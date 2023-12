Regali di Natale last minute: le migliori idee beauty

S copri le migliori idee regalo beauty last minute: idee e suggerimenti per sorprendere chi ami

L'atmosfera natalizia è nell'aria, le luci scintillanti decorano le strade e l'emozione tipica delle feste inizia a farsi sentire. Se ti trovi alle prese con gli ultimi regali, niente panico: sappi che non sei sola in questa corsa contro il tempo! Lo shopping natalizio last minute, però, può trasformarsi in un'occasione d'oro per sorprendere con doni unici e affascinanti, specialmente quando si tratta di regali beauty. Abbiamo selezionato con cura le migliori proposte make-up, hair care e skincare, perfette da acquistare prima della Vigilia di Natale.



Dior

Un prodotto per le labbra iconico e un trattamento multi-uso Dior già cult: due creazioni racchiuse in una sola trousse makeup e skincare. Impossibile sbagliare!

Sunday Riley

Per le amanti della skincare, l'imperdibile set "Wake up with me" di Sunday Riley. Una routine mattutina completa, con tutti i cosmetici must have del brand americano, per una pelle compatta e luminosa.

Too Faced

Questo set comprende le travel size degli iconici Lip Injection Extreme e Lip Injection Maximum Plump di Too Faced, oltre all'esclusiva tonalità Maximum Plump Gum Drop, dal profumo e look irresistibili!

Guerlain

La Honey Treatment Day Cream e due trattamenti complementari uniti in un unico cofanetto, per un rituale di giovinezza arricchito con tutto il potere riparatore del miele.

Olehenriksen

Un mini duo ultra nutriente per un pelle radiosa, grazie a una crema idratante che rafforza la barriera cutanea e un contorno occhi illuminante.

Kerastase

Cerchi il regalo perfetto per una persona che ha i capelli fini e secchi? Il cofanetto Nutritive in edizione limitata contiene ingredienti altamente nutrienti come l'estratto di rizoma di iris e la glicerina. I capelli risulteranno immediatamente lucenti e irresistibilmente morbidi al tatto.

Fenty beauty

Un cofanetto in edizione limitata che presenta una nuova tonalità dell'iconico Fenty Icon chiamata "Sorta Single", accompagnata da un astuccio dotato di moschettone. Ricreare un look glamour non è mai stato così semplice!

Masqmai



Un'occasione imperdibile per scoprire i must-have del brand! Questo set offre l'opportunità di immergerti nel mondo Masqmai, provando i loro prodotti di punta.

Milanesi Skincare

Un set composto da oli candele rilassanti, in tre diverse profumazioni, custoditi in un bellissimo cofanetto regalo.

Il set contiene: olio candela Navigli, perfetto per una morbida coccola, olio Candela brera, perfetto per un nuovo inizio, e olio candela Montenapoleone, perfetto per una serata rilassante. Questi tre innovativi oli solidi si fondono con il calore della fiamma in un balsamo corpo nutriente, lasciando la pelle liscia e perfettamente morbida.

Kenzo

L'opportunità ideale per esplorare la linea skincare di Kenzo si presenta con il kit "KENZOKI YOUTH FLOW". All'interno di questo set avrai la possibilità di sperimentare il tonico, il siero e la crema viso. Questa beauty routine completa, ha come ingrediente principale l'estratto acquoso del fiore di Loto sacro, rinomato per le sue proprietà anti age.

The Inkey List

È la prima regola del make up: idratare adeguatamente la pelle prima prima di stendere fondotinta e correttori. Questo Natale Inkey List propone un set skin care con i migliori prodotti per idratare il viso e preparlo al trucco. Da Sephora

MZ SKIN

Ravviva lo sguardo di chi ami con i patch occhi MZ Skin. Progettati per decongestionare la zona perioculare, questi eye patch combinano particelle d'oro, collagene, acido ialuronico e alghe ricche di sostanze nutritive per illuminare, ispessire e idratare visibilmente il contorno occhi.

Benefit Cosmetics

In famiglia o nella propria comitiva di amici, tutti conosciamo almeno una Benebabe! Questo Natale sorprendila con il meraviglioso cofanetto "The PORE The Merrier" , che racchiude i best seller della linea skincare (più il celebre primer) per combattere i pori dilatati. Da Sephora

Fresh

Per labbra screpolate che meritano una coccola extra, il regalo perfetto è il kit "Tint & treat" di Fresh. Quattro lip balm colorati in mini size perfetti da portare sempre con te.

Murad

Un boost di idratazione per una pelle dall'aspetto più giovane. Il kit di Murad "Under the microscope: the - 24 hour hydrators" contiene tutti gli alleati del brand per combattere le prime rughe.

Sisley

Il Coffret Duo Demaquillante contiene: Lyslait 100ml, che rimuove il maquillage e procura un'immediata sensazione di confort

Lotion Tonique Fleur 100ml, che permette di eliminare i residui di maquillage e di completare l'azione detergente. Tonifica, lenisce e prepara la pelle a ricevere al meglio i trattamenti successivi.

Treatwell

La Gift Card Treatwell è la soluzione ideale per chi desidera regalare un'esperienza hair & beauty su misura, ovvero adattabile ai propri gusti e alle proprie esigenze. Un regalo che coniuga la praticità e la gioia di farsi coccolare in migliaia di saloni disponibili, tra cui nail bar, centri estetici, parrucchieri, barberie, spa e centri massaggi. Completamente personalizzabile, è possibile definire un importo che varia da 10 a 250 euro. Il destinatario avrà la libertà di caricarla nel proprio borsellino e utilizzarla in qualsiasi momento entro 12 mesi, effettuando più transazioni per prenotare trattamenti presso uno o più saloni.