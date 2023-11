Come prendersi cura dei capelli secchi

L a routine di hair care con cui donare a capelli aridi e sfibrati è un boost di idratazione e nutrimento

I capelli secchi sono sinonimo di disidratazione, questo ormai si sa. Infatti, quando succede che l'ispidezza e l'aridità prendano il sopravvento sulla chioma, il motivo di base è proprio la mancanza di sostanze umettanti responsabili di mantenere le lunghezze lucenti e morbide. Se la perdita di idratazione è ciò che determina la comparsa della secchezza, le cause che portano a tale perdita possono può essere invece molteplici: fattori interni e/o esterni contribuiscono infatti a compromettere gli equilibri e quindi la salute della capigliatura.

Capelli secchi: le cause principali

Tra i fattori interni, le carenze di vitamine e di nutrienti fondamentali per il benessere generale si accodano ad altri squilibri che possono essere di carattere ormonale, fisiologico o, nella maggior parte dei casi, legati a una scarsa produzione di sebo da parte del cuoio capelluto. Le cause esterne, invece, sono principalmente legate ad ambiente e abitudini malsane, quindi da una parte agenti atmosferici, inquinamento, salsedine e cloro, dall'altra routine aggressive che possono contribuire a sfibrare e indebolire il capello. Tra queste rientrano principalmente trattamenti aggressivi come decolorazioni o stirature chimiche, l'impiego scorretto di asciugacapelli e altre fonti di calore, così come l'uso di prodotti che non sono adatti al proprio tipo di capelli, e che quindi anziché migliorarne la salute la peggiorano.

A entrare in gioco e svolgere un ruolo importante nella comparsa di secchezza è anche il livello di porosità dei capelli, ossia lo stato in cui si trovano generalmente le cuticole capillari. Quando tendono a essere sollevate significa che il capello è molto poroso, e quindi più soggetto a perdita di idratazione e comparsa di crespo, mentre se sono chiuse o semi chiuse il capello è generalmente più idratato e liscio. Solitamente, chi ha i capelli ricci li ha anche porosi, ma questo non esclude le altre opzioni.

Come prendersi cura dei capelli secchi: i migliori rimedi

Se si nota che le lunghezze sono spente, sfibrate e ruvide al tatto, oltre che scandite da punte doppie o spezzate, intervenire con una routine mirata a ripristinare le condizioni normali della chioma è fondamentale. Che sia al rientro dalle vacanze o a fronte dei primi freddi, ciò di cui non si può fare a meno è una routine che sia innanzitutto idratante, ma che assicuri una buona dose di nutrimento e riparazione alla chioma, così che torni a essere non solo morbida e luminosa, ma forte e corposa. Il primo rimedio è intervenire partendo dall'interno, e quindi ripristinando un'alimentazione bilanciata che sia ricca di frutta e verdura, concentrati naturali di vitamine essenziali per la bellezza dei capelli. A questo si può abbinare l'integrazione di supplementi alimentari mirati al benessere della chioma, ricchi di biotina, antiossidanti e probiotici che agiscano tanto a favore del cuoio capelluto come delle lunghezze.

I migliori integratori per capelli secchi, spenti e fragili

Aime, Hair & Scalp Boost

Absology, Healthy and Glowy Hair

Ringana, Beauty & Hair Caps

Oltre agli integratori, è importante prendersi cura dei capelli secchi attraverso l'uso di prodotti che, al di là della detersione, permettano di ripristinare i livelli di umidità del capello, sigillare le cuticole e proteggere dalle aggressioni esterne che potrebbero compromettere il lavoro di idratazione e di chiusura fatto sul fusto capillare. Come qualsiasi buona routine di haircare, iniziare con la cura dello scalpo è la premessa per una chioma folta e sana anche sulle lunghezze. Soprattutto se si ha la tendenza ad avere la cute secca sul cuoio capelluto, con conseguente assenza di sebo e comparsa di desquamazione e prurito, ciò che bisogna fare è affidarsi a un siero nutriente e idratante con cui andare a ripristinare la barriera protettiva della pelle. Da applicare la sera in abbinamento a un massaggio, questo penetra in profondità riportando in equilibrio lo strato idrolipidico della cute, migliorando dunque l'idratazione di tutta la chioma.

I migliori sieri idratanti per il cuoio capelluto

Oribe, Serene Scalp - Trattamento leave-on lenitivo

Gisou, Honey Infused Scalp Treatment

Kérastase, K-Nutrive Nutri-Supplement Scalp Serum

Il siero si rivela fondamentale anche sulle lunghezze, dove agisce in leggerezza rilasciando una dose concentrata di attivi idratanti e nutrienti che donano immediata luminosità e morbidezza ai capelli. Solitamente a base di acido ialuronico e qualche altro ingrediente ad azione rimpolpante, antiossidante e ristrutturante, il siero per capelli va steso in modo uniforme sulle ciocche asciutte in qualsiasi momento della giornata per un boost di luce e setosità.

I migliori sieri idratanti per capelli secchi

Teaology, Matcha Repair Instant Serum

Biofficina Toscana, Siero Finish Anti-Crespo

Biopoint, Hyaluplex Hair Serum

Al di là dei sieri, che svolgono un ruolo davvero importante nell'assicurare idratazione a cuoio capelluto e chioma, a svolgere un ruolo importante è anche il rituale sotto la doccia. In questo caso, la cosa migliore è affidarsi a un kit completo di shampoo, balsamo, maschera e spray leave-in mirato a rispristinare la salute dei capelli secchi, che vada dunque a idratarli e nutrirli in profondità, lavaggio dopo lavaggio.

I migliori kit idratanti per capelli secchi e deboli

Hairmed, Kit idratazione

Aveda, Kit Nutriplenish

Christophe Robin, Hydrating Kit

Ultimo prodotto indispensabile per la cura dei capelli secchi è il termoprotettore. Soprattutto nei mesi freddi, dove l'uso di fonti di calore si intensifica rispetto all'estate, proteggere i capelli dalle temperature alte è fondamentale per evitare che questi subiscano uno shock, con relativa perdita di idratazione e danneggiamento della fibra stessa. Da nebulizzare sulla chioma prima dell'asciugatura e prima dello styling con piastra o arricciacapelli, aiuta a rendere i capelli più luminosi, morbidi e sani a lungo.

Framesi, Protect Me Thermo Spray 128

René Furterer, Style Spray Termo Protettivo

Milk_Shake, Lifestyling Protettore Termico