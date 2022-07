I n gel, normale o semipermanente: ecco tutti gli smalti e i colori estivi per le unghie da indossare. La guida completa che stavi aspettando

I colori estivi per unghie sono caratterizzati da colori vivaci, finish unici e tonalità frizzanti. Che siano in smalto normale, in gel o semi permanente, le collezioni per l'estate 2022 non solo hanno tantissimo da raccontare, ma sono anche pronti a rendere uniche manicure e pedicure, sia in contrasto che in abbinamento.

Dal lilla al bianco, perfetti per far risaltare l'abbronzatura passando per il classico rosso o borgogna che, come è noto, non deludono mai. immancabili poi i finish come quelli glitterati o dall'effetto skittles grazie ale micro particelle contenute al loro interno.

O.P.I., Essie, Passione Unghie, RobyNails e non solo: ecco tutte le collezioni più belle di smalti perfette per l'estate 2022.

Passione Unghie

Non una, ma ben due collezioni per l'estate 2022 per Passione Unghie. Il brand, specializzato in smalti semipermanenti che necessitano di catalizzazione sotto lampada, ha deciso di colorare la stagione più calda con la linea Glorious Flash e Pimp My Nails. Due collezioni diverse, ma con un minimo comun denominatore: il colore travolgente.

Glorious Flash

La collezione è caratterizzata dagli smalti effetto flash che, per la nuova stagione, diventano imperdibili nelle tonalità pastello. Cinque tonalità brillanti arricchite da microglitter e flakes cangianti, perfetti per risplendere alla luce del sole e illuminarsi una volta esposti alla luce dei flash.

SP376 DIAMONDS, un viola con glitter cangianti fucsia, blu e viola.

SP375 MASTERPIECE, un rosa glitterato arricchito da piccoli flakes cangianti fucsia, lilla e corallo.

SP378 STAR, un verde lime acido con flakes cangianti rosa, lilla e corallo e infine.

SP377 DIVINE, una tonalità arancione-rosa antico con flakes giallo, arancio e oro.

SP379 BLING, verde bottiglia con flakes rosa, oro e verde chiaro.

Pimp my Nails

Estate vuol dire fluo, specialmente se si parla di unghie e nail art. Per questo la collezione Pimp My Ride è perfetta per chi non può farne a meno: 5 nuances per donare brio e energia e da mixare con decorazioni super scintillanti.

SP374 COOL, un verde menta fresco e deciso perfetto per questa stagione.

SP372 WOW, un fucsia fluo.

SP373 SPLASH, un azzurro che ricorda i cieli estivi.

SP371 BOOM, un rosso fragola acceso e vivace.

SP370 LOL, un corallo aranciato molto allegro.

Faby - Origine

FABY, brand Made In Italy di smalti, ha lanciato per l’estate 2022 la collezione ORIGINE. Una palette femminile che si ispira alla Natura, ai suoi colori, ai suoi mood e diventa un fil rouge per riscoprire le proprie origini attraverso la scelta del colore.

THE COLOUR OF GENESIS, una sfumatura preziosa che riprende le sfumature nude. Un classico che non annoia mai.

VIA DELL'EDEN, un lavanda delicato che renderà la tua manicure paradisiaca.

LA MIA ALBA, la giornata inizia qui e il rosa dell'alba renderà uniche le tue unghie.

GRANADA VITAL, intenso, passionale ed energico.

BIG BANG, un colore energico e ardente che si ispira all'origine del mondo.

I’M MY MUSE, un tono pescato caldo per esaltare l'abbronzatura.

O.P.I. - Power of Hue

Ben 12 colori in edizione limitata pensati per stimolare il tuo umore: è la collezione Power of Hue di O.P.I. per l'estate 2022. Dodici smalti perfetti per chi è alla ricerca di colori splendenti e brillanti che si faranno notare sia al mare sia ai festival musicali.

MANGO FOR IT, un arancione brillante.

BEE UNAPOLOGETIC, un giallo limone dal finish shimmer.

DON'T WAIT. CREATE., un viola tenue e dal finish shimmer.

GO TO GRAPE LENGTHS, un viola super brillante.

EXERCISE YOUR BRIGHTS, un rosa shocking con glitter.

FEEL BLUETIFUL, un turchese con sfumature verdi brillanti.

MAKE RAINBOWS, un verde brillante.

PINK BIG, un rosa shimmer super intenso.

SKYE TRUE TO YOURSELF, un azzurro con sfumature brillanti.

SUGAR CRUSH IT, un viola tenue e dal finish shimmer.

SUN-RISE UP, un tono corallo brillante ispirato al tramonto.

THE FUTURE IS YOU, un nude super shimmer.

Mavala - Mini Color Delight

Preparati a un viaggio negli anni '90 con la collezione per l'estate 2022 Mini Color Delight, di Mavala. Giocosa, divertente e dalla rinnovata energia: 6 tonalità vivaci e luminose per una manicure che lascerà il segno.

Figueira - Un rosa radioso, la semplice gioia di una passeggiata sotto il cielo chiaro della costa atlantica.

