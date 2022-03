Sticker unghie: la manicure è facile e cool con gli adesivi!

M ai provato gli sticker unghie? Se ami indossare manicure sempre diverse, creative e colorate non puoi non dire si a questa tendenza facile, veloce e decisamente pop. Scopriamo cosa sono, come si applicano e le idee più belle per indossare i nail stickers: per unghie a prova di social, in pochissime mosse!

Gli sticker unghie sono la prova che per ottenere una bella manicure non servono mezza giornata e abilità manuali fuori dal comune. A volte, il segreto di una nail art complessa e iper precisa sta nella modalità adesiva: sono tantissime infatti le manicure da migliaia di likes realizzate semplicemente incollando sulle unghie gli adesivi giusti.

Sricker Unghie: cosa sono

I nail sticker sono veri e propri adesivi molto piccoli e particolarmente resistenti. Sono stati ideati proprio per essere applicati sull'unghia e replicare nail art particolarmente piccole, precise o elaborate senza sforzo. Sono amatissimi sia sulle unghie corte che su quelle più lunghe, e impazzano anche tra le celebrità - vedi ASAP Rocky e Harry Styles.

Adesivi unghie: come si applicano

Realizzare una manicure con gli adesivi per unghie è davvero facile e veloce, ma promette risultati sorprendenti. Dopo aver limato le unghie e messo in ordine le cuticole, basterà applicare su tutta l'unghia uno smalto trasparente e lasciare asciugare. Per realizzare un look a contrasto, consigliamo anche un colore pieno - come bianco, nero o rosa - da applicare come base: l'unico suggerimento davvero importante è far asciugare bene questa passata di colore per permettere all'adesivo di aderire correttamente. Dopo di che, si potrà scegliere l'adesivo desiderato, prelevandolo con le pinzette per un'applicazione più precisa. Per farlo aderire bene è consigliato usare un bastoncino in legno d'arancio. Una passata di top-coat trasparente per sigillare e lucide il tutto et voilà! La vostra manicure express è pronta per essere sfoggiata - e postata sul vostro social preferito.

Sticker unghie: un po' di ispirazione

Il modo più cool di indossare gli sticker unghie è interpretarli come vere e proprie emoji per esprimere il proprio stato d'animo o celebrare un momento specifico dell'anno - Natale, San Valentino, Halloween e chi più ne ha più ne metta. Non esiste un trend specifico, l'unico consiglio è liberare la fantasia, e lasciare che le unghie parlino e raccontino qualcosa su di noi.

Un'altra idea vincente per manicure dall'aspetto complicatissimo ma davvero facile da realizzare è provare gli sticker lineari metallizzati, oro o argento, per realizzare bellissimi dettagli geometrici che con il pennello a mano libera sarebbero piuttosto complicati.

Per una nail art rosa, pastellosa, d'ispirazione nostalgica, perché non utilizzare gli sticker più romantici per realizzare una manicure anni 2000? Queste unghie rosa con farfalle colorate potrebbero essere uscite da un magazine d'epoca.

Un altro modo molto romantico per utilizzare gli sticker unghie è scegliere piccoli disegni floreali, estremamente realistici, da applicare su una base nude o trasparente.

Belli anche questi sticker in 3D metallizzati, per una manicure semplice e raffinata che strizza l'occhio al mondo dell'oroscopo, dei tarocchi degli astri, ma senza esagerare. Per moderne sciamane.

E se vuoi dare nuova vita a degli adesivi per unghie che hai già utilizzato o che da soli non ti convincono più, prova a tagliarli e ad applicarli in maniera creativa. Come in questo caso: le farfalle diventano iper chic e dinamiche svolazzando e posandosi sulle unghie.

Gli adesivi per unghie possono anche essere minimali. Non sempre infatti servono mille parole per esprimere uno stato d'animo. Come in questo caso: la manicure crema e la unghie lunghe da vera baddie sono rese ancora più belle dall'unico adesivo, minuscolo. Un look estremamente cool, da migliaia di likes.