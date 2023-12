Le migliori idee regalo beauty per le amiche

D ai cofanetti skincare al make-up, senza dimenticare quelli per il corpo e per i capelli: scopri la nostra guida ai regali di Natale beauty per le tue amiche.

Hai un'amica il cui trucco è sempre impeccabile? Nella tua comitiva conosci qualcuna che ama sempre sperimentare le ultime tendenze del mondo skincare? O forse, sei incerta su cosa regalare alla tua migliore amica, da sempre appassionata di cura dei capelli. Qualunque sia il tuo dilemma, sappiamo bene quanto possa essere complicato trovare il regalo beauty perfetto. Probabilmente hanno già accumulato una quantità enorme di prodotti, quindi per fare un regalo davvero gradito, hai due possibilità: puntare sui loro prodotti preferiti, così da garantire un refill nella make-up station, oppure orientarti verso brand di nicchia.

Se sei a corto di idee niente panico, di seguito trovi le migliori proposte beauty pensate per ogni tipologia d'amica!

Real Techniques

È un vero must-have in ogni beauty bag che si rispetti. Le sponge per il make-up sono perfette per sfumare prodotti liquidi o in crema, regalandoti un trucco naturale ed uniforme. Quest'anno, la celebre spugnetta di Real Techniques è racchiusa in un astuccio pratico e utilissimo per portarla sempre con te!

Maison Francis Kurkdjian Paris

Un profumato olio corpo che lascia un delicato velo luminoso e glitterato sulla pelle, grazie al suo mix di albicocche, macadamia e oli di argan infusi con oro 24 carati.

È il regalo perfetto per chi ama le fragranze e vuole donare un pizzico di luce e glamour ai suoi outfit per le feste.

Anastasia Beverly Hills

Le palette occhi di Anastasia Beverly Hills sono da sempre l'oggetto del desiderio delle make-up junkie. Quest'anno, per Natale, regala questo meraviglioso set all-in-one che include la palette "Rose Metals", il nuovo mascara "Lash Sculpt" e il Clear Brow Gel, entrambi in formato standard.

Revlon

Tutte abbiamo quell'amica nella nostra comitiva, che adora mettere in risalto le labbra con l'over line. Questo Natale, regalale un sorriso scintillante con l'esclusivo kit di Revlon in collaborazione con Mandarina Duck. All'interno trovi il rossetto Super Lustrous Glass Shine nella tonalità "Nude Illuminator", la matita labbra ColorStay Longwear Lip Liner nella tonalità "Wine" ed una pratica pochette in eco pelle.

Molton Brow

Speziata con curiose note legnose di pepe rosa, noce moscata e ricco patchouli. Questa Festive Bauble con gel doccia è il regalo perfetto per l'amica che ama avvolgersi in fragranze avvolgenti e lussuose durante la stagione natalizia. Un'esperienza sensoriale unica che aggiungerà un tocco di eleganza alla sua routine sotto la doccia.

Gisou

Il regalo perfetto per la tua amica social addicted. Questo kit contiene Honey Infused Hair Oil da 20 ml, Honey Infused Lip Oil da 8 ml, i due prodotti super virali di Gisou.

Diptyque

Una volta accesa, la candela Délice (Delizia), decorata con fiamme danzanti, rivela un accordo appetitoso di frutta secca, patchouli e vaniglia. È il regalo perfetto per l'amica che ama creare un'atmosfera avvolgente e accogliente a casa, immergendosi in fragranze calde e raffinate.

NARS

Questo esclusivo set di mini blush presenta tonalità iconiche come Orgasm e Dolce Vita, insieme a Orgasm Rush, una nuova tonalità bronzea/rosata. La formula, super glowy, offre un colore intenso ed uniforme, idratando la pelle grazie a una miscela di ingredienti skincare. È il regalo perfetto per l'amica che desidera esplorare nuove sfumature di blush, garantendo un tocco di eleganza al suo look quotidiano.

GHD

Il gift set ghd dreamland è l'ideale per l'amica che ama sperimentare con lo styling. All'interno ghd bodyguard – spray termoprotettore, il pettine in edizione limitata e la favolosa pochette rosa scuro.

YSL Beauty

Tutto il necessario per ottenere uno sguardo intenso. Questo kit contiene l'ormai iconico mascara Lash clash in formato full size, insieme alla matita e struccante occhi.

Nabla

In occasione del lancio della nuovissima Side By Side Nude Palette Baby e in collaborazione esclusiva con Sephora, un nuovo prezioso ed esclusivo set con prodotti NABLA in edizione limitata, per creare il look più glam delle feste!

Sephora Collection

Sei alla ricerca di un regalo irresistibile? Questo kit contiene tutto ciò che serve per regalare a chi ami un momento di relax. Dal face roller al gua sha, fino alle bombe da bagno, ogni prodotto è pensato per offrire un'esperienza unica di relax. Un regalo perfetto per l'amica che apprezza i momenti di tranquillità e ama prendersi cura di sé.

Fragonard

Da dare a chi ami: un Billet Doux composto da una crema mani ai fiori d'arancio e una lima per unghie decorata con oro siciliano.

Le mini macaron

Questo set per manicure contiene tutto ciò che serve per una manicure in gel come in salone. La tua amica nails addicted non potrà farne a meno!

BYREDO

Un viaggio attraverso i ricordi, vecchi e nuovi. Il set è composto da un rossetto iconico nella tonalità Byredo più amata, Reunion, dal balsamo labbra cult, Chromophobia, insieme ad un pratico specchietto da borsa. Il regalo di Natale perfetto per l'amica amante dei brand beauty ricercati e di nicchia.