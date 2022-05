È arrivato il momento di pensare alla giusta crema solare, per corpo e viso, in vista dell'estate. Perché non comprarla in farmacia? Ecco qualche consiglio utile

Quali sono le migliori creme solari in farmacia? Se stai valutando l'acquisto di una nuova protezione solare, in occasione dell'arrivo della bella stagione, è arrivato il momento di parlarne insieme.

Il sole ha la capacità di rimetterci in pace con il mondo: i suoi raggi, infatti, hanno vere e proprie proprietà sia a livello fisico che mentale. Ma è bene sapere che sia i raggi UVA che UVB possono avere degli effetti collaterali sulla pelle e, per questo motivo, è bene applicare sempre una crema solare.

Perché acquistare le creme solari in farmacia?

Ma perché quelle vendute in farmacia? Qui, infatti, sono venduti diversi brand che, oltre a proteggere la pelle dai danni del sole, permettono anche di valutare diverse gamme di filtri solari, ma anche prodotti pensati, ad esempio, per trattare l'acne o problematiche della pelle come l'estrema disidratazione o secchezza.

Le migliori creme solari in farmacia

Dalla protezione 30 passando per la 50 fino alle formule in spray, dedicate sia al viso che al corpo, ecco le migliori creme con protezione solare che puoi acquistare in farmacia e proteggerti per tutta l'estate.

Angstrom Instadry Protect Spray Trasparente Spf30

Facile da applicare e piacevole da indossare: questa protezione solare è pensata per chi non ama passare il tempo a spalmarsi la crema, ma comunque cerca un ottimo fattore di protezione dai danni dei raggi UVA e UVB. Perfetto per essere anche applicato sulla pelle bagnata, questo spray solare con SPF30 e resistente all'acqua e al sudore, questa crema spray è l'ideale per chi pratica sport all'aria aperta anche in estate.

Il plus è dato dalla formula che contiene il Total Tanning System, studiato per prolungare la naturale abbronzatura e stimolare la produzione di melanina.

Bionike Defence Sun Stick Solare Spf50+

Alcune aree, sia del viso che del corpo, necessitano di un'applicazione extra di crema solare e, di conseguenza, un prodotto mirato e pensato appositamente. Proprio come le protezioni solari in stick che, caratterizzate dalla loro texture morbida e trasparente, permettono di proteggere con una fotoprotezione zone come labbra, naso e orecchie, ma anche nevi e cicatrici.

Da avere sempre in borsa anche in città.

Vichy Capital Soleil Abbronzatura Intensa

Voglia di abbronzatura intensa? La risposta è in questa acqua solare arricchita con betacarotene. Un'acqua da vaporizzare su tutto il corpo per una piacevole sensazione di freschezza e, allo stesso tempo, per aggiungere un velo leggero di protezione solare su tutto il corpo.

Rilastil Ultra Protector 100 Fluido Protettivo

La protezione solare con SPF50 è passata da essere considerata "troppo" all'essere la crema solare da utilizzare tutti i giorni per un protezione sicura dai danni dei raggi solari.

E per chi vuole una protezione ancora più intensa? La risposta è nel fattore di protezione 100, perfetto per proteggere anche in caso di alterazioni cutanee, di pelli sensibili e reattive e soggetti con fototipo chiaro.

Uriage Bariésun Stick Solare SPF 30 Protezione Labbra

Uno stick pensato specificatamente per la protezione delle labbra con una protezione SPF30. Uno stick pensato per le persone più esigenti che, non solo vogliono idratazione e labbra super morbide, ma vogliono anche proteggerle dai raggi solari.

Le labbra, infatti, sono ricoperte da uno strato sottilissimo di cute e, per questo, hanno bisogno di un'ottima protezione solare.

La Roche Posay Anthelios Latte Solare Spf 30+

Pensato per la pelle secca e sensibile, questo latte dona una piacevole sensazione durante l'applicazione garantendo, allo stesso tempo, la giusta protezione dai raggi solari.

Innovativo anche l'ecotube, il packaging sostenibile che rispetta il pianeta riducendo così l'uso della plastica,. All'interno della formula, poi, la Tecnologia Netlock che protegge rispettando al meglio la vita marina.

Svr Clairial Spf50+ Lumiere V

Quando si parla di protezione solare da comprare in farmacia, è bene pensare anche a prodotti da utilizzare tutto l'anno in città. La nostra pelle, infatti, è sottoposta alle radiazioni 365 giorni l'anno e, per questo, la crema solare andrebbe applicata ogni giorno.

Proprio per questo motivo, tra i vari prodotti, è bene scegliere una crema solare perfetta come base make-up. Questa, ad esempio, permette di aggiungere un finish super luminoso per chi ama l'effetto glow.

Ceramol Sun Spray Solare Spf50+

Con filtri solari di ultima generazione, che garantiscono una protezione efficace e sicura, questo latte solare lavora anche come skincare. I lipidi epidermici, infatti, ristrutturano la barriera cutanea e ne mantengono il naturale equilibrio.

Facile da applicare, lascerà una piacevolissima sensazione sulla pelle.

