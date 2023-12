Xmas Makeup 2023: come truccarsi a Natale 

I migliori trucchi da sfoggiare per il Natale 2023

A ogni ricorrenza, il suo makeup.

E, il diktat beauty di Natale, richiede - oltre a una dose altissima di coolness e brightness - una palette colori e uno stile ben specifico per i propri look.

Dalle labbra agli occhi, i trucchi da sfoggiare durante queste festività sono incentrati sulla luminosità, su una miriade di finish e texture innovative e su nuance metallizzate e tipiche della party season come il rosso o il verde. Ma, se sei ancora indecisa e ti serve un piccolo aiuto per decidere su quale trucco puntare, fatti ispirare dalla nostra selezione di makeup per il Natale 2023.

Trucco occhi rosso, per un Natale con la N maiuscola

Iniziamo da forse una delle più audaci - ma anche più belle e creative - opzioni per il trucco di Natale.

Da sempre, il Natale è sinonimo di rosso a più non posso ed è il momento dell’anno in cui questo colore tappezza le città e permea ogni immagine, decorazione e oggetto festivo. Dai vestiti, agli accessori da usare nei capelli, alla nail art…perché dunque non utilizzarlo anche nel makeup allora? Per questo Xmas 2023 ti proponiamo però un’alternativa diversa dal solito per integrare il rosso nel trucco, ed è quella di utilizzarlo come makeup occhi. Che si tratti di ombretto, di una riga di eye-liner, di gemme preziose o di glitter a più non posso, il colore rosso, anche se difficile da utilizzare, vi ripagherà di tutta la fatica con la sua meraviglia intrinseca, svoltando il vostro look da bello a sensazionale.

Rossetto rosso, il classico che non annoia mai

Se invece vuoi sfoggiare anche tu un tocco di rosso natalizio senza però uscire troppo dalla comfort zone, l’opzione più classica (ma anche quella su cui andare sul sicuro per un effetto wow assicurato) sta proprio nell’intramontabile ed elegantissimo rossetto rosso. Opta per delle sfumature di rosso assoluto, che non virino né troppo verso l’arancione, né troppo verso il bordeaux per restare nel range dei colori da vero spirito natalizio e accostaci un makeup neutro e naturale, in modo da focalizzare tutta l’attenzione sulle labbra. Per un twist in più, prova ad aggiungere dei glitter o dei brillantini sopra al rossetto!

Argento, per brillare come la regina delle nevi

Se la nuance più tradizionale (fra quelle metallizzate) per il Natale è l’oro, l’argento è forse quella più interessante e sorprendente. Invece di scegliere di brillare e basta, scegli di brillare come tutte le stelle del firmamento, opalescenti, diafane e glaciali. Sbizzarrisciti dunque con ombretti, glitter, ombretti liquidi e pigmenti in pot che luccichino sulle tue palpebre (come punto luce, come agglomerato materico o su tutta la palpebra) per una degna regina delle nevi quale sei.

Oro, il protagonista delle feste

Esiste solo un’altro colore che è capace di farci pensare al Natale come il rosso, ed è l’oro. Ombretti, glitter, illuminanti e applicazioni gioiello dorate rappresentano una delle ricorrenze principali del periodo delle feste: utilizzali in abbinamento a una passata di mascara extra dark e a labbra nude per completare il look e lasciare che il gold factor sia il protagonista del makeup.

Verde, un’alternativa che ricorda il sottobosco e gli alberi innevati

Un’altro colore che si lega molto all’immaginario natalizio è il verde. Ma attenzione: non stiamo parlando di un verde chiaro, pastello o delicato, bensì di un verde smeraldo, acceso e profondo, che ricorda il colore degli alberi di pino, del sottobosco della montagna e…anche dell’albero di Natale che è posteggiato al momento nel nostro soggiorno. Via libera dunque a ombretti, eye-liner o glitter di varie gradazioni di verde, che donino intensità allo sguardo e ci trasportino nella foresta innevata.

Il blu della notte di Natale

Se nessuno di questi colori ti ha conquistata, abbiamo ancora una tonalità natalizia - da declinare a piacimento - da aggiungere alla nostra selezione: il blu.

Il blu della notte di Natale, degli abiti in velluto…una nuance sensoriale e rilassante da utilizzare sugli occhi come alternativa al classico nero, fra una riga decisa di eye-liner o uno smokey eye leggero diverso dal solito.