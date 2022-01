È , probabilmente, il cosmetico più sottovalutato in assoluto. Eppure, il primer viso è un alleato prezioso per far durare il makeup e correggere le imperfezioni della pelle. Nascosto sotto il fondotinta, il primer è davvero un cosmetico che può cambiarti la vita. O, almeno, il trucco.

Ne hai bisogno e lo sai: con un primer viso il makeup cambia radicalmente. Un cosmetico che conosci già, magari senza saperlo. Quante volte hai utilizzato un primer per le unghie o uno per preparare le ciglia? Ecco perché il prossimo step dovrebbe decisamente essere convertirti a un primer per il viso. Applicarlo prima del trucco, infatti, significa creare una base resistente e impeccabile per fondotinta, correttore e ombretti. Il risultato è senza sbavature e, soprattutto, senza imperfezioni. I migliori primer viso, infatti, agiscono uniformando l’incarnato, riducendo i pori o correggendo discromie e rossori. La soluzione ideale per preparare la pelle al trucco e non solo: il primer, infatti, è il primo step di qualsiasi trucco correttivo perché ti permetterà di agire in modo mirato ancor prima di applicare il correttore. Oltre a regalarti un trucco veramente long lasting.

Primer viso: tutti i benefici per il makeup

Non prendere alla leggera la scelta del primer viso: le formulazioni, infatti, possono essere idratanti, antiage, colorate per nascondere le macchie o opacizzanti. Ecco perché inserirlo nella propria makeup routine è fondamentale per preparare la pelle e darle immediatamente ciò di cui ha bisogno, intervenendo sulle specifiche problematiche. Un primer viso, però, è estremamente utile anche per migliorare la resa del trucco e, soprattutto, per farlo durare davvero a lungo. Se combinato con uno spray fissante e della cipria, infatti, creerà una vera e propria barriera contro tutto ciò che potrebbe scalfire il tuo makeup.

Quando applicare il primer?

Se ti stai preparando per uscire, non dimenticare di inserire il primer viso nella tua makeup routine. Il momento migliore per applicarlo sul viso? Dopo la crema idratante e prima del fondotinta. Utilizzare un primer, infatti, non esclude l'uso di questi due cosmetici, nonostante le sua azione idratante e uniformante. Tutta una questione di abitudine: applicare il primer, infatti, è un'operazione velocissima, che puoi introdurre nella tua routine quotidiana. L'unica cosa a cui devi fare attenzione è stenderlo in modo uniforme su tutto il viso e, se puoi, dargli il tempo di agire prima di iniziare con il makeup vero e proprio.

A ogni tipo di pelle il primer giusto

In commercio esistono moltissimi tipi diversi di primer viso. La prima, fondamentale, distinzione da fare è quella tra i primer colorati e quelli che agiscono sulla grana della pelle. Questi, in particolare, sono l'ideale per le pelli normali, che non hanno bisogno di intervenire in modo mirato su alcuna problematica, ma solo di ridurre al minimo l'uso del correttore. Molto diversa la funzione dei primer viso colorati che intervengono in modo mirato sulla pelle. Grazie alla loro consistenza e ai pigmenti colorati, infatti, si fondono con la pelle, correggendone le imperfezioni. Blu e viola, ad esempio, sono l'ideale per ravvivare un colorito spento, mentre quelli verdi contrastano i rossori provocati da acne e brufoli. L'effetto è un incarnato più uniforme, ma attenzione: i primer viso di questo genere lasciano una leggera colorazione sulla pelle, che dovrai mascherare con il fondotinta.

Non mancano, poi, formulazioni specifiche, che si prendono cura della cute. Esistono, infatti, primer dedicati alla pelle secca, grassa o mista, che agiscono sull'idratazione, l'effetto lucido o la luminosità. A questo, naturalmente, si uniscono le diverse texture: puoi provare primer in crema, spray o in stick, a seconda dei tuoi gusti e delle tue esigenze.

Quale primer viso scegliere per pelli secche, miste e grasse?

Sarà solo ed esclusivamente il tuo tipo di pelle a determinare quale primer scegliere. Se hai la pelle secca, infatti, avrai bisogno di una formulazione idratante e illuminante, mentre se combatti con qualche segno del tempo ti servirà un effetto filler. Il primer viso, poi, è particolarmente utile in caso di pelle mista o grassa. In questo caso, dovrai optare per una formula opacizzante, che tenga sotto controllo la lucidità. Hai la pelle mista? Considera l'idea di un mix&match, utilizzando un primer idratante sulle aree secche del viso e mattificante dove la pelle risulta oleosa. Se il problema sono le rughe, quello che ti occorre è un primer viso rimpolpante, che corregga rughe e piccoli segni di espressione

Come si mette il primer viso?

Applicare il primer è piuttosto semplice. La prima cosa da fare, naturalmente, è lavare accuratamente la pelle e prepararla con un velo di crema idratante. A questo punto, ti basterà utilizzare una piccola quantità di primer per coprire tutto il viso. Stendilo con attenzione, facendo attenzione a non dimenticare nessuna area del volto. Lascia che si assorba et voilà! sei pronta per stendere il fondotinta e iniziare con il tuo makeup.