I migliori regali di Natale Beauty a prezzi mini: idee per sorprendere senza sforare il budget!

P iccoli, ma non per questo meno cool, scopri la nostra ampia selezione di regali beauty a prezzi mini.

La ricerca del regalo di Natale perfetto può diventare un'impresa impegnativa quando si cerca di rispettare un budget prefissato, specialmente se la lista dei destinatari è lunga e si desidera sorprenderli senza spendere troppo. È qui che i kit beauty Natalizi entrano in gioco come una soluzione ideale e super apprezzata. Offrendo una vasta gamma di opzioni, questi coffret comprendono non solo trattamenti skincare, ma anche prodotti per il make up, cura del corpo e dei capelli, diventano quindi l’opzione perfetta per soddisfare le diverse esigenze e interessi delle persone a cui vogliamo fare un regalo.

Di seguito abbiamo selezionato i migliori kit beauty a prezzi mini, tutti sotto i 25 euro!

Bottega Verde

Il regalo ideale da condividere con le tue amiche per creare insieme un meraviglioso momento di selfcare. Questo kit include tre maschere viso, ciascuna appositamente concepita per soddisfare le specifiche esigenze della pelle.

Prezzo: 6,99 €

MoroccanOil

Un set esclusivo che include lo spray profumato per capelli e corpo in formato mini, accompagnato dall'iconico trattamento Moroccanoil in versione travel friendly. Entrambi i prodotti vantano la rinomata fragranza del brand, garantendo un'esperienza sensoriale unica.

Prezzo: 19.90 €

Espressoh

Questa esclusiva collezione Oh.olidays include il rossetto Aroma Light nella shade ConfettOh e la matita labbra nella nuance Capriccio. Il regalo perfetto per chiunque sulla tua lista, te inclusa!

Prezzo: 20 €

Byoma

Se ancora non hai provato il brand skincare più virale del 2023, Byoma propone un mini kit composto dal siero viso illuminante e crema gel idratante. Da Sephora

Prezzo: 12.90 €

Nuxe

Il kit Nuxe è il regalo ideale per la tua amica globe trotter , all'interno della pochette trovera alcuni dei best seller del brand: Very Rose Acqua micellare lenitiva 3 in 1 da 50 ml, Crème Fraîche de beauté® Crema rimpolpante idratante 48h* da 30 ml, e Huile Prodigieuse® in formato da 10 ml.

Prezzo: 17.50 €

Rem Beauty

Un cofanetto da sogno con l'inconfondibile mascara ed eyeliner del brand di Ariana Grande. Sperimenta stili che vanno dal classico al grafico, regalandoti uno sguardo magnetico grazie a questi due bestseller amatissimi dalla comunità di r.e.m. beauty. Solo da Sephora

Prezzo: 22.00 €

Invisibobble

Svegliarsi con una piega perfetta non è più un sogno. Scopri questo kit in edizione limitata, è composto da due elastici "Sprunchie Slim" e un arricciacapelli a freddo.

Prezzo: 15.00 €

Phytorelax

Regala momenti di puro benessere con questo cofanetto corpo. Il set include il bagno doccia rilassante e la crema corpo ai Fiori di Bach, per una coccola armoniosa in sintonia con la natura.

Prezzo: 14.90 €

Dear Dahlia

Prova la magia dei mini lipstick Paradise Dream Velvet Lip Mousse: sei tonalità con una texture vellutata per labbra impeccabili. La formula leggera e altamente pigmentata offre una finitura opaca cipriata, garantendo lunga durata e comfort. Per labbra impeccabili a prova di bacio sotto al vischio!

Prezzo: 18.00 €

The Ordinary

Il Most-Loved-Set contiene tre prodotti in mini-taglia. È un set regalo ideale per chi è alle prime armi con la skincare o vuole provare i prodotti best seller del brand. All'interno due sieri viso (Niacinamide 10% + Zinc 1% e The Hyaluronic Acid 2% + B5), perfetti per idratare e migliorare la grana della pelle e "The Caffeine Solution 5% + EGCG", una soluzione defaticante per occhi stanchi.

Prezzo: 12.95 €

Catrice

Un set di pennelli per il trucco perfetto per ricreare qualsiasi tipo di trucco come una vera make up artist!

Prezzo: 16.99 €

Rabanne

Il regalo perfetto per la tua amica fashionista. Un discovery set in formato da viaggio, con all'interno una mini size della fragranza "Fame", declinata nella versione eau de parfum, e il nuovo "Famous Black Mascara".

Prezzo: 19.00 €

Nivea

In occasione del Natale l'iconica NIVEA Creme cambia veste, per un’edizione limitata che raffigura tutti i momenti più belli delle festività. Un pensiero perfetto da condividere con la persona che ami.

Prezzo: 2.90 €

Fenty Skin

Il Daily Duo ti offre tutto il necessario per detergere e tonificare la pelle, mattina e sera. Ora in una confezione speciale, più vivace e luminosa e soprattutto travel friedly!

Prezzo: 19.90 €

Olaplex

L'iconico Nº.3 Hair Perfector™ si veste per le feste in una confezione dorata con colori natalizi. Il formato in edizione limitata è il regalo perfetto per tutte le amanti dell'hair care.

Prezzo: 17.00 €

Douglas Collection

Il cofanetto corpo ideale per la tua "Everything shower". All'interno trovi showergel e lozione per il corpo al profumo di arancia e vaniglia.

Prezzo: 8.99 €

Rimmel London

All'interno di una piccola pochette glitterata troverai 2 smalti 60 Seconds Super Shine e il Top Coat Finishing Touch per una brillantezza estrema.

Prezzo: 9.90 €

Alma K

Coccola la tua pelle grazie all'azione ultra idratante dell'acido ialuronico con questo duo contenente i migliori prodotti Alma K a base di questo straordinario attivo. Il kit contiene: la crema mani intensiva con acido ialuronico da 75 ml ed il balsamo labbra idratante con acido ialuronico da 8 ml.

Prezzo: 16.99 €

Laneige

Pronta a dire bye bye a labbra secche e screpolate? Questo kit contiene il lip balm da utilizzare di giorno e la maschera labbra da utilizzare come trattamento intensivo la sera.

Prezzo: 22.00 €

Cristophe Robin

Immergiti in un rituale avvolgente e completo, dedicato alla salute e al benessere del tuo cuoio capelluto. Un'esperienza che avvolge i tuoi capelli in una cura completa, per donare loro vitalità, lucentezza e una sensazione di benessere duratura.

Prezzo: 15.00 €

Essence

Tutto quello di cui hai bisogno per ricreare un make-up occhi impeccabile e irresistibile è racchiuso in questo set di Essence. Assolutamente imperdibile!

Prezzo: 10.49 €

Mario Badescu

Il kit per le vacanze Mario Badescu "Rose Essentials" contiene tre dei suoi must have per coccolare la pelle dalla testa ai piedi.

Prezzo: 19.00 €

Patchology

Questo set contiene cinque patch occhi indispensabili per superare la frenesia delle feste. Da Sephora

Prezzo: 13.00 €