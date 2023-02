Tendenze unghie: Scopri i colori su cui puntare nel 2023

D al "Viva Magenta" al ritorno dello smalto rosso, ecco tutti i colori più cool da portare quest'anno.

Fra tutte le tendenze beauty, le unghie sono probabilmente le più divertenti con cui osare e sperimentare.

Quelle del 2023 non fanno eccezione: dalle nail art inspirate ai primi anni Y2K agli smalti semipermanente dal finish metalizzato, passando per la versione 2.0 delle ormai famosissime "Glazed Donut Nails", insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta!

La cosa importante da tenere sempre a mente è che lo smalto che scegli è molto di più di un semplice colore per le unghie, è un mezzo di espressione, che parla di te e della tua personalità.

Scopri quali saranno i prossimi colori su cui puntare per la tua manicure.

Viva Magenta

Eletto da Pantone colore dell'anno per il 2023, ci aspettiamo di vederlo sulle unghie di tutte.

Un colore in equilibrio tra caldo e freddo, adatto a qualsiasi stagione e si abbina bene a tutti i look!

È un ottimo punto di riferimento quando non riesci a decidere il prossimo colore della tua manicure.

Rosso

Anche lo smalto rosso vedrà un vero e proprio ritorno sulle unghie, complice il successo della "Red nails Theory" che spopola su TikTok. Alla base di questo trend c'è la convinzione che lo smalto rosso attragga maggiormente la tua crush. Provare per credere!

Digital Lavander

Con l'arrivo della bella stagione non mancheranno gli smalti dai colori pastello.

La tonalità più in voga per il 2023 sarà la "Digital Lavander", una sfumatura tenue e delicata del classico color lavanda. Estremamente inclusivo, conferisce a chi lo indossa un senso di pace e positività, attraverso i toni tenui e naturali della lavanda.



Chrome

Dopo un periodo di pausa sono ritornate nel radar delle nails lover, le unghie metallizzate stanno vivendo un vero e proprio momento di gloria.

Su quali colori puntare? Sicuramente le tonalità blu ottanio o viola cangiante.

Ruggine

@lifeintheeverafter Just a simple design this time. But I’m loving this rust color! Save this reel for the next time you get your nails done. #nails #fall ♬ September – Campsite Dream

Considerati colori prettamente autunnali, gli smalti ruggine e rame saranno tra le grandi tendenze "Nails" della prossima primavera/estate. A darci conferma è Pinterest Predicts che ha visto aumentare la ricerca di queste shades sulla propria piattaforma. Via libera quindi, anche in primavera, a nuance marrone con accenni caldi di rosso e di arancio opaco.

Bianco latte

Le "Milky Nails" sono da sempre una grande tendenza per l'inverno, ma secondo gli esperti quest'anno lo smalto prenderà una strada più glossy. Non c'è da sorprendersi visto l'enorme successo delle delle #glazeddonutnails di Hailey Bieber. Per ricrearle a casa è sufficiente utilizzare il tuo smalto bianco preferito e rifinire il tutto con un top coat lucido.

Rosa Barbie

Amanti del rosa, gioite. Grazie al film di Barbie in uscita nelle sale la prossima estate e all'annuncio di "Viva Magenta" come colore dell'anno 2023 da parte di Pantone, la tendenza "Barbiecore" è tutt'altro che superata. Sfumature di rosa caldo, intenso, vibrante e ricco sono la chiave per padroneggiare questo trend.

Nude

La "Clean girl aesthetic", virale su TikTok, ha letteralmente dominato il mondo del beauty lo scorso anno, per il 2023 il trend migrerà verso le unghie con smalti nude eleganti e discreti.

Le nuance neutre infatti, incarnano a pieno questa estetica minimal ma super chic, dimostrando che a volte less is more!