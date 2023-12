Regali di Natale per il papà 2023

V uoi sorprendere il tuo papà con un bel regalo beauty? Tranquill*, ci abbiamo pensato noi.

Cosa regalare al papà per Natale? Ogni anno è sempre lo stesso dilemma: qualunque cosa scegliamo sembra non essere mai all’altezza di ciò che si merita davvero. Per fortuna per i papà quello che basta è il pensiero, un piccolo token del nostro affetto e per ringraziarlo di tutto ciò che fa per noi.

Se tuo papà è uno di quegli uomini che amano prendersi cura di se stessi, allora un regalo beauty per Natale è quello che fa per te. Pennelli per la barba old school, rasoi elettrici, profumi e colonie che lasciano la scia nell’aria, così che tu possa sentirne sempre la presenza, o dei cofanetti skincare per farlo rimanere sempre giovane e bello.

Abbiamo selezionato un po’ di idee regalo che faranno sicuramente felice il tuo papà. Buono shopping di Natale!

I migliori regali di Natale per il papà

Proraso Kit Pre-Barba Miracolo

YSL Beauty MYSLF

Gucci Guilty Elixir de Parfum Pour Homme

Rituals Homme Cofanetto Large

Chanel Bleu de Chanel ed. Lim.

Braun Series 9 Pro+

Ecooking Men Food for Your Skin

Floid Kit Componibili

Plisson1808 Tazza per rasatura in porcellana bianca di Limoges con sapone

Hugo Boss Boss Bottled Elixir

Bullfrog Kit Spicy Agnostico Xmas

Abercrombie & Fitch Fierce Cologne

Foreo Luna 4 Men

King C Gillette Shave Brush

Carthusia Uomo I Profumi di Capri XMas Box

Geo. F. Trumper Extract of Limes

Burberry Hero

Biotherm Homme Aquapower Advanced Gel