Le migliori collezioni make up per il Natale 2023

B rillanti, lussuose e soprattutto in limited edition!

Con l'arrivo delle festività, c'è un "must have" che tutte le make up addicted non possono assolutamente perdere: le collezioni beauty natalizie. Palette occhi, rossetti, illuminanti ed eyeliner si vestono di colori e packaging lussuosi per impreziosire le nostre serate in compagnia di amici e parenti.

Chanel

La collezione natalizia make up di Chanel è ispirata alla Parigi degli anni Venti, un'epoca dominata dallo sfarzo dell'Art déco. In quegli anni frenetici ed esuberanti, Gabrielle Chanel si distingue per la sua audacia e avanguardia, abbracciando l'estetica dei contrasti e delle geometrie. Nel suo atelier a Rue Cambon, la stilista compone un inno alla vita attraverso abiti da sera tempestati di scintillanti paillettes. La holiday collection riflette questa atmosfera vibrante, catturando l'essenza dell'eleganza parigina degli anni Venti con prodotti beauty che celebrano la luminosità e la vitalità dell'epoca.

KVD

La collezione "Surreal Garden" di KVD Beauty per il Natale 2023 offre un'esperienza senza precedenti nel mondo del make up. Ispirata dall'arte surrealista di Rocío Montoya, questa holiday collection vi condurrà in un universo dove la bellezza si fonde con l'immaginazione, dando vita a make up unici. Contenuti in eleganti confezioni dal design futuristico, i prodotti di questa collezione natalizia rappresentano il simbolo della raffinatezza e dell'innovazione che caratterizzano da sempre il marchio KVD Beauty.

Charlotte Tilbury

Per la sua collezione natalizia, Charlotte Tilbury cattura l'energia scintillante ed euforica delle festività, diffondendo gioia, felicità e magia al suono della canzone natalizia dell'amico e cantante Elton John. Tra le novità imperdibili di questa straordinaria limited edition spiccano i rossetti Rock Lips nelle nuove shades "Rocket Girl" e "Ready for Lust", insieme alla palette occhi Beautyverse che offre texture "extraterrestri".

Guerlain

In occasione delle festività, Violette, Direttrice Creativa Make-Up di Guerlain, ha concepito una collezione in edizione limitata come omaggio al bestiario Guerlain. Trasformando l'ispirazione proveniente dal regno animale, colori raffinati si fondono armoniosamente con stampe animalier . In questa speciale occasione, sono state introdotte tre nuove sfumature dell'iconico Rouge G.

Essence

Una calda e accogliente baita fa da sfondo a "Merry X-Mas, my deer!", la collezione make up di Essence per il Natale 2023 di Essence. Protagonista indiscussa una simpaticissima renna, che adorna i packaging dei cosmetici. La collezione comprende oltre a prodotti in limited edition per il trucco e le unghie, affascinanti coffret con i prodotti best seller del brand.

MAC Cosmetics

Il tema principale di questa collezione è la fusione tra l'incanto surreale della neve e la creatività senza limiti del make up.

Tantissimi i prodotti in limited edition, dalle palette di ombretti alle matite per gli occhi passando per rossetti e polveri per il viso. I colori protagonisti spaziano dai toni nude alle nuance fredde, includendo anche sfumature pastello di viola e azzurro, oltre a vibranti tonalità di rosso per il trucco delle labbra.