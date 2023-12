I rossetti rossi e vibranti su cui puntare durante le feste

D a Natale a Capodanno, per illuminare il make-up con il colore protagonista di stagione

Se lo si dovesse descrivere con un colore, il periodo delle feste di fine anno non potrebbe che essere il rosso. Associato al caldo e perciò simbolo di ottimismo, contatto e vicinanza, il rosso accende con le sue sfumature vibranti gli immaginari della stagione invernale sprigionando energia e gioia. Dai vestiti alle decorazioni che animano le vetrine dei negozi, gli ambienti e le fantasie dei più piccini, tutto si tinge delle sue nuances, labbra incluse. I rossetti rossi, infatti, diventano in questo periodo il partner migliore con cui illuminare il viso con note vibranti e festose, da portare in pendant con l'atmosfera natalizia che si respira in ogni dove.

Da abbinare a ombretti ricchi di pagliuzze luminose nei toni dell'argento e dell'oro, altrettanto protagonisti di stagione, questi si svelano in tutta la loro brillantezza colorando la bocca in tonalità che passano dal rosso più puro alle sfumature intense del ciliegia. Prima di scoprire le più belle, un piccolo alert: essendo il Natale, il Capodanno e tutte le feste nel mezzo fatte per mangiare e bere a lungo (se non lunghissimo), il rossetto migliore è quello capace di durare nonostante tutto. Per regalargli un finish luminoso in qualsiasi momento, basterà avere con sé un gloss con cui ravvivare il trucco.

I più bei rossetti rossi da indossare tra Natale e Capodanno

Sebbene esistano diverse tonalità di rosso, ad aiutarci a scegliere quella perfetta per noi sono le regole dell'armocromia. Il rosso, infatti, è sì un colore definito "caldo", spesso perché associato al sangue, alla passione e all'amore, eppure non mancano nella scala cromatica i rossi freddi, apprezzati perché capaci di far sembrare i denti più bianchi. I primi, tra cui generalmente figurano i rossetti aranciati, quelli corallo, rubino o mattone, donano per affinità a chi ha un sottotono caldo o neutro, mentre i secondi, la cui punta di blu si svela in sfumature come il lampone, esaltano le persone con un sottotono freddo.

Durante le feste, i rossetti rossi più gettonati e belli su cui puntare sono sicuramente quelli dal riflesso brillante e acceso che caratterizza l'atmosfera, lasciando spazio a sperimentazioni con colori più intensi come il ciliegia e il mattone, particolarmente apprezzati nei mesi invernali.

Pat McGrath Labs MatteTrance Lipstick Elson

Un rossetto rosso dalle sfumature aranciate che svela tutta la sua brillantezza nella stagione delle feste sugli incarnati scuri nonché sulle pelli chiare di tipo asiatico, il tutto assicurando una durata fino a 10 ore.

Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick American Doll

Rosso come il rubino, questo rossetto mette d'accordo tutti nella sua purezza, classificandosi come uno dei migliori su cui scommettere nella stagione delle feste nonostante le regole armocromatiche.

Gucci Rouge à Lèvres Mat 509 Janie Scarlet

Intenso e avvolgente, questo rossetto prende i toni del mirtillo per mescolarli alle venature scarlatte, dando vita a una combinazione ultra pigmentata e juicy perfetta per essere indossata durante le feste.

Nabla Matte Pleasure Lipstick Signature Red

Il pigmento blu ne fa virare il colore verso il lampone, rendendolo il rossetto ideale per illuminare il viso di chi ha un incarnato chiaro dal sottotono freddo a Natale, Capodanno, o qualsiasi altro giorno.

M.A.C Lipstick Double Fudge

Per un make-up più misterioso, in cui a dominare sono labbra di un rosso profondo, il rossetto mattone non può che essere l'opizione migliore con cui scaldare l'atmosfera.