Smalto rosso: ne abbiamo per tutte

I conico, senza tempo, la quintessenza dello chic: una volta che hai trovato lo smalto rosso che fa per te non lo lascerai più.

Le mode vanno e vengono, le tendenze in materia di manicure cambiano alla velocità della luce, ma lo smalto rosso non perde mail il suo status. È anche vero però che, nonostante sia uno dei colori più utilizzati e richiesti, non è per tutte.

Un po’ perché spesso viene erroneamente associato a uno stile classico e old, ma in realtà ha ancora molto da dire. Certo, è un colore energetico che inevitabilmente attira l’attenzione e forse non sarà mai il prescelto da persone introverse che invece l’attenzione la rifuggono con tutte le loro forze.

Lo smalto rosso è il capostipite di ogni smalto, il primo colore utilizzato. All’inizio furono gli egizi, che pitturavano le unghie con l’henné, ma il primo vero smalto molto simile a come lo conosciamo oggi è nato agli inizi del secolo scorso e, indovina quale fu il primo colore commercializzato? Se stai pensando al rosso hai ragione.

Ancora più sconvolgente potrà sembrarti il tipo di manicure di tendenza, cioè l’half moon manicure o reverse french, ossia quella con la lunetta incolore, che aveva fatto ritorno nella sfilata autunno-inverno 2010 di Dior ed è tornata alla ribalta anche in tempi recenti.

