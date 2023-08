Capelli danneggiati e sfibrati: i trattamenti che ti salvano la chioma

U na schiaritura un po’ troppo aggressiva, lo stress post estate, la caduta stagionale o l’uso troppo frequente di piastre & co necessitano di trattamenti per far tornare i capelli al loro splendore originale.

I motivi per cui ti ritrovi con capelli non proprio perfetti, per non dire addirittura danneggiati, sono molteplici. Dentro di te forse sai a chi imputare la colpa per i tuoi capelli rovinati, ma non siamo qui per puntare il dito contro nessuno, piuttosto per cercare soluzioni e trattamenti per i capelli, così che possano tornare al loro antico splendore: pieni, forti e luminosi.

Tra i motivi per cui ti ritrovi con i capelli rovinati possiamo elencare i più comuni, come una decolorazione estrema o altri trattamenti aggressivi ai quali il tuo parrucchiere si sarebbe dovuto opporre, oppure sei andata al mare e non hai usato lo spray per proteggere i capelli e adesso sono così secchi e bruciati che sembrano una scopa di saggina molto usata, ma anche l’uso dei tool a calore diretto - soprattutto nelle situazioni appena elencate - ha contribuito a dargli il colpo di grazia.

Vogliamo anche parlare della tinta che vira colore mostrando riflessi non proprio cool? Può trattarsi di ossidazione o dell’effetto di sole e mare che a settembre presentano un conto salatissimo e, sempre parlando di (fine) settembre arriva quel momento magico dell’autunno. Sì, proprio quel momento in cui cadono le foglie e ad ogni passo lasci la scia come Pollicino, così sei certa di ritrovare la strada di casa. Ironia a parte, la caduta stagionale dei capelli colpisce un po’ tutti e tendenzialmente non c’è motivo di preoccuparsi, se non fosse che in caso di chiome poco folte e capelli molto sottili mostra quasi un diradamento.

Miglior ristrutturante per capelli danneggiati

Abbiamo già visto alcune delle cause che hanno come risultato capelli rovinati, ma ormai non si può tornare sui propri passi e prendere decisioni più sagge. L’unica cosa che puoi fare è armarti di pazienza e trovare il miglior trattamento per le tue esigenze.

La ricostruzione dei capelli al collagene ha effetti idratanti e riparatori della fibra capillare: da un lato aiuta a trattenere l'acqua all'interno del capello prevenendone la disidratazione e dall’altro favorisce l'aumento del diametro dei capelli, rendendoli visibilmente più corposi e spessi.

Molto gettonati sono i trattamenti alla cheratina per capelli rovinati e sfibrati: la cheratina è infatti in grado di restituire consistenza e resistenza rendendo i capelli più robusti ed elastici.

Sicuramente conosci i numerosi benefici dell’acido ialuronico nella skincare, ma conosci anche quelli che dà nella cura dei capelli? Per la secchezza dei capelli, il trattamento con acido ialuronico è di sicuro tra i migliori. L’acido ialuronico è una sostanza prodotta dal nostro organismo per idratare e proteggere i tessuti e ha la capacità di penetrare nella fibra capillare, così che la ricostruzione dei capelli avvenga dall’interno, ripristinando l’equilibrio idrico dei capelli e allo stesso tempo mantenendo alto il livello di idratazione.

Ristrutturante capelli danneggiati

Ogni trattamento per capelli danneggiati può essere fatto dal parrucchiere, qualcuno può chiamarlo semplicemente hair gloss, ma in realtà non è solo un trattamento illuminante che oltre a ravvivare i riflessi è in grado di rinforzare i capelli sfibrati o secchi, rivitalizzando tutta la chioma.

L’ideale sarebbe continuare a casa, perché la sinergia con prodotti ad uso domestico massimizza i risultati, ma nessuno ti vieta di scegliere uno o l’altro

Capelli danneggiati rimedi naturali

Per capelli molto danneggiati, scegli trattamenti formulati con olio di cocco, karitè, jojoba, uova, miele o avocado che contengono sia grassi benefici che agenti idratanti. Fare degli impacchi ai capelli rovinati con questi ingredienti non può che giovare alla chioma, ma ci sono in commercio tanti brand che li hanno già miscelati creando formule ad hoc potenziate dall’uso della tecnologia che sicuramente avranno risultati anche più rapidi dei rimedi fai-da-te.

