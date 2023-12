Il trucco delle feste è argento, oro e bronzo

A rgento, oro e bronzo: i tre colori chiave del makeup per le feste

La party season è ufficialmente arrivata: e con lei, miliardi di ispirazioni luccicanti e scintillanti in materia di makeup.

Da sfoggiare a cena con i parenti il giorno di Natale, ma anche durante il party con gli amici che avete organizzato per il Secret Santa prima del 25 dicembre, così come per una delle tante feste alle quali parteciperai (magari in uno chalet in montagna) o durante la notte più magica che ci sia, ossia quella di Capodanno.

In ogni caso, la regola per un trucco delle feste “come si deve” è brillare a più non posso. E, per farlo, gli alleati su cui fare affidamento saranno i colori metallizzati e dalle sfumature preziose. In particolare, le tre tonalità che da sempre dominano la scena in questo periodo dell’anno sono l’argento, l’oro e il bronzo, da utilizzare in molteplici varianti tutte da amare e scoprire!

Argento

L’argento ha subito un vero e proprio revival nell’ultimo anno: a partire da outfit, accessori, fino a nail art e makeup, lo abbiamo visto declinato in tutte le sue forme (e brillantezze) per tutto il 2023. Per quanto riguarda il trucco, via libera a tutti i tipi di range di brillantezza: da quelli con base trasparente e luccichii che spiccano senza altri pigmenti sottostanti, agli argenti più “antracite”, scuri e che si amalgamano a ombretti con base colorata e polverosa, a quelli assoluti e luminosi come una miriade di stelle nel cielo. La stessa regola vale anche per le texture: dai glitter in pot, agli ombretti liquidi, agli eye-liner metallizzati fino agli ombretti dai finish satinati, metal o shimmer, fino alle piccole applicazioni gioiello che possono innalzare il nostro makeup con un dettaglio dal “minimo sforzo-massima resa”, tutto è ammesso. Ma a chi sta bene l’argento? Partendo dal presupposto che, a differenza dell’oro che risulta in realtà più versatile - anche grazie alle varie “gradazioni” che troviamo in commercio di questo colore - e adattabile a una varietà più ampia di carnagioni, l’argento richiama e richiede in maniera quasi assoluta dei sottotoni freddi. Questa tonalità glaciale e opalescente sta molto bene infatti con quelle che si possono definire “cromie amiche” e anch’esse fredde: a partire dagli abbinamenti ad altre tonalità ossia carnagioni cool, pelli pallide e diafane o molto scure e dai tratti caratteristici come occhi azzurri, grigiastri, neri o marroni profondi.

Oro

Se l’argento da il suo massimo su pelli dal sottotono freddo, l’oro è capace di risplendere e illuminare l’incarnato come non mai quando si tratta di sottotoni caldi. D’altronde, a ognuno il proprio colore. Ma non solo questo: l’oro è stato ritenuto per molto tempo una nuance passepartout, molto popolare e in voga proprio per realizzare tutti quei makeup particolari che spopolano durante le feste; di conseguenza si è inserito nel nostro immaginario anche come una nuance più comune e utilizzata rispetto all’argento. È probabile infatti che, fin da piccola, sbirciando nel beauty della mamma, tu possa aver trovato un ombretto dorato con il quale sbizzarrirti e giocare durante il periodo festivo. Oggi, quel colore, fa ancora la sua apparizione ogni volta che ci si avvicina a dicembre, declinandosi in eye-liner, glitter, gemme, ombretti e illuminanti da usare su tutto il viso. Inoltre, l’oro, oltre a stare molto bene su ovviamente un sottotono caldo (e persone dai capelli ramati, dorati, miele, caramello, bruni e castani, specialmente se autunno e primavera secondo le stagioni dell’armocromia) è un colore che dona anche su persone dai tratti più lunari come le Summer soft.

Bronzo

Ancora più caldo, ancora più soft.

Fra i colori più apprezzati per le festività, il bronzo si posiziona appena dopo l’argento e l’oro.

Perfetto per chi cerca una sfumatura meno strong e vistosa delle prime due, ma comunque non vuole rinunciare a quell’allure da party season che trionfa (e contagia tutti) in questo periodo.

Come l’oro e l’argento, anche il bronzo ha tutte le potenzialità per dominare un look e costituire da solo “esso stesso il makeup”, ma ha anche la particolarità di essere una nuance eclettica e che funziona bene in abbinamento ad altri colori, specialmente l’oro, il platino, lo champagne o tonalità matte come il beige, il crema, il marrone e il tortora. Ideale per essere utilizzato su tutta la palpebra o come punto luce all'interno dell'occhio oppure sulla palpebra mobile e nell’arcata infracigliare, a te la scelta!