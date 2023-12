Lo smalto rosso, protagonista delle manicure delle feste

C olore-simbolo di stagione, il rosso esplora le sue diverse sfumature per trasformarsi nel protagonista delle nail-art del momento

Negli addobbi, nei vestiti, sulle labbra ma, soprattutto, sulle unghie, il rosso è il colore più amato per le feste. Svelandosi in punte di colore accese e brillanti come quelle del rosso rubino, così come in sfumature dal pigmento intenso, questo si erge a protagonista colorando gli smalti di stagione. Sia che lo si porti in purezza, e quindi in una manicure rossa semplice ma d'effetto, sia che lo si combini alle fantasie natalizie scandite da tocchi luccicanti, decorazioni e spennellate di colore, lo smalto a tinte rouge svela tutto il suo potenziale consegnando un tocco di eleganza e contentezza.

Di anno in anno, le ispirazioni e le idee si fondono con le principali tendenze unghie per dare vita a un vasto repertorio da cui attingere, composto da idee classiche e originali. Le french manicure, incluse tutte le sue declinazioni come la reverse french, la half moon manicure o la versione micro di quella classica, puntano sul rosso per colorare le lunette delle unghie. Talvolta aggiungono dettagli come fiocchi, babbi natale e altri piccoli simboli natalizi, nonché linee geometriche e contrasti di colore accesi.

Lo stesso accade sulle nail-art dal colore pieno, dove lo smalto rosso occupa tutta la superficie della lamina ungueale, trasformandola in una tela su cui dipingere.

Qualsiasi sia l'opzione su cui si decide di puntare, a fare la differenza è sicuramente il colore di smalto rosso scelto per tinteggiare le unghie.

Lo smalto rosso delle feste: i colori più belli su cui puntare

L'autunno l'ha conquistato il Cherry mocha, un colore a metà tra il ciliegia e il cioccolato che, nell'insieme, ha dato vita a una nuance ricca di profondità e appeal. Ma oltre alle tonalità intense, che talvolta virano verso il burgundy e il vinaccia, ci sono anche quelle più vivaci e brillanti nei toni del vermiglio o del rosso aranciato. Certo è che la palette di nuance su cui puntare durante le feste è vasta e adatta a corrispondere i gusti di ognuno. Per accogliere al meglio la stagione, ecco una selezione dei migliori smalti rossi, classici o semipermanenti, su cui puntare per una manicure al passo con le tendenze.

Revlon Ultra HD Snap Rosso Fuoco

& Other Stories Nail Colour Red Scarlet

Orly Smalto Semipermanente Devil May Care

Nailberry L'Oxygéné To the Moon and Back

OPI Nail Lacquer Chick Flick Cherry Nail

Passione Unghie Amour HD Color Semipermanente

gitti no. 185 Royal Red

Manucurist Nail Polish Dark Pansy