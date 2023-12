L e unghie si vestono a festa per celebrare Natale e Capodanno, giocando con nuance trasversali che trasmettano la gioia di celebrare la Holiday Season evidando

L'atmosfera di luce e gioia che circonda la Holiday Season ispira e suggestiona, soprattutto la manicure. Le unghie si vestono a festa, avvolgendosi di tonalità radiose e texture opulente per celebrare Natale e Capodanno. Smalti e decorazioni da studiare con attenzione, per ottenere un risultato versatile e adatto a incarnare lo spirito natalizio quanto lo sfarzo di un party per Capodanno. Una soluzione smart per assicurarsi una manicure che vi accompagni fino all'anno nuovo, che trasmetta lo spirito della stagione senza risultare troppo giocose, infantili o natalizie ma, anzi, adatta a diventare un vero e proprio gioiello da sfoggiare in abbinamento a qualsiasi outfit. Tra le soluzioni più interessanti ci sono smalti con effetto specchio e french manicure glitterate, da alternare a effetti degradé brillantinati, strass e decorazioni con brillantini.

Unghie per le Feste con stelle dorate

Una base bianca o trasparente può ospitare vere e proprie costellazioni dorate. Il modo più semplice per realizzarle è sfruttando degli stickers, per ottenere un risultato perfetto in pochissimo tempo. Il dettaglio in più? Scegliere una base blu e intensa, creando un vero cielo stellato.

Smalto rosso e fiocchi di neve

Il rosso è, indubbiamente, il colore simbolo delle Feste. Per arricchirle bastano pochissimi dettagli, dai fiocchi di neve a veri e propri cristalli adatti a riflettere la luce e amplificare la brillantezza dello smalto rosso.

La french manicure glitterata per la stagione

Per chi desidera osare, la soluzione perfetta è abbinare il nero a una silhouette delicata come quella della French Manicure. Aggiungendo dei glitter, poi, il risultato sarà abbastanza brillante da accompagnavi fino al countdown del 31 dicembre.

Lo smalto metallizzato per le Feste

Le unghie per le Feste non possono che vestirsi di tonalità preziose per celebrare l'atmosfera festosa della stagione. Oro e argento, perciò, si accendono sulle mani creando un effetto gioiello che cattura e riflette la luce.

Unghie per le Feste: brillantini e stelle

La manicure mismatched è perfetta per movimentare la nail art anche senza utilizzare troppi colori. L'argento, ad esempio, è la tonalità brillante da utilizzare per disegnare stelle e decorazioni, dando vita a unghie scoppiettanti quanti i fuochi di Capodanno.

Il blu è la tonalità inaspettata di stagione

Una nuance originale, che si allontana dai classici colori delle Feste per dare un tocco divertente e inaspettato alla manicure. Il blu è brillante e avvolgente, vistoso senza essere troppo intenso, divertente e mai scontato. Si porta in abbinamento a disegni e decorazioni, ma può trasformarsi anche in una bellissima french.

Unghie Natale e Capodanno: gli strass

Sono colorati e permettono di creare decorazioni astratte e coloratissime. L'effetto è tridimensionale e brillante, adatto a valorizzare una base trasparente e naturale attraverso bagliori inaspettati, che si amplificano grazie alle luci delle decorazioni.

La french manicure con degradé

I glitter si dispongono solo ed esclusivamente sulla punta dell'unghia, cadendo come tanti fiocchi di neve delicati. La base, naturalmente, deve essere trasparente o leggermente lattiginosa, in modo che le diverse dimensioni dei brillantini possano creare una texture unica.

Unghie per la Holiday Season: lo smalto argento

L'effetto è un total look placcato d'argento, da abbinare a unghie a mandorla non troppo lunghe. Il risultato è brillante e versatile, adatto a un party di Natale quanto al veglione di Capodanno, fino ad adattarsi anche agli ultimi giorni in ufficio.

Unghie rosse e natalizie

Un colore classico può allontanarsi dalla tradizione per diventare più originale e sbarazzino, vellutato. L'effetto cat-eye, infatti, permette di utilizzare lo smalto magnetico per distribuire i glitter su tutta la superficie dell'unghia, cosicchè appaia realizzata davvero in velluto.

Cristalli argentati per le unghie delle Feste

Non servono grandi decorazioni per trasmettere gioia e festosità attraverso le unghie. Con il classico foil d'or, infatti, è possibile creare una nail art astratta e quasi artistica che, al tempo stesso, racconti la luminosità tipica delle decorazioni natalizie.

La nail art dorata

Le unghie delle Feste non possono che essere preziose. Proprio per questo, i glitter dorati divengono protagonisti della nail art, tanto decorando la punta dell'unghia quando diventando microscopici puntini di luce diffusi all'interno del top coat, per amplificare la brillantezza della manicure.

Decorazioni tridimensionali per la nail art

Si dispongono sulle unghie come piccoli cristalli, punteggiandole di luci fredde. L'ideale è scegliere una silhouette a mandorla, da sottolineare proprio attraverso l'utilizzo degli strass, che seguono il profilo dell'unghia.

La nail art gioiello per le Feste

Le unghie della Holiday Season si trasformano in gioielli da sfoggiare in abbinamento ai look più eleganti. Anelli dorati da disporre sul letto ungueale, che creano movimento sull'unghia e ne esaltano la silhouette.

La manicure fiorita, anche d'inverno

La Stella di Natale è uno dei simboli per eccellenza della stagione, da sfoggiare sulle unghie per dare un tocco fiorito alla nail art. L'effetto è una nail art dipinta, delicata quanto un quadro, che valorizza combinazioni di colori natalizie e festose come quella tra rosso e verde.