Creme colorate che reagiscono con il Ph: cosa sono e quali scegliere 

U na crema? Un fondotinta? Le creme colorate sono un mix fra questi due prodotti, perfette per chi vuole uniformare l’incarnato in maniera impalpabile e leggera.

Con la stagione calda, anche la nostra pelle sente il bisogno di cambiare abitudini: non solo la skincare dunque, ma anche il makeup, si fa più leggero e impercettibile, a cominciare dalla base viso. Se d’inverno prediligiamo fondotinta coprenti e abbastanza corposi, con l’arrivo della primavera e dell’estate, preferiamo di gran lunga qualcosa di più soft e traspirante, che segni meno la pelle e che si percepisca meno - sia al tatto, che alla vista. Una delle alternative più apprezzate è la cosiddetta crema colorata, che cambia il proprio colore in base al Ph della pelle di ognuno. In questo modo, oltre al vantaggio di avere la texture vellutata e confortevole di una crema sulla pelle che però è equivalente a un fondotinta per coprenza, avrai anche quello di evitare di dover fare tutto quel tram tram per scegliere il colore adatto a te - che, spoiler - è quasi sempre sbagliato, vero?

Cosa sono le creme colorate con pigmenti adattivi?

Le creme colorate sono un mix fra una vera e propria crema viso e un fondotinta: la loro particolarità sta proprio nel fatto di avere praticamente due prodotti in uno per sublimare e perfezionare l’incarnato mentre lo si nutre. Sono decisamente più leggere dei fondotinta classici poiché sono formate da pigmenti colorati uniti ad una crema e risultano spesso più naturali e “seconda pelle” dei fondotinta, evitando l’effetto “striato” e poco uniforme che spesso può verificarsi con un fondotinta se non viene applicato con precisione. E per quanto riguarda il "cambio di colore”? È tutto frutto di particolari pigmenti che, a contatto con la pelle, hanno una reazione che ne modifica la tinta e l’aspetto: per questo una volta stesi appaiono inizialmente bianchi salvo trasformarsi, qualche minuto dopo, in colorati.

Le migliori creme colorate che reagiscono al Ph della pelle

Kess Berlin, Cc Cream Spf 30

La CC Cream di Kess Berlin è una crema colorata che da bianca si trasforma, uniformandosi al colore della tua pelle. Disponibile in 3 tonalità differenti - Light, Medium e Tan - per adattarsi a un range più ampio di fototipi, contiene anche una protezione solare con SPF 30, per proteggere la pelle mentre la corregge, e un estratto idratante e antiossidante del fiore Hoya Lacunosa. La CC Cream nella tonalità Light è adatta a tutte le carnagioni da chiare a medie con sottotono da neutro a caldo, la Medium è adatta alle carnagioni da mediamente a leggermente scure con sottotoni da neutri a caldi ed infine, la più scura, ovvero la Tan, è adatta alle carnagioni da abbronzate a scure con sottotoni neutri o caldi.

Dr.Jart+, Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment

Famosissima e popolarissima sul web, ha avuto un comeback spettacolare su Tik Tok nell’ultimo anno grazie a beauty guru e influencer, ma in realtà è da molti anni che è amata dal grande pubblico. La caratteristica che la differenzia dalle altre creme in questa lista - e che la rende così speciale - è che la sua colorazione originale in realtà non è bianca, ma verde, ideale per neutralizzare tutti i vari rossori del viso. Non preoccuparti però, il fatto che sia verde non modifica il modo in cui adatta al Ph: il risultato finale sarà sempre beige e color carne. Per questo motivo dunque, non è solo perfetta per chiunque voglia uniformare l’incarnato, ma anche per pelli con rosacea, eczema o dermatiti, che risultano spesso arrossate: in più, proprio seguendo questo principio, è arricchita con il Tiger Grass (Centella Asiatica, o Cica), un ingrediente noto per alleviare, calmare e disinfiammare la pelle. Infine è adatto a pelli normali, secche, miste e perfino grasse.

Skin First, Stay Natural BB Cream

Formulata con pigmenti microincapsulati che a contatto con la pelle si rompono per adattarsi a qualsiasi tonalità di incarnato, uniforma il colorito senza però quell'effetto lucido spesso tipico delle creme. Formulata con ingredienti caratteristici della skincare, contiene acido ialuronico che implementa lo stato di equilibrio idrocutaneo, estratto di artemisia dall'azione antiossidante ed estratto di cicoria, che migliora la funzione della barriera cutanea. Adatta a tutti tipi di pelle - secca, mista, grassa, asfittica, impura e sensibile - ha una coprenza modulabile che varia in base alla quantità di crema applicata.

Shiseido, Waso Shikulime Color Control Oil-Free Moisturizer

Vegana, clean, creata con ingredienti di alta qualità consapevolmente selezionati per i loro benefici sulla pelle e realizzata con una formula contenente acqua recuperata dalla lavorazione delle mele, la Shikulime Color Control Oil-Free Moisturizer è una crema colorata che protegge al contempo dai raggi UV grazie al suo SPF30. L'estratto equilibrante di Shikuwasa Lime al suo interno contribuisce a rendere più resistente la pelle di fronte ai problemi epidermici e, grazie ai suoi poteri idratanti ma oil-free, è perfetta per tutti i tipi di pelle (anche quelle grasse che generalmente preferiscono prodotti opachi e matte) e per tutti i tipi di incarnato, abbinandosi a un ampia fetta di tonalità senza problemi.

Essence, Magic All In One

La crema viso Magic All In One di Essence contiene capsule che “rompendosi” rilasciano colore durante l'applicazione adattandosi poi al tuo colorito naturale. Dalla coprenza leggera e dal finish satinato e per niente cakey, contiene anche SPF 10 per una lieve protezione solare. Infine, non crea nessun effetto “maschera”, nonostante la sua formula sia idratante e la sua texture parecchio ricca, il che la rende adatta alle pelli secche che spesso non tollerano prodotti troppo mattificanti che segnano il volto più del dovuto.

Filorga, Oxygen-Glow CC Cream

L’Oxygen-Glow CC Cream di Filorga non è una semplice CC cream, bensì un prodotto a metà strada tra una crema giorno ad alta tecnologia che funge da trattamento ibrido booster di ossigenazione e un sublimatore dell’incarnato. La sua nuance rosata universale si adatta a qualsiasi incarnato: a contatto con la pelle, infatti, le microcapsule all’interno si sciolgono rilasciando gradualmente la miscela di pigmenti e particelle iridescenti, che si fondono tra loro e con la pelle per creare un match su misura per qualsiasi incarnato.