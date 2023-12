Le idee di acconciatura a cui ispirarsi per le feste

I mpreziosite da fiocchi e accessori luccicanti, le pettinature più belle arrivano insieme al countdown natalizio e a quello per l'anno nuovo

Non appena il Natale varca la soglia, infondendo nell'atmosfera tutta la gioia e sentimento di vicinanza di cui è capace con i suoi addobbi e i suoi colori brillanti, i social iniziano a popolarsi di ispirazioni beauty con cui vivere al meglio lo spirito delle feste. Fiocchetti rossi, intrecci e mollettine di ogni genere si combinano tra loro per dare vita a idee di acconciatura originali e dichiaratamente natalizie, muovendosi di pari passo con le tendenze della stagione invernale.

Avvistate qua e là su Instagram e TikTok, dove l'hashtag Holiday Hairstyles supera i 345 milioni di visualizzazioni, le pettinature per le feste giocano con le ciocche per raccoglierle insieme in code alte, semiraccolti e trecce di ogni genere. Il tutto regalando al look quel non so che di grazioso, innocente e al tempo stesso elegante che riflette appieno il mood della stagione.

Le acconciature per le feste tra idee e tutorial

Con tutorial che fioccano come la neve, le idee di acconciatura per le feste hanno come comune denominatore il fatto di saper valorizzare qualsiasi tipologia e taglio di capelli, siano essi ricci, mossi o lisci, a caschetto, medi o lunghi. Qui abbiamo raccolto le ispirazioni più belle a cui guardare durante le festività natalizie, per un hairstyle che di certo non passa inosservato.

Le acconciature con fiocco

Grandi protagonisti delle tendenze capelli dell'inverno 2023, i fiocchi non potevano che essere l'accessorio più gettonato per le acconciature delle feste. Soprattutto rossi, ma anche nei toni del rosa, del bianco, del verde e del nero, i nastri di raso, organza o velluto chiudono le ciocche o si infilano tra esse per impreziosire la chioma elevando l'hairstyle.

Un hack in particolare sta spopolando sulla piattaforma, affermandosi come il trucco che rende l'applicazione del fiocco facile e immediata. Per replicarlo, basta annodare un nastro attorno a un mollettone piccolo o grande a seconda delle necessità. A questo punto si procede creando un'asola e infine puntando l'accessorio dove desiderato per ultimare l'acconciatura. In questo modo il mollettone "sparirà" dietro al fiocco, tendendo però saldi i capelli in un semiraccolto delizioso.

Ma non solo. I nastri sono infatti l'elemento perfetto per realizzare intrecci colorati o per sigillare code e treccine a effetto face framing. Nel caso in cui si voglia inserire nella treccia, il nastro deve essere prima piegato su se stesso. Dopodiché, una delle ciocche da intrecciare deve infilarsi tra i due estremi e inglobare l'accessorio nell'intreccio, come nel tutorial qui sotto.

Anche gli chignon rimangono un grande classico tra le acconciature per le feste, ancora meglio se utlimati da un fiocco rosso e voluminoso chiuso attorno all'avvitamento.

Le pettinature raccolte, tra code e trecce

Al di là dei fiocchi e dei nastri per capelli, le acconciature delle feste strizzano l'occhio alla semplicità di un raccolto pulito e preciso, scandito da finiture slick e geometriche. Le code, ad esempio, si ergono alte sulla nuca trovando movimento nei ciuffi lasciati cadere ai lati del viso in boccoli stretti, onde morbide o linee drittissime.

Se si desidera, si può aggiungere un tocco anni '90 al beauty look. In questo caso, bisogna prima creare una scriminatura profonda e ottenere da questa due ciocche. Fatele scorrere ai lati del viso e dietro le orecchie per puntarle infine con delle forcine. In questo modo otterrete un effetto super tirato. Sulle lunghezze, invece, aggiungete qualche tocco di styling a piacere. I nostri preferiti? Le flip ends (da ricreare con bigodini termici o piastra) o i boccoli morbidi e vaporosi.

Le trecce puntano sul loro potere decorativo, inserendosi nelle acconciature sciolte per ricreare coroncine all'olandese e dare volume ai capelli. In alternativa, i capelli si chiudono in pigtails e braidtails fiabesche che, anche in questo caso, trovano un alleato nei fiocchi per esaltare la graziosità della pettinatura.