente.

Cherigan The Purple Bar

Le note natalizie per eccellenza, un turbinio di essenze d’arancia e davana, legate da chiodi di garofano e cannella che fanno il contrappunto con la frutta candita. Le calde note di resina e legni incontrano un bouquet di patchouli, di resina di benzoino e della vaniglia dai bacelli piu’ belli che gli conferiscono un carattere quasi animale.

Memo Paris Inverness

Un profumo che si ispira alle Highland scozzesi e porta in sé note versi e terrose, legno di cedro e di guaiaco con oli di sandalo e a tris con velati cenni di iris.

Fragonard Étoile

Anche in questo caso il profumo raccoglie in sé gli odori del Natale, con le sue note agrumate di limone, bergamotto e mela arricchite da sentori di zenzero, gardenia, mughetto e gelsomino su un fono ambrato con legno di cedro e muschio. Elegante e ammaliante.

Xerjoff Via Cavour

Fa perdere la testa lo squisito intreccio di accordi orientali e vanigliati. Il profumo si apre con note di testa di mela cotogna e pesca bianca, al cuore rosa del Marocco, patchouli, cioccolato fondente e rosa, mentre una calda base di vaniglia del Madagascar, caramello e muschio.

Brecourt Noces de Nerola

Questo profumo è un omaggio a Anne Marie de la Trémoille, una donna visionaria, elegante, raffinata e sensuale e infatti la fragranza che sprigiona è semplicemente afrodisiaca e ipnotica. Paradisiaca. Le note di tuberosa, neroli, fiori d’arancio, ambroxan e muschio sono semplicemente irresistibili, quasi pericolose.

Atelier des Ors pink Me Up

Noi sai scegliere tra i profumi da regalare a un’amica che una personalità brillante, giocosa ed effervescente? Allora punta su questo con note di champagne, mora, bergamotto e fiori e muschi.

BDK Gris Charnel Extrait

Un profumo vivace con note di note di cardamomo, té nero e fico, con accenti fruttati e verdi. Sul fondo il patchouli si fonde con sandalo e fava tonka per lasciare una morbida scia gourmand di vaniglia e magra con accenti fumé.

Haute Fragrance Company Great Way

Un profumo ispirato alla Via della Seta che è tra i migliori profumi da regalare a Natale agli amanti dei viaggi e avrai la certezza che risveglierà ricordi e sensazioni felici. Un viaggio da Occidente a Oriente sulla scia del pepe di Sichuan, che porta nelle note di testa freschezza e frizzantezza; il fiore di Magnolia porta con sé diverse sfaccettature, dal fiorito al secco, profumo di frutta, note di foglie di tè e tabacco.

Jo Malone Ginger Biscuit edizione limitata

Anche questo è un profumo super natalizio. L’aroma di biscotti allo zenzero con nocciole tostate, fava tonka , noce moscata, cannella e vaniglia che sono una gioia sia per le papille gustative che per i recettori olfattivi. Quando si dice entrare in una stanza e portare con sé la sensazione che è Natale.

Laboratorio Olfattivo Vanagloria

Courreges L’empreinte

Un chypre fruttato con note di bergamotto e patchouli e accenti gourmand e ambrati che creano un’atmosfera di calore e lusso dell’avvolgente amborxan.

Cristian Cavagna Musa Paradisiaca

Un trionfo di esuberante tuberosa che troviamo nelle note di testa, cuore e fondo, per cui l’eleganza di questo fiore continua ad aleggiare nell’aria e sulla pelle. Accostata al verde della foglia di banano prima, del narciso e dell'ylang ylang poi, che la rendono lussureggiante, esotica e sensuale. Nel fondo, un tripudio di assoluta di vaniglia, cacao, fava tonka, ambra grigia, sandalo, zibetto. Una fragranza che sa di lusso estremo.

Philip Plein No Limit$ Gold

Questo profumo è quello del sole che scalda ciò che sfiora. Il tocco agrumato del bergamotto e del pompelmo, reso ancora più fresco dallo zenzero piccante, stimola energie e le proietta in un limbo frizzante. Le note che emergono sono l’anima tropical dell’elemi, mentre un’elegante brezza di geranio gioca con la luminosità dei fiori d’arancio. Le sensuali note di fondo esaltano l’intensità dei legni ambrati e del benzoino con le sue sfumature calde e cremose della vaniglia, enfatizzate dal cioccolato e dal patchouli.