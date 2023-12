I cofanetti skincare da regalare a Natale

S ono il miglior regalo che puoi fare a chi ama la skincare: i cofanetti natalizi che racchiudono full e mini size ti faranno fare un figurone.

I cofanetti skincare tornano come ogni anno e saranno i grandi protagonisti dei regali di Natale: risolvono ogni dubbio da parte di chi li acquista, perché sono oggettivamente belli, valgono ogni centesimo speso e sono un dono gradito nel 99% dei casi.

Se sei in cerca di idee regalo dal successo assicurato, i coffret di Noël non ti tradiscono mai. Sono esteticamente belli da vedere (anche l’occhio vuole la sua parte), facili da impacchettare e il loro contenuto è particolarmente sfizioso, soprattutto quelli in cui il prodotto star è accompagnato da sieri viso e contorno occhi della stessa linea - magari addirittura in full size - e talvolta da una utilissima pochette o da qualche altro accessorio.

A maggior ragione se sei ritardataria e ti ritrovi a dover fare un regalo last minute (se è poi è davvero last fai attenzione ai tempi di consegna, perché sotto Natale sono infiniti), la cosa più veloce da fare è infilarsi in profumeria e scegliere i migliori cofanetti in circolazione.

I migliori cofanetti skincare di Natale

Laneige Happy Waterfull Holidays

Diego dalla Palma Milano KIT Hydration Passion

Sephora Collection Lips Day and Night Set

Yepoda The Mini Daily Essentials Set

EviDens de Beauté – Le Coffret des Best Sellers Set

Korff Protocollo Idratante e Perfezionante

Adesso Beauty Winter Limited Edition Set

Kiehl’s Merry & Matte Oil Minimizing Essentials

Pixi Ultra Luxe Retinol Skintreats Set

Benefit Holiday PORE Score

Collistar Cofanetto Idro-Attiva

Masqmai SoS Kit Box

Teaology Matcha Infusion Forever Beauty Ritual

Natura Bissé Essential Shock

Drunk Elephant Wild Night

Augustinus Bader The Winter Radiance System

The Organic Pharmacy The Essentials Cofanetto Anti-Rughe Idratante

Guerlain Abeille Royale Double Renew & Repair Advanced Serum

Patyka Cofanetto Freschezza Cosmica

Erborian The Best of Erborian Kit

Locherber Gift Box Lifting Kit

Florence by Mills The Go To’s

Caudalie Vinosource-Hydra My Beautiful Skin Routine

Pacifica Glow Baby Kit

Labo Suisse Firming Kit Collagenina

Filorga Time Filler Coffret

Il Tempio della Salute Cofanetto Home SPA

Elemis The Pro-Collagen Gift of Rose

Naturium Skin Cycling Gift Box