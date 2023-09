Make up leggerissimo e come ottenerlo: tutti i consigli per realizzarlo 

T utti i migliori consigli per un make up leggerissimo da manuale!

L’estate è quasi al suo termine e, la nostra pelle, è un concentrato di abbronzatura, riflessi dorati e glow. Di conseguenza, perché andare a coprirli con un makeup troppo pesante che ne camufferebbe la bellezza naturale? Per settembre la parola d’ordine è light makeup: ossia un trucco leggerissimo ideale per enfatizzare i nostri tratti somatici e sublimare la nostra pelle senza artifici e makeup troppo strutturati. Munisciti dunque di carta e penna e preparati a prendere nota di tutti i nostri consigli su come realizzarlo al meglio! Sei pronta?

Usa un ombretto color carne

In base alla nuance della tua carnagione, scegli un ombretto che combaci quasi perfettamente con il colore delle tue palpebre, né più scuro, né più chiaro. Questo serve per dare profondità allo sguardo senza mettere in evidenza però il fatto che indossiamo un eyeshadow, mantenendo il tutto più naturale possibile e donando uno sguardo fresco e aperto. Al massimo, applica nelle pieghe dell’occhio e nella zona infracigliare un ombretto di un tono più scuro rispetto a quello usato in precedenza per creare ombre e sottolineare anche la zona under-eye.

Preferisci un siero colorato rispetto a un fondotinta

La texture che stiamo cercando per la creazione di questo makeup è - ovviamente - leggerissima, naturale e impalpabile. Nulla di troppo coprente, matte e full coverage: vogliamo che la pelle del viso sia semplicemente uniformata e più omogenea! Allora il prodotto che fa per te è senza ombra di dubbio un siero colorato, dalla texture liquida, da preferire quindi al fondotinta, ma anche alle creme colorate che generalmente presentano texture comunque meno leggera di un siero. Alcuni esempi? Il Super Serum Skin Tint Spf 30 di Ilia, il Hydropure Tinted Serum With Hyaluronic Acid & Coq10 di Jane Iredale o il Nude Drop Tinted Fondotinta in Siero di Catrice.

Via ai prodotti in crema

È inevitabile: i prodotti in crema “emulano” la texture nostra pelle e risulteranno sempre più naturali rispetto a quelli in polvere, fondendosi con la pelle del nostro viso in un modo che non ha eguali. Prediligi dunque tutti cream products per la tua base viso: a partire dal blush, il correttore e il bronzer fino ad arrivare all’illuminante. Applicali - ancora meglio! - con le dita e picchietta finché non si saranno amalgamati alla perfezione et voilà!

Usa un primer

Se non vogliamo una coprenza troppo alta e, per le nostra base viso optiamo per un siero colorato, il rischio che si intravedano discromie, rossori o imperfezioni è più alto. Per far fronte a questo possibile inconveniente usa un primer che, in base alle tue necessità, levighi la superficie della pelle, riduca l’aspetto dei pori, minimizzi i rossori, uniformi la texture oppure mattifichi le zone che tendono a lucidarsi di più.

Mascara ma… naturale

Spesso, la nota stonata nella nostra sinfonia (o nel nostro makeup) …è il mascara! Applicarne troppo, optare per un colore che stacchi da quello delle nostre ciglia o semplicemente sbagliare mascara per il nostro tipo di ciglia, può vanificare tutto il lavoro fatto fino a questo momento. Dunque: oltre a scegliere un mascara nero o marrone evitando colori come rosso, blu o verde, assicurati che l’applicazione sia natural e mai ripetuta più di un tot di volte, in modo da risultare più realistica e meno “effetto ciglia finte”. Un trick per far sembrare il tuo mascara più naturale possibile? Prendi un pennellino di quelli che si usano per pettinare le sopracciglia, strofinalo sullo scovolino del mascara e applicalo sulle ciglia, in modo che lo scovolino pregno di colore non vada a contatto diretto con le ciglia rischiando di creare grumi, zone più piene di altre e in generale un effetto too much!