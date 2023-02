U n finish delicato e delizioso, che rende la manicure luminosa e brillante: le unghie perlate avvolgono la nail art con bagliori leggeri e lattiginosi, che ricordano la preziosità delle perle. Una tendenza tornata di moda direttamente dagli anni '80 e '90 e da copiare con qualsiasi tipo di smalto, dal gel al semipermanente.

Le unghie perlate sono tornate di moda, è un dato di fatto. Il merito potrebbe essere di Hailey Bieber e della passione-ossessione della modella per l'effetto "glazed donut", che ispira la sua skincare routine, la nail art e il trucco labbra. O del revival Anni '90 che ha contaminato i trend moda e beauty. Qualsiasi sia il motivo, lo smalto perlato è nuovamente tra le tendenze unghie del momento. L'effetto è una manicure dal finish leggermente trasparente e caratterizzata da microperle brillanti, la cui luminosità viene amplificata dai colori chiari tipici delle unghie perlate. Bianco, rosa e azzurro, infatti, sono le nuance più utilizzare per enfatizzare i riflessi iridescenti e naturali, perfette per un look delicato e quasi nude.

Unghie perlate: come farle?

La chiave per ottenere delle perfette unghie perlate è utilizzare uno smalto dal finish iridescente, ma abbinato a tonalità che possano risultare piuttosto naturali sull'unghia. Tra le sfumature più gettonate ci sono quelle del bianco e del rosa, perfette per amplificare i riflessi perlati delle unghie. Un'alternativa è scegliere colori più accesi, come l'azzurro, e terminare con un top coat dai riflessi brillanti. Naturalmente, la nuance più adatta è il bianco perla, adatto a creare un effetto particolarmente realistico e prezioso.

Unghie perlate: idee per interpretarle al meglio

Non immaginare le unghie perlate come una noiosa alternativa al nude. Con le nuance pastello, infatti, è possibile creare un effetto perlato molto divertente. Il modo più giocoso per portarlo? Con effetto mismatched, per valorizzare ogni colore attraverso il finish shiny tipico delle unghie perlate. Da provare anche l'effetto 3D sulle unghie perlate, unendo smalto e piccole perle per dare vita a una manicure preziosa.

Lo smalto perla per le unghie a mandorla

La delicatezza dello smalto perla è ideale anche e soprattutto per le unghie lunghe. Ecco perché l'ideale è sfruttare l'effetto shiny per valorizzare nail art a mandola e a ballerina.

Applicazioni tridimensionali per la manicure perla

Per impreziosire ulteriormente l'effetto perlato sulle unghie è sufficiente aggiungere piccoli dettagli tridimensionali, che possano arricchire ulteriormente la manicure.

Unghie perlate e corte

Per dare lucentezza alle unghie corte e farle apparire più grandi, un finish perlato è davvero perfetto. L'accostamento ideale è con una forma squadrata.

Smalto perla e luminoso

Scegliere uno smalto perlato e aggiungere un top coat luminoso è la soluzione ideale per creare una manicure dalla luminosità preziosa. Il risultato sono riflessi che ricordano davvero le perle, mimandone perfettamente i riflessi.

Unghie perlate e lattiginose

Un top coat perlato si adatta a qualsiasi sfumatura di bianco, anche quelle più lattiginose e meno cangianti. In questo caso, il segreto è mescolare smalto e top coat per creare un colore nuovo, da applicare per ottenere perfette unghie perla.