E state vuol dire colore, specialmente per manicure e pedicure: ma quali abbinamenti scegliere? Qui qualche spunto

Sì, questo è il momento per iniziare a ragionare sui colori unghie per l'estate da usare per manicure e pedicure. Le tonalità di tendenza per gli smalti sono davvero tantissime, ma spesso si parla principalmente delle manicure e, meno spesso, del mondo dedicato ai piedi che è altrettanto importante.

Perché è proprio nella stagione più calda che i piedi passano in primo piano e, in questo momento, lo cura e il colore dello smalto diventa fondamentale. Ma quale tonalità scegliere e come abbinarlo al meglio allo smalto delle mani?

Qui abbiamo raccolto le idee più cool e più interessanti da copiare o da cui prendere ispirazione per i colori unghie dell'estate per una combo mani/piedi senza errori.

Arancione e nude

Perfetto per l'estate, questa combinazione di colori è una vera e propria sferzata di energia. Oltre a essere una combo super vitaminica, questi due colori sono perfetti per dare risalto e aggiungere contrasto alla tua pelle: il modo migliore per dar risalto all'abbronzatura e al tuo sottotono caldo.

Scegli l'arancione per le mani, meglio se con un sottotono giallo e dal finish cremoso, mentre per la pedicure meglio un tono nude, leggermente pescato, in modo da legarsi perfettamente con il tono scelto per la manicure.

Gli smalti da provare: VAMP! Smalto Profumato Effetto Gel di Pupa Milano in Radiant Coral e Eternal Optimist di Essie.

Oro e pesca

Elegante e delicata, questa combo per manicure e pedicure potrebbe decisamente stupirti ma ha davvero delle grandissime potenzialità. Perfetto per l'estate, è un duo di colori che ti aiuterà anche in città a vivere con meno fatica le settimana di countdown prima della partenza.

I finish metallici sono un grande alleato per l'estate e, secondo noi, lo smalto oro è perfetto per la tua manicure senza errori. Quale colore per i piedi? Opta per il pesca, un arancione molto delicato dal finish super creamy che ti accompagnerà in vacanza, almeno con la mente.

Gli smalti da provare: Gold Sand di Manucurist per la manicure e SP353 Pudding di Passione unghie per la pedicure

Argento e turchese

Questa combo di colori urla estate alla prima passata. Ideale per chi ha un sottotono freddo, la scelta del colore argento per la manicure e del turchese per la pedicure aggiungerà un tocco di colore anche agli incarnati più chiari e con fototipo chiaro.

Da scegliere, assolutamente, se hai una cerimonia estiva in vista e hai deciso che la tua estate sarà all'insegna dell'SPF 50 e dell'ombra.

Gli smalti da provare: Color Hit di Sephora Collection in Palm Leaf per la manicure e smalto effetto metallico di Douglas Collection in Metal Silver per la pedicure.

Color perla e rosa

Animo romantico? Voglia di sognare a occhi aperti? Per te, allora, ci vuole una combo manicure e pedicure dall'allure delicato e perfetto per chi è pronta per la stagione dei matrimoni e delle cerimonie.

Partiamo dal color perla, appena accennato ma presente. Un colore da indossare su unghie corte e perfettamente curate, in modo di dare risalto alla forma e farle risaltare ancora di più. E per i piedi? Qui la fa da padrone il rosa, non particolarmente acceso, ma che ricorda i petali di una rosa delicata.

Provalo se per te il rosa è un vero must, ma non vuoi cadere nel classico cliché del rosa Barbie.

Gli smalti da provare: Color Therapy di Sally Hansen in Rosy Quartz per la manicure e Pink-ing of You di O.P.I. per la pedicure.

Borgogna e corallo

Lo smalto ha anche la capacità di comunicare i lati e gli aspetti del proprio carattere e del proprio animo. E, per questo motivo, a volte sentiamo la necessità di scegliere colori energici, vibranti e che si facciano notare.

Per questo motivo, tra le i colori colori unghie per l'estate, non possono mancare il Borgogna e il corallo. Il primo, pensato per la manicure, che nonostante sia una tonalità scura e cupa si sposerà perfettamente con la tua abbronzatura. Mentre, il color corallo, aggiungerà una sfumatura accesa alla tua pedicure e che darà maggior risalto al colorito alla tua carnagione.

Gli smalti da provare: Gel Polish di Le Mini Macaron in Sour Cherry per la manicure e smalto Kind & Free di Rimmel London in Sunset Soar per la pedicure.