Capelli bruciati come paglia

Se dopo un trattamento aggressivo i capelli risultano così rovinati da aver perso corpo e sono così sfibrati e così secchi da sembrare paglia, la soluzione per rimediare al disastro sono le maschere nutrienti, idratanti e fortificanti, da fare almeno due volte la settimana. Inoltre devi eliminare ogni possibile fonte di stress per le ciocche e questo significa usare uno spray termoprotettore (se ancora non lo fai inizia subito, anche per limitare i danni su una chioma sana) ogni volta che li asciughi con il phon ed evitare l’utilizzo di strumenti come piastre e arricciacapelli fino a quando l’emergenza non sarà rientrata.

Capelli rovinati tagliarli o no

Una volta che i capelli sono rovinati ci sono poche alternative. La prima cosa da fare però è capire l’entità del danno che hanno subito i capelli, parlandone con il parrucchiere di fiducia. In queste situazioni bisogna considerare più fattori, come per esempio se la situazione è recuperabile e come. Se il danno è limitato alle punte (magari già messe a dura prova da tante decolorazioni), tagliare una decina di centimetri non potrà che fare bene ai tuoi capelli, a maggior ragione se si tratta di lunghezze importanti e il resto della chioma è in ordine, un piccolo sacrificio ti darà un look ordinato piuttosto che quello di Maga Magò. E ricorda che i capelli ricrescono, quindi è solo questione di pochi mesi prima che tutto torni come prima.

Se invece hai un long bob o anche un taglio più corto e già sei a una lunghezza al limite di quella che ti fa sentire a tuo agio e il tuo parrucchiere ti consiglia di tagliare, ricorda sempre che c’è l’opzione extension. Certo, non è una soluzione economica, ma non puoi nemmeno andare in giro con una balla di fieno in testo.

Se il danno è successo in salone dopo un trattamento, a questo punto è arrivato il momento di mettere fine alla relazione con l’hairstylist e consultarne uno nuovo. Gli incidenti succedono, certo, ma è il professionista che deve avvisarti dei rischi a cui vai incontro ogni volta che chiedi un trattamento: il suo lavoro non è solo soddisfare le tue richieste, ma anche saperti guidare e consigliare.

Schwarzkopf Gliss Replenishing Summer Shampoo (ed. Lim.)

Ricostruisce e nutella i capelli danneggiati dall’estate e rimuove i residui di prodotti solari, salsedine e cloro. La formula a base di keratin e olio di albicocca ripara e nutre i capelli dall’interno.

Christophe Robin Scrub Crema Idratante per il cuoio capelluto sensibile

Reidrata, purifica e nutre i capelli lasciandoli lisci, setosi e idratati. Contiene aloe vera ed estratto di succo d'agave fermentato che hanno proprietà idratanti e aiutano a contrastare la secchezza del cuoio capelluto e a ridurre visibilmente l'aspetto delle imperfezioni. Con la loro forma sferica regolare, le particelle esfolianti di jojoba di origine naturale svolgono una delicata azione esfoliante per levigare e ammorbidire la pelle, lasciando il cuoio capelluto splendente e rinfrescato.

Aveda Botanical Repair Serum Notte

Siero notturno a rapido assorbimento che ripara tutti gli strati del capello, riduce le doppie punte e aiuta a prevenirne la rottura. Nutre, ripara e rinforza grazie alla tecnologia vegetale molecolare.

Moltiplica i legami presenti all’interno della corteccia, rinforzando i capelli, costruisce nuovi legami all'interno della corteccia, rinforzando e riparando i capelli in profondità; nutre i capelli con oli di avocado, tè verde e sacha inchi; liscia le cuticole per districare i capelli e aiutare a prevenire le rotture; imita l’effetto dell’F-layer per aiutare a proteggere i capelli da danni futuri.

