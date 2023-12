Regali di Natale luxury: le migliori proposte da mettere sotto l’albero

S crigni couture con le creme ed i dispositivi più esclusivi. Per donare alla pelle ( ma anche ai capelli) il massimo dello splendore e della bellezza.

Se stai cercando qualcosa di davvero straordinario, l'universo beauty offre una vasta gamma di idee regali luxury in grado di trasformare il Natale in un'esperienza indimenticabile.

Dai cofanetti skincare ai beauty device, passando per il make-up, le fragranze più esclusive ed i trattamenti nelle beauty SPA.

Pronta a scoprire le nostre proposte?

Augustinus Bader

Il meglio di Augustinus Bader in un set in edizione limitata: i prodotti hero vengono racchiusi in un coffret prezioso, per risultati garantiti all’insegna della radiosità.

La Prairie

Concediti un’esperienza sublime con Skin Caviar Luxe Cream, abbinando un oggetto di design in edizione limitata creato dalla premiata designer Sabine Marcelis. Novità assoluta sia per la designer, sia per la Luxury House, questo vassoio da toeletta sintetizza l’estetica minimalista che le accomuna. Ruotando il vassoio, realizzato in resina color quarzite e cobalto, apparirà la spatola ideata per l’applicazione della crema. Disponibile in soli 300 esemplari numerati, rappresenta un tocco di lusso in più per il tuo rituale skincare quotidiano. In esclusiva sul sito La Prairie

Fornasetti

Questo set di candele è pensato come un trittico in cui design e fragranza si incontrano in un'esperienza sensoriale che sembra sospendere il tempo. Il tratto essenziale e raffinato di Fornasetti trasforma le candele, dall'iconico decoro Soli, in oggetti inconfondibili e intramontabili. La fragranza "Immaginazione" è un distillato dell'intero mondo Fornasetti in un profumo elegante, ma intenso: una combinazione delle erbe mediterranee del giardino di Casa Fornasetti con cedro e sandalo.

LYMA

È il brand che ha rivoluzionato i beauty device con innovazioni senza precedenti. Un pool di ricercatori, medici e genetisti hanno collaborato per sviluppare il primo laser di grado medico per uso domiciliare e una innovativa e potente skincare basata sulla scienza epigenetica.

Amouage

Honour 43 Woman Extrait de Parfum di Amouage è l’unione sublime di concentrazione estrema e invecchiamento prolungato. L’iconico bouquet di fiori bianchi, si trasforma in un prezioso elisir. Come un vino pregiato, è stato invecchiato alla perfezione (due mesi) e vanta un'eccezionale concentrazione di olio di profumo del 43%.

Dyson

Lo strumento di styling più premiato è stato riprogettato radicalmente con l’introduzione di accessori nuovi alimentati dall'effetto Coanda avanzato. Il nuovo Dyson Airwrap™ utilizza la combinazione di aria e calore per modellare i capelli. Il controllo intelligente del calore misura la temperatura dell'aria 40 volte al secondo, per mantenere la temperatura al di sotto di 150 °C e prevenire i danni da calore estremo.

Noble Panacea

Grazie all'innovativa tecnologia di incapsulamento OSMV™, Noble Panacea Absolute Nourishing Lift Oil è in grado di proteggere e veicolare l'acido ialuronico, un principio attivo idrosolubile, in profondità nella pelle. Questo gli permette di fornire tutti i suoi benefici, cosa che in precedenza non era possibile in un olio.

DR Barbara Sturm

Il Winter kit 2023 di Dr. Barbara Sturm calma e nutre la pelle durante i mesi più freddi. All'interno di una elegante pouch sono custoditii 7 prodotti in formato deluxe per (ri)scoprire le formulazioni all'avanguardia che hanno reso celebre il brand.

Givenchy

Un set che racchiude tutti i prodotti della linea skincare "Le son noir" di Givenchy, che sfrutta il potere rigenerativo dell'Alga Vitale per un'azione anti-età , una pelle più luminosa e uniforme e un comfort duraturo.

The longevity suite

Questo Natale, regala l'abbonamento ai trattamenti di Crioterapia di Longevity suite. Il trattamento prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda con temperature che vanno da -85 ° C a -95 ° C per un intervallo di tempo tra i 3 e i 5 minuti. Il raffreddamento a breve termine favorisce un gran numero di reazioni positive nel corpo, grazie alla maggior risposta circolatoria del sangue e del flusso linfatico. L'abbonamento ad ingressi non ha scadenza temporale.

Armani/Spa

Armani/Spa in occasione delle feste propone Oro Puro, un trattamento di 80 minuti che combina l’olio all’acido ialuronico con vaniglia e oro 24 carati regalando alla pelle una sensazione di morbidezza.

Il percorso inizia con un massaggio rilassante che avvolge il corpo contribuendo a riequilibrare le fibre muscolari, a sciogliere le tensioni accumulate. L’oro, abbinato all’acido ialuronico, conferisce un effetto illuminante grazie alle leggere pagliuzze rilasciate durante il massaggio e stimola la produzione di collagene ed elastina restituendo tonicità. A conclusione del percorso, l’ospite avrà l’occasione di provare in anteprima la nuova fragranza Giorgio Armani, disponibile in concomitanza con le festività.