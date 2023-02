Dimmi che labbra hai e ti dirò che rossetto scegliere

F inish e colore sono gli elementi chiavi per avere le labbra che desideri, sia che tu le abbia voluminose o sottili. E con i consigli dell’esperto non puoi sbagliare.

Nel 2015 Kylie Jenner spacca l’internet con un paio di labbra piene e il lancio dei suoi lip kit. Il successo è tale che fanno di lei un magnate che ha costruito il suo impero grazie a dei rossetti e, diciamolo, una buona dose di lip filler, che lei stessa ha ammesso di essersi fatta perché le labbra sottili erano per lei motivo di insicurezza. Prima dei lip filler aveva raccontato di aver saccheggiato M.A.C. acquistando ogni matita nude esistente che le potesse regalare l’effetto labbra piene, ma non è stato sufficiente. Ora non solo le labbra sono diventate parte del suo signature look, ma anche un dettaglio star-amato, copiato e richiesto negli ultimi anni.

Ebbene sì, le labbra - non necessariamente XXL come quelle di Kylie Jenner - sono tornate protagoniste e stanno vivendo un lungo momento d’oro. Che siano merito del medico estetico, di un sapiente lavoro di make-up o di entrambi, siamo alla costante ricerca un modo per farle sembrare più piene e belle. Ma sappiamo anche che non tutte le labbra sono uguali e si possono truccare allo stesso modo.

Se da un lato abbiamo labbra carnose che ben si prestano a qualunque esperimento, dall’altro ci sono labbra sottili che invece hanno bisogno di qualche accorgimento in più, sia nella tecnica di applicazione di matita e rossetto, ma anche nella scelta di colori e finish.

Come truccare le labbra

“Quando si parla di labbra, la più grande distinzione riguarda la dimensione, cioè quelle piene e carnose e quelle sottili o molto sottili che si fa fatica a truccare. Per fortuna in questo periodo ci vengono incontro alcune tendenze che aiutano”, esordisce Daniele Batella, Global Make-up Artist di ASTRA Make-up.

”Il primo trend sono le labbra degradè, con matita più scura e rossetto o gloss più chiaro e l’altro è quello dell’overlining, che consiste nel ridimensionare le labbra disegnando al di fuori del loro contorno naturale con un margine che varia a seconda del gusto. Il risultato che tutti cercano è quello ovviamente delle labbra carnose e non c’è bisogno di sottolineare ulteriormente il fatto che non siamo in un periodo storico particolarmente favorevole per le labbra sottili”.

Come scegliere il rossetto

”Stiamo assistendo ad un grande ritorno dei lip plumper, prodotti in gloss o in olio che contengono attivi leggermente urticanti che, funzionando da vasodilatatori, ingrandiscono otticamente le labbra per un paio di ore. Questi prodotti hanno ormai delle formulazioni così avanzate che contengono degli attivi che funzionano anche da primer e sono quindi un primo aiuto che possiamo dare alle labbra”, spiega il make-up artist.

“Per quanto riguarda la matita per l’overlining, l’importante è scegliere delle gradazioni fredde, dal sottotono grigiastro, proprio come si fa per il contouring. Le ombre infatti hanno sempre sottotono freddo e sono necessarie per dare l’impressione di un maggiore volume”, continua il MUA. “Per quanto riguarda il rossetto possiamo scegliere sia il classico in stick o uno liquido, ma se vogliamo aggiungere volume il trend delle labbra glossate è perfetto, sia trasparente che tono su tono. Le labbra a specchio sono otticamente più grandi ed è anche il motivo per cui i rossetti matte sono stati temporaneamente accantonati. I finish invece sono super luminosi, shimmer, vinilici e a volte anche metalllici”.

”Anche per chi ha labbra regolari e non necessariamente sottili, colori come i burgundy o della famiglia dei (dark) berries, l’overlining è d’obbligo, perché il rossetto scuro LINK? rimpicciolisce sempre. Le labbra sottili sono quelle che però ti permettono di usare shades chiarissime, quasi effetto correttore, come nei naughties”.

”Per le labbra scure, l’overlining segue gli stessi principi del contouring con shades naturali, quindi sceglieremo il rossetto un tono più chiaro o della stessa tonalità della matita, così da richiamare la tendenza Y2K che ora è tanto ricercata, ma anche l’effetto volumizzante del del degradé”.

