I l mondo green ti affascina e vorresti una crema solare bio che ti protegga in tutta sicurezza? Qui tutto quello che devi sapere

Più che un mondo, tutto ciò che riguarda il mondo del beauty green e biologico, è un vero universo da scoprire. E tra skincare, haircare e makeup, anche le creme solari bio non possono mancare nel beauty case di chi ha deciso di optare per una vita più clean e gree.

Dagli ingredienti attentamente selezionati alle formulazioni senza siliconi e simili, ecco perché dovresti scegliere una protezione solare biologica prima di esporti al sole.

Creme solari bio: perché scegliere

Quando si parla di protezione solare è bene saper che esistono filtri chimici e filtri fisici. Questi ultimi, poi, sono proprio utilizzati all'interno dei solari con formule biologiche.

Ma cosa vuol dire filtro solare fisico? Vuol dire che questi filtri svolgono una vera e propria azione riflettente che respinge tutte quelle radiazioni, che fanno parte dei raggi UVA e UVB, impedendo così di danneggiare pelle e corpo.

Questi solari poi, grazie alla presenza del biossido di titanio e dell'ossido di zinco, evitano l'uso di sostanze chimiche colme profumi e coloranti che poitrebbero causare reazioni allergiche.

Creme solari bio: le migliori

Per un maggiore rispetto dell'ambiente e anche del proprio corpo, scegliendo formule più green e clean, qui abbiamo scelto le migliori creme solari bio da usare al mare, in spiaggia e in città.

lavera Spray Solare Sensitive SPF 30

Un'emulsione leggera e dall'assorbimento veloce che protegge a pieno la pelle. Un latte dal profumo gradevole con filtri minerale, a cui si aggiungono proprietà nutrienti provenienti dagli oli biologici di semi di girasole e cocco.

Un prodotto vegan e safe per qualsiasi tipo di pelle, tanto da essere perfetto anche per i soggetti che soffrono di dermatiti.

Omnia, Latte Solare Protettivo SPF50+ Viso e Corpo con Aloe Vera

Un prodotto Made In Italy che sfrutta le proprietà dell'Aloe Vera del Salento. Con SPF 50+, permette di idratare le pelli molto chiare e sensibili al sole. La particolarità è la lavorazione dell'aloe che viene lavorata a freddo entro 2 ore dalla raccolta, in modo da ridurne l’ossidazione e preservarne intatti tutti i principi attivi idratanti.

La crema, inoltre, è conforme al Trattato Coralli Hawaii che bandisce l'utilizzo di Oxybenzone e Octinoxate nei prodotti solari, ritenuti potenzialmente dannosi per l'ecosistema marino.

Frais Monde, BIO crema SPF30

Ricca di pregiati oli e componenti naturali, questa crema solare ha una formula estremamente evoluta e con il 30% di attivi BIO. Ogm free e con oli di derivazione biologica, non solo protegge la pelle ma perfette anche di prolungare e favorire l'abbronzatura.

Al suo interno: olio di oliva bio, olio di jojoba bio ed estratto di aloe.

Tea Natura, Crema solare SPF 50

Pensata per le pelli chiare, delicate e reattive alle prime esposizione solari, questa crema contiene filtri minerali non nanizzati che proteggono dai raggi UVA e UVB, dalle scottature e dall’invecchiamento cutaneo. Contiene Olio Biologico di Buriti (Mauritia Flexuosa), ricco di vitamina A e carotenoidi, tutti elementi pensati per contrastare la secchezza e donare idratazione profonda alla pelle.

Biotique, Crema solare Bio Carota Viso e Corpo SPF 40

È noto che il betacarotene sia un grande alleato non solo per l'abbronzatura, ma per la resistenza della pelle al solo. Assumerlo, magari attraverso degli integratori, permette alle pelli più chiare di abbronzarsi in tempi più rapidi e con meno scottature ed eritemi. Ovviamente è indispensabile applicare una protezione solare e scegliere una lozione ricca di nutrienti e betacarotene, può essere un aiuto non solo per proteggere la pelle e mantenerla idratata a fondo.

EQ Crema Solare Bio, per Viso e Corpo

Una protezione solare che, non solo rispetta l'ambiente marino, ma che protegge le pelli più sensibili e che si scottano facilmente. Di origine naturale al 100%, contiene filtri solari che proteggono dai raggi UVA e UVB anche in forti condizioni di esposizione al sole

Perfetto per tutta la famiglia, compresi i più piccoli.

Suntribe, Crema Solare Minerale Corpo & Viso SPF 30

Ideale sia per il mare che per una giornata, questo solare incanta grazie al suo delizioso profumo al cocco. Una crema solare che protegge ad ampio spettro e scientificamente validata contro i raggi UVA e UVB, bloccandone ben il 97%. Per una scelta ancora più green, il pack è realizzato con canna da zucchero ecologica.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.