Pantene Pro-V Minerals Overnight Beauty Reset Siero

Applicato la sera una o due volte la settimana, il siero viene lentamente assorbito dalla fibra capillare, regalando un’intensa azione riparatrice. La formula contiene i nutrienti Pro-V impreziositi da Biotina, essenza di Baobab e Acido Ialuronico, noti peraiutare a potenziare l'idratazione, lasciando i capelli più brillanti e riducendone la rottura, per una riparazione definitiva.

Redken Extreme Bleach Recovery Lamellar Water Treatment

Trattamento condizionante per capelli decolorati e danneggiati che hanno subito un servizio di schiaritura o mèches. È un trattamento di risciacquo che riempie istantaneamente la porosità dei capelli fornendo istantanea morbidezza, levigatezza e lucentezza. Si applica dopo lo shampoo, da metà lunghezza in giù, si emulsiona e infine si risciacqua.

Complex Revolution Total Protection

Un sistema di protezione per capelli danneggiati e sfibrati a seguito di decolorazioni o colorazioni che aiuta a ricostruire i ponti di solfuro. Lo puoi abbinare alla decolorazione oppure usarlo come maschera ristrutturante intensiva. Contiene ingredienti dalle proprietà idratanti, protettive e riparatrici oltre a estratto di calendula, iperico, aloe vera, melograno, olio di cocco e pantenolo che svolgono un’azione lenitiva in grado di proteggere i capelli dalla disidratazione e di nutrirli in profondità.

Moroccanoil Cofanetto Metaverse

Contiene trattamento è maschera. Il trattamento è un prodotto capillare multiuso infuso di olio d'argan che lascia i capelli morbidi, lucenti ed elastici, disciplina i capelli ribelli ed elimina l'effetto crespo; la maschera idratante intensa è formulata per i capelli secchi dal fusto medio-grosso.

Freshly Bond Restoring Hair Treatment

Un trattamento prelavaggio per capelli secchi, è il trattamento idratante e riparatore per capelli sfibrati e danneggiati da piastre, tinte o trattamenti aggressivi. I benefici che apporta sono numerosi, per cui è un prodotto che soddisfa diverse esigenze di capelli danneggiati per cause diverse: ripara i danni causati da sole, phon e piastra, ristruttura la cuticola e sigilla le punte, idrata in profondità immediatamente e a lungo termine , protegge dal calore e dai trattamenti chimici e termici aggressivi e aumenta la brillantezza.

Kérastase Chroma Absolu Soin Acide Chroma Gloss

Trattamento a risciacquo che svolge un’azione riparatrice su ogni tipo di capello colorato. Si attiva sotto l'acqua per penetrare profondamente nei capelli, aumentandone forza e idratazione. Contiene anche acido lattico, sigilla le cuticole aperte e trasforma la superficie della fibra per ridurre l'effetto crespo indotto dal colore, ridurre la porosità, aumentare la morbidezza e la brillantezza.

Olaplex N°0 Intensive Bond Building Hair Treatment

Trattamento di ispirazione professionale, oggi riformulato, che prepara i capelli per una riparazione profonda, ricostruisce i legami, rafforza e protegge l'integrità dei capelli. Da utilizzare con il n° 3 Hair Perfector, come primo passo di una soluzione domestica in due fasi per riparare e rafforzare tutti i tipi di capelli danneggiati. Si applica su capelli asciutti, dalle radici alle punte, distribuendo il prodotto uniformemente. Successivamente si inumidisce la chioma e si lascia agire per 10 minuti prima di applicare n° 3 Hair Perfector, da far agire per altri 10 minuti almeno. Da fare 2/3 volte la settimana a seconda del danno.

Framesi Morphosis Re-Structure Hair Beauty Elixir

Compagnie de Provence Olio Secco Ultra Nutriente

Una miscela di assoluto di karitè ultra nutriente, olio di semi d'uva ammorbidente, olio di mandorle dolci e olio di girasole vergine biologico con proprietà idratanti, questo olio è un trattamento multiuso arricchito con vitamina E che idrata, nutre e illumina in un solo gesto. Utilizzato su lunghezze e punte dei capelli, dona lucentezza e morbidezza.