Vancouver - Un malva delicato ed elegante, una pausa rilassante nella grande natura canadese

Sydney - Un fucsia intenso e seducente, la splendida fuga tra terra e oceano.

Tamarindo - Un corallo luminoso e allegro, l'inebriante effervescenza delle feste caraibiche.

Malapascua - Un giallo pieno, la luce scintillante e avvolgente delle isole filippine.

Budva - Un classico rosa profondo, l'intensità di una serata estiva sulla costa adriatica.

Dior - Dioriviera

Dioriviera Summer 2022, è la collezione estiva della maison Dior: ispirata alla stagione passata sotto il sole della Riviera, tra fashion e bel vivere. I tre smalti della limited edition, oltre per i colori, sono imperdibili grazie agli estratti di peonia e fiori di pistacchio.

Riviera, un pesca intenso.

Bayadère, un corallo perfetto per le serate estive.

Golden Hour, un oro vibrante immancabile per la stagione calda.

Essie- Summer 2022 Collection

Essie, per l'estate 2022, ha deciso di rendere uniche le unghie delle sua fan con una collezione che parla da sola: la Summer 2022 Collection. Ispirandosi alle frizzanti giornate e alle afose notti estive: cinque smalti creamy e uno luccicante per lasciare il segno.

TROPIC LOW, uno smalto verde muschio scintillante con perle duochrome dorate.

SET THE TIKI BAR HIGH, un viola intenso e vibrante con sfumature rosse.

REVENGE'S A BEACH, un verde petrolio con sfumature gialle.

COCONUTS FOR YOU, un marrone chiaro caldo e neutro con sfumature rosse.

ISLEE SEE YOU LATER, un magenta con sfumature blu.

BREAK IT SUNDOWN, un giallo-arancio brillante.

Manucurist - Rainbow Party Collection Green

Manucurist è il brand dell'anno per quanto riguarda il mondo delle unghie. Il brand, con focus bio, questi smaltii green, 9-free, vegan & cruelty free sono imperdibili. Una collezione con ingredienti bio-based fino all'84% e made in France. Disponibili sia in versione semipermanente che classico, questi colori non possono mancare in estate.

IRIS, il viola perfetto secondo i trend dell'anno.

BRONZÈ, un tocco di luce metallico per le unghie.

ARMERIA, un color malva acceso con un tocco di rosa.

SNOW, il classico bianco che non manca mai.

ABRICOT, un arancio albicocca ispirato agli anni '80.

Chanel - IL CIELO, IL SOLE, IL MARE

Un tuffo in riva al mare per vivere al meglio la stagione del caldo e del sole. A questo si ispira la nuova collezione per l'estate 2022 di Chanel. Sei smalti in limited edition declinati in tonalità delicate e pastello: super chic.

935 SEA SEA GREEN, un verde matcha imperdibile.

933 CAP CORAIL, un corallo delicato e irrinunciabile.

931 MOON SHELL, un lilla romantico.

929 PASTEL SAND, un pescato di tendenza.

927 BLANC ÉCUME, un classico bianco optical per l'estate.

925 ROSE COQUILLAGE, un rosa corallo vivace.

ORLY- POP!

Per l'estate 2022 Orly, brand americano di smalti, ha deciso di ribadire un concetto ormai noto: questo è l'anno dei colori accesi, vividi e pieni di energia. Per questo, la collezione POP! è indispensabile per avere unghie di tendenza e al passo con i tempi.

CLAIM TO FLAME, giallo ocra.

CONNET THE DOTS, corallo acceso.

CRASH THE PARTY, viola brillante.

JUST AN ILLUSION, top coat con glitter oro.

RISE & REPEAT, blu ciano.

DON'T POP LY BALLOON, ciclamino con finish glitter.

Layla - Layla Cosmetics

Per l'estate 2022, Layla Cosmetics presenta 12 nuovi smalti della linea Rarity: 6 colori trichromatici e multi riflesso dai finish brillanti, che cambiano colore con la luce come, disponibili sia nella versione nail polish che gel polish. Colori pieni ed energetici, dal finish unico e inconfondibile che vanno ad arricchire la linea che vedeva già, al suo interno, gli ombretti liquidi e a cui si aggiunge anche una palette composta da 16 ombretti in polvere dai toni freddi e caldi.

Il brand, con questa collezione, vuole lanciare il messaggio “You are a Rarity”, “Tu puoi esseretutto!“ dedicato alla consapevolezza di se e superando i pregiudizi.

Aurora, oro rosanude con riflessi trichromatici oro, rosa e fucsia.

La Regina, rosa brillante microglitterato con riflessi trichromatici fucsia, oro, rosa e micro flacks effetto specchio.

Beo, scarabeo/pavone con riflessi trichromatici blu, viola, rosa, azzurro, verde ed ottanio

Glaciale, azzurro cielo brillante microglitterato con riflessi trichromatici fucsia, viola, argento e platino.

Le 5 terre, terra d’ombra bruciata con riflessi trichromatici oro, verde rame e bordeaux.

Pozione, viola malva con riflessi trichromatici verde rame, oro,rosa e scarabeo.