L a verità sta nel mezzo. Una grande lezione da imparare, specialmente quando si tratta di tagli di capelli per l'estate 2022. Lunghezze facili da gestire e anticaldo, ma al tempo stesso piene di personalità. Non immaginarti solo ed esclusivamente il classico caschetto: i tagli medi dell'estate 2022 sono una sorpresa.

Voglia di un cambio di look i vista dell'estate 2022, ma non troppo? La soluzione potrebbero essere i tagli medi. Caschetto, long bob, shag, mullet...Le opzioni sono veramente tantissime, adatte ad accontentare tutte le esigenze. Certo, perché scegliere un taglio di capelli non è solo ed esclusivamente una questione estetica: criteri da valutare sono anche la texture dei capelli e la propria abilità in fatto di messa in piega. Un mullet sui capelli ricci, infatti, ha un effetto molto diverso rispetto al medesimo taglio sul liscio. Allo stesso modo, se il caschetto è il più classico dei tagli medi, questo non significa che non possa movimentarsi attraverso qualche scalatura o l'aggiunta di una frangia. Per non parlare della lunghezza: con "tagli capelli medi", infatti, si possono descrivere tanto hairstyle che sfiorando la clavicola, quando caschetti al mento o shag pieni di scalature. Quale sarà il tuo preferito per l'estate 2022?

Tagli capelli estate 2022: il caschetto lungo e riccio

Quale modo migliore per rendere i capelli ricci disciplinati, se non optare per un taglio easy&chic come il caschetto lungo? Uno stile molto più versatile di quanto potresti pensare: la lunghezza ben oltre il mento, infatti, ti permetterà di rendere i ricci disciplinati, all'occorrenza. D'altra parte, trattandosi di un caschetto non sarà difficile gestire il volume e dare vita a un taglio vaporoso. La chiave, ovviamente, è valorizzare ogni singolo riccio, giocando con riga centrale o laterale.

Lo shag medio con frangia

Lo shag è il perfetto taglio medio per l'estate 2022. Il merito, ovviamente, è delle proporzioni stesse del cut: più corto alle radici e con lunghezze scalate, scolpisce la chioma attraverso layers molto netti. Il risultato è, ovviamente, un taglio movimentato, che sottolinea i tratti più sensuali del viso, come occhi, labbra e collo. Un taglio dallo spirito rock, perfetto se non hai intenzione di cedere alle convenzioni in vista dell'estate 2022.

Capelli medi estate 2022: i tagli con frangia

Scegliere la frangia per l'estate 2022 potrebbe essere un azzardo, eppure gli effetti sanno essere meravigliosi. Per osare davvero, ovviamente, la scelta migliore è optare per una frangia lunga e piena, magari da abbinare a un lob. Uno dei tagli capelli dell'estate 2022 più versatili in assoluto: la combinazione tra lunghezze midi e frangia, infatti, si presta a valorizzare tanto i capelli ricci, quanto quelli lisci. Il segreto? Scegliere la tua frangia in base alla forma del viso.

Il caschetto classico per l'estate 2022

Se per l'estate stai cercando un taglio classico, elegante e modernissimo al tempo stesso, non potrai che cedere al caschetto. Un taglio che sfiora la base del collo e si abbina a una riga centrale o laterale, ai capelli lisci, ricci o mossi. Il grande vantaggio del bob, infatti, è che si tratta di uno stile adatto a valorizzare davvero ogni texture di capelli. Il segreto è lasciare che il taglio incornici il viso con grazia.

Il mullet sui capelli ricci tra i tagli dell'estate 2022

Riporta alla mente atmosfere rock e racchiude in sé tutto il coraggio di chi vuole cambiare radicalmente stile, dando vita a un taglio di capelli non certo facile da gestire. Il mullet, infatti, punta tutto sul contrasto netto tra lunghezze corte all'altezza delle radici e lunghezze sfilate, lasciate ricadere sulle spalle. Come scolpire ulteriormente la chioma? Optando per una piega riccia, cosicché ogni layer sia messo in evidenza dai boccoli.

Tagli capelli medi e scalati per l'estate 2022

Il modo più semplice per dare una scossa ai capelli medi è aggiungere delle scalature che possano movimentare tutta la chioma. In particolare, le tendenze dell'estate 2022 vedono concentrarsi i layers sulle punte, creando un turbinio molto particolare. Da valorizzare con delle flicked ends, ovviamente. Il taglio, poi, deve essere accessoriato a dovere. Come? Con una frangia a tendina, ad esempio, ma anche con un ciuffo laterale o una semplice riga centrale.

Il caschetto medio corto passepartout

Nessun taglio è tanto perfetto nelle sue proporzioni quanto il classico caschetto. Un cut simmetrico, che accarezza il mento e che si caratterizza per lunghezze medio-corte. Certo, si tratta di uno stile che potrebbe rivoluzionare la tua chioma, almeno leggermente. Puoi sceglierlo pari o scalato, riccio o liscio: il vantaggio di questo tipo di taglio è la sua versatilità. Per renderlo ancora più bello, infatti, basta studiare le proporzioni giuste rispetto alla forma del viso.