Skittles manicure: la tendenza unghie colorate che fa impazzire il web

P erché scegliere un solo colore di smalto quando se ne possono indossare almeno cinque diversi? A contrasto o in palette, la Skittles manicure permette di sperimentare con il colore ed ottenere una manicure davvero di tendenza. Scopriamo insieme come si fa, e tutte le ispirazioni da copiare!

Skittles manicure, ovvero unghie come caramelle: lucidissime, golose, colorate. È proprio il colore la chiave di lettura per interpretare questo trend che spopola sui social – una tinta diversa per ogni unghia, sia scegliendo tinte a contrasto, che diverse intensità della stessa nuance per ottenere un effetto degradé. La tendenza arriva dagli States, e prende il nome da un tipo specifico di caramelle, dai colori diversi e sgargianti. Più smalti si indossano, più cool l’effetto: si parte da un minimo di cinque colori, uno per ogni unghia della mano, fino ad arrivare ad un massimo di dieci, per un effetto coloratissimo.

Skittles manicure: provala in palette

L’ultima tendenza vede la skittles manicure fondersi con l’armocromia, la tecnica da milioni di click che individua il gruppo di colori più adatto a valorizzare outfit, trucco e capelli seguendo carnagione e colore degli occhi. Via libera quindi a unghie in palette, variopinte ma sempre utilizzando su toni e nuance più adatti a valorizzare la nostra naturale bellezza.

Skittles manicure: l’originale coloratissimo

La versione originale di questo trend, particolarmente amata nei mesi estivi o da chi ama sperimentare con il colore, vede invece l’utilizzo di nuances casuali, brillanti e a contrasto. Unica regola? Evitare di mixare colori caldi e colori freddi, per non cadere nella confusione.

Abbiamo selezionato una carrellata di Skittles manicure bellissime e tutte da copiare! Pronta a lasciarti ispirare?

Toni caldi

La manicure perfetta per le amanti dei toni caldi, magari con una palette autunno caldo in armocromia. ben 10 colori diversi, ma tutti con lo stesso sottotono caldo e avvolgente.

Nel blu

La skittles manicure perfetta per le estate soft? Quella giocata sui toni del blu. Cinque nuances, dalla più intensa alla più chiara, tutte in palette.

Feeling nude

La versione più elegante e sobria della skittles manicure è quella giocata sui toni del nude, indossati in degradé dal più chiaro al più scuro. Bellissima abbinata ad un look casual ma elegante, o a un soffice maglione tono su tono.

Verde tropicale

Questa versione della skittles manicure nei toni tropicali del verde e del giallo ocra ci trasporta subito in un paesaggio tropicale. Il top-coat opaco la rende davvero raffinata ed elegante.

Come caramelle

La versione classica di questo trend vede l'utilizzo di smalti di colori diversi, applicati su ogni unghia senza seguire un ordine particolare, ma piuttosto, creando un effetto brillante, giocoso e creativo.

Denim Baby

La manicure perfetta da abbinare al tuo paio di jeans preferiti esiste, ed è questa qui. Cinque sfumature diverse dai toni pastello, ideali per accompagnare i tuoi look a base di denim.

Nail Confetti

Una manicure vitaminica, in grado di aggiungere un tocco di colore anche ad un outfit semplice e monocromatico. Un vero effetto skittles, con unghie colorate a contrasto nei colori brillanti delle caramelle.