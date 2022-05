Solari da città: perché vale la pena usarli e i migliori su cui puntare

P rotezione solare anche in città? La risposta è sì, spesso e volentieri. I migliori solari da città sono di ultima generazione e hanno texture fondenti, impalpabili, quasi come una seconda pelle

Caldo, sole, mare, cocktail sulla spiaggia e pelle abbronzata. Se la protezione solare quotidiana su viso e corpo è data (quasi) per scontata quando siamo in vacanza, non si può dire lo stesso dell'uso che se ne fa in città.

Ogni dermatologo che si rispetti insiste sull'importanza della protezione solare, da utilizzare non solo dopo i trattamenti, ma come parte integrante di una skincare routine degna di questo nome e lo fa da molto prima dell'avvento dei social. I più moderni, come il Dr. Tomassian (@dr.tomassian), lo spiegano su TikTok e Instagram, così che il messaggio arrivi forte e chiaro anche alla Gen Z: la protezione solare è il primo passo di una routine anti-age. Serve infatti a prevenire i danni alla pelle, macchie cutanee, l'invecchiamento precoce, melanomi e tumori della pelle.

Se usi il retinolo (ingrediente fotosensibilizzante) probabilmente appartieni al team protezione solare per il viso quattro stagioni e la applichi indipendentemente dalle condizioni metereologiche, ma dall'altro lato c'è chi invece si accorge di averne bisogno solo quando il sole è più intenso o, addirittura, sostiene che in città non serva o ancora chi si lamenta del fatto che i solari siano troppo appiccicosi, troppo grassi, troppo lucidi, troppo pastosi e lascino una patina bianca.

Per darti un'idea, l'80% dell'esposizione solare avviene durante le attività della vita quotidiana, mentre passeggi, fai shopping o ti godi un pranzo all'aria aperta.

Nel 2005 l’epidemiologo molecolare Christopher P. Wild ha formulato il concetto di esposoma per descrivere la somma dei fattori esterni ed ambientali a cui siamo esposti e che influenzano la nostra salute. Risultato: l’esposoma è responsabile per l'80% dell'invecchiamento della pelle mentre solo il 20% è determinato da fattori genetici. Il sole, dunque, è sì fonte di vitamina D e di piacere, ma è anche la principale causa dell’invecchiamento cutaneo.



E poi c'è la luce blu solare. “Nella luce del sole sono presenti in grande quantità le radiazioni di luce blu-violetta, soprattutto quando il cielo è terso. Questi raggi sono capaci di penetrare negli strati cutanei ancora più in profondità dei raggi UV. Carichi di energia, provocano stress ossidativo e sono in grado di alterare da soli le cellule sin dalla prima ora di esposizione. Giorno dopo giorno, accelerano l’invecchiamento cutaneo e favoriscono la comparsa di danni visibili, rughe e macchie; provocano inoltre un’iperpigmentazione più intensa e duratura", afferma il Dr. Redoules, dottore in Scienze, specialista in chimica biomolecolare e direttore scientifico di Eau Thermale Avène.

E in merito all'aspetto sensoriale legato all'utilizzo del prodotto c'è da dire che le formule dei solari stanno facendo passi da gigante, soprattutto se consideriamo quelli pensati per la città, sia in termini di texture - sempre più leggere (anche per l'SPF 50) e fondenti che si asciugano velocemente, quasi come fossero una seconda pelle – che in termini di protezione – con uno spettro sempre più ampio per difendere da raggi UVA, UVB, IR e luce blu.

1/14 Cleanance SPF 50+, Avène Formulata pensando a chi ha pelle grassa e impura, opacizza e previene i danni che il sole provoca sulle pelli acneiche. 2/14 Facial Moisturizing Lotion SPF 50 Pensata per tutti, è leggera, di facile assorbimento e non lascia aloni. Arricchita con ceramidi, niacinamide, vitamina E e acido ialuronico. 3/14 Gocce Magiche Protettive SPF 50, Collistar Poche gocce proteggono da raggi UV, aggressioni ambientali e rzadicali liberi. Finish luminoso e incarnato uniforme: l'ideale come base make-up. 4/14 Glowy Face Cream SPF 50+, Darling Protegge dal sole e dall'inquinamento, lasciando l'incarnato luminoso, la perfetta base per una #glassskin 5/14 Invisible Physical Defence SPF 30, Dermalogica A base di ossido di zinco micronizzato, ma non lascia residui bianchi. Arricchita con un complesso bioattivo di funghi, idrata in profondità, lenisce la pelle e riduce il rossore e la secchezza causati dai raggi UV. Il tè verde antiossidante previene i radicali liberi. 6/14 Stick Solare SPF 50+, Diego dalla Palma Milano L'ideale da tenere in borsa per il ritocco on-the-go, protegge da tutti i tipi di raggi e contiene principi attivi fotodinamici che stimolano la naturale produzione di melanina. 7/14 FusionWater Color SPF 50, ISDIN Asciuga in pochi secondi e i pigmenti uniformano l'incarnato, mimetizzando le imperfezioni e regalando un effetto bonne-mine. 8/14 Anthelios Age-Correct SPF 50, La Roche-Posay Protegge dal sole e corregge i danni causati dal foto-invecchiamento, come rughe e macchie cutanee. 9/14 Pigment Defense Tinted Sunscreen Drops SPF 50+, Miamo Perfetto per la pelle sensibile e soggetta a iperpigmentazioni, aiuta a proteggere la pelle dai danni causati da raggi IR, luce blu e inquinamento. 10/14 Sun Beauty Nude Skin Sensation SPF 30, Lancaster Protezione ad ampio spettro con una texture leggerissima che può competere con quella dell'idratante quotidiano. 11/14 IN/SUN Sun Emulsion SPF 50+, Insìum Leggera e resistente all'acqua, protegge dai raggi UVA, UVB, IR e luce blu e può essere utilizzata anche sul contorno occhi. 12/14 UV-Bronze Brume SPF 50, Filorga Idratante e rinfrescante, contiene un polisaccaride che stimola la produzione di acido ialuronico regolando il livello d’idratazione e vitamina H per rinforzare la barriera cutanea. 13/14 Bariésun Fluido Opacizzante SPF 50+, Uriage Per pelli da miste a grasse, neutralizza l'effetto lucido causato dall'eccessiva produzione di sebo. 14/14 Capital Soleil UV-Age Daily SPF 50+, Vichy Protezione UV e skincare, arricchita di niacinamide, peptidi e frazioni di probiotici per rafforzare la barriera cutanea. PREV NEXT