Idee regalo beauty per Natale: le migliori proposte eco green

I ngredienti naturali, confezioni eco-friendly e pack refillable: la bellezza questo Natale ha a cuore l'ambiente.

Belli e attenti al pianeta, i regali beauty per il Natale 2023 seguono l'onda della crescente consapevolezza ambientale, garantendo risultati efficaci sulla pelle e make up long lasting, grazie a formule sicure e all'avanguardia. Gli ingredienti, provenienti da agricoltura sostenibile, si uniscono a packaging curati nei minimi dettagli, realizzati con materiali riciclabili per illuminare le feste , ma con un occhio di riguardo al pianeta.

Comfort Zone - KIT SKIN REGIMEN

Una routine completa per contrastare i primi segni del tempo e combattere gli effetti dello stress e dell'inquinamento urbano.

Il design, che si ispira al linguaggio dei tarocchi, celebra l'energia della natura, rappresentata qui dal sole.

Il cofanetto, dal design unico creato a mano, si offre per un riutilizzo creativo e di arredo ed è realizzato in carta 100% riciclata FSC.

Aesop - Rousing Rhythms

Con le note vivaci di Foglie di Geranio, Scorza di Mandarino e Scorza di Bergamotto, riprodotte in tutte le formulazioni per detergere, esfoliare e idratare la pelle, Rousing Rhythms è l'accompagnamento ideale per le cadenze del giorno e della notte.

Dr. Hauschka - Magia del mattino

Il tris perfetto: il cofanetto regalo "Magia del Mattino" di Dr. Hauschka comprende tutto il necessario per una skincare mattutina.

ll balsamo detergente libera la pelle in modo delicato da tutte le impurità, la lozione tonificante dona visibile tonicità alla pelle mentre la crema giornaliera alla rosa offre un'intensa protezione e un trattamento nutriente. Esiste un modo migliore per iniziare la giornata al meglio?

PURO BIO - Jingle Care HEART BOX

Per gli amanti del make-up occhi, questa latta contiene due prodotti essenziali: il mascara Double Dream Supreme e l’Eyeliner On Fleek con punta in feltro. Ogni box è un messaggio ispirato alle canzoni del Natale più amate, per stupire ogni appassionato di make-up dal cuore romantico. Le confezioni in latta possono essere riutilizzate in modo creativo per custodire piccoli oggetti e accessori.

La saponaria - Booster viso

Lo Scrigno Booster Viso contiene un duo portentoso che ha ben chiaro il suo compito: rimpolpare la pelle, minimizzare i segni del tempo e levigare la grana. I prodotti sono racchiusi in una confezione di latta che si può utilizzare all’infinito per custodire i propri prodotti skincare e/o make up.

Unbottled - Trio Bye Bye Plastique

3 best seller per una routine zero waste: gel doccia all'avena e mandorle dolci, detergente viso super delicato e shampoo Tout Nu per capelli normali. Da Sephora

Madara Brow & Lash

Frutto della ricerca in ambito skincare, il makeup MÁDARA combina una performance senza compromessi con eccezionali benefici per la pelle. Arricchito con potenti principi attivi, questo duo in edizione limitata, favorisce la crescita di sopracciglia e ciglia più forti e audaci, donando allo sguardo l'intensità desiderata.

Seasonly Set illuminante

Un kit skincare completo per esfoliare, rimpolpare e levigare: 3 step per una pelle più luminosa e rigenerata e tratti più levigati.

All'interno due prodotti di skincare best-seller di Seasonly combinati con uno strumento per il massaggio e tutorial esclusivi, per scoprire i benefici dell'automassaggio in soli 3 minuti al giorno, per un incarnato radioso e lineamenti scolpiti.

On the wild side - kit essenziale shiny hair

Le vacanze natalizie sono il momento perfetto per prendersi cura dei capelli. Il kit "Shiny hair" contiene l'olio per la cura dei capelli (50 ml), che ripara la fibra capillare, liscia il crespo e aggiunge lucentezza ed elasticità e un pettine in legno di frassino proveniente dalle foreste francesi, per districare i capelli senza danneggiarli e massaggiare il cuoio capelluto.

Benecos - set di smalti

Per le nail addicted sarà impossibile resistere al kit smalti di Benecos. Sono formulati con l'85% di ingredienti di origine naturale, derivati da materie prime biologiche e rinnovabili. Assicurano una copertura omogenea, asciugatura rapida, brillantezza e formulazione 20-Free.

Make up eraser - I'm Blushing 7 Day Set

Il primo passo per approcciarsi ad una beauty routine sostenibile è cercare di diminuire l'utilizzo dei prodotti monouso. Con i panni struccanti Make up eraser rimuovi tutto il make-up, anche quello waterproof. Le fibre sono brevettate, per attivarsi con l'acqua così da rimuovere facilmente e delicatamente il make-up. Una volta utilizzati puoi lavarli a mano o in lavatrice. Da Sephora