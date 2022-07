C ome realizzare il beauty case perfetto da mettere in valigia? Abbiamo provato a selezionare i travel kit e i mini-size da avere per vacanze a tutta bellezza

Il countdown alle vacanze è ufficialmente iniziato e capire cosa mettere e come fare il beauty per le vacanze è importantissimo!

Che sia un fine settimana fuori porta in una città d’arte o una settimana al mare, preparare il beauty nel modo giusto è fondamentale per evitare di trovare all’ultimo minuto senza crema solare, crema viso e non solo.

Immancabili, ovviamente, le mini size: piccoli tesori di bellezza da avere sempre con te. I travel kit e le mini-size sono dei pezzi imperdibili non solo per la loro utilità, ma anche perché è indiscutibile la bellezza delle confezioni in taglia XXS

Cosa mettere nel beauty da viaggio

Mare o montagna, collina o città: poco cambia. Se devi partire, la base del tuo beauty case può essere più o meno lo stesso e contenere prodotti che si adatteranno in qualsiasi situazione, comprese quelle di emergenza.

Ricorda di non esagerare: qualsiasi sia la tua meta cerca di realizzare un beauty leggero e con il minimo indispensabile. In vacanza non è necessario rinunciare alla skincare e al make-up, ma vedrai che ti basterà davvero poco per confermarti la beauty queen anche in ferie.

Qui trovi la checklist da salvare e studiare prima di iniziare i bagagli. Una lista utile e veloce che ti tornerà utile quando dovrai preparare il tuo necessarie pre-partenza.

Skincare cosa portare in vacanza

La prima cosa da mettere in valigia? La crema solare, ma non solo.

SPF per il corpo: se hai abbastanza spazio aggiungi sia una protezione solare con fattore 50+ , dedicata ai primi giorni, e una 30 da applicare quando la tua pelle sarà ormai abbronzata. Non dimenticare di optare per una protezione green e attenta agli oceani.

, dedicata ai primi giorni, e una 30 da applicare quando la tua pelle sarà ormai abbronzata. Non dimenticare di optare per una protezione green e attenta agli oceani. SPF per il viso : non tutte le creme solari sono uguali e la differenza tra viso e corpo è importante. Per questo è meglio optare per una protezione ad hoc per il viso, con fattore 50+.

: non tutte le creme solari sono uguali e la differenza tra viso e corpo è importante. Per questo è meglio optare per una protezione ad hoc per il viso, con fattore 50+. Stick solare: pensato per proteggere labbra e zone più delicate, compresi i tatuaggi.

pensato per proteggere labbra e zone più delicate, compresi i tatuaggi. Face mist: fresca leggera e idratante. Aggiungere una mini-size idratante da applicare sul viso è corpo con un paio di vaporizzazioni ti salverà dalle situazioni più calde al mare, in città o in montagna.

Dopo sole: per idratare la pelle assetata e rinfrescarla in caso di eritemi. Da non dimenticare assolutamente.

Detergente oleoso : non utilizzarlo solo per struccarti, applicare la doppia detersione ti permetterà di eliminare i residui di sale, sabbia e, soprattutto, protezione solare.

: non utilizzarlo solo per struccarti, applicare la doppia detersione ti permetterà di eliminare i residui di sale, sabbia e, soprattutto, protezione solare. Detergente: non dimenticarlo e opta per una formula delicata in crema o in schiuma.

non dimenticarlo e opta per una formula delicata in crema o in schiuma. Maschera in tessuto : per un boost d’idratazione per il viso non dimenticare una maschera viso in tessuto. Facile da trasportare, occuperà poco posto e darà sollievo alla tua pelle.

: per un boost d’idratazione per il viso non dimenticare una maschera viso in tessuto. Facile da trasportare, occuperà poco posto e darà sollievo alla tua pelle. Crema viso: impossibile da dimenticare, sceglila fresca e ricca da applicare alla sera per coccolare la cute del viso.

Make-up da portare in vacanza

Pochi e semplici step: se non vuoi rinunciare al make-up neanche in vacanza ricorda di optare per formule multiuso per risparmiare spazio e prodotti.

Correttore : scegli un prodotto delicato e illuminante da usare solo nei punti critici

: scegli un prodotto delicato e illuminante da usare solo nei punti critici Gel per sopracciglia : fisserà le tue sopracciglia anche in spiaggia. Sceglilo colorato se proprio non vuoi rinunciare a un po’ di struttura.

: fisserà le tue sopracciglia anche in spiaggia. Sceglilo colorato se proprio non vuoi rinunciare a un po’ di struttura. Blush & Bronzer : opta per un prodotto due in uno, in modo da non avere problemi di tonalità e sottotono quando la pelle inizierà a diventare dorata

: opta per un prodotto due in uno, in modo da non avere problemi di tonalità e sottotono quando la pelle inizierà a diventare dorata Matita occhi : sceglila automatica e usala come ombretto, base cremosa e eyeliner. Un solo prodotto per mille e più look.

: sceglila automatica e usala come ombretto, base cremosa e eyeliner. Un solo prodotto per mille e più look. Mascara: sì al marrone, decisamente più naturale e perfetto anche per riempire le sopracciglia.

Il make-up kit super minimal 1/5 Minimania Peachynude, Kess Berlin - Mini mascara e mini lipstick più blush e illuminante: tutto l’indispensabile per un make-up basico ma pazzesco. 2/5 Tattoo Liner Waterproof, KVD Beauty (da Sephora) - L’eyeliner resistente ad acqua e sudore in formato mini, dal tratto ancora più preciso. 3/5 CC WATER à la Centella, Erborian (da Sephora) - Il perfezionatore dell’incarnato che purifica la pelle e la idrata a fondo e ha una consistenza quasi impalpabile. 4/5 Glassy Blush by the Glass, EspressOh - Il blush trasparente che reagisce con il ph della pelle e dà un colore delicato unito a un effetto dewy. 5/5 Blush Bronze Cheek Kit, NARS - Il blush e il bronzer più iconici nelle shade Orgasm e Laguna, che danno un effetto sunkissed anche a chi non va al mare. PREV NEXT

Capelli i prodotti must-have da viaggio

Prendersi cura dei capelli in estate è fondamentale perché i raggi solari possono sfibrare e seccare la chioma e, per questo motivo, è importantissimo aggiungere idratazione e cura anche in vacanza.

Protezione solare: in spray, olio o latte, portalo con te nel beauty e nella tua beach bag per proteggere i capelli durante le lunghe esposizioni solari. Vaporizzalo prima dell’esposizione, durante e dopo ogni bagno o doccia.

Shampoo ad hoc : scegli formule ad hoc molto idratanti e nutrienti. Evita prodotti tonalizzanti che potrebbero subire variazioni sotto i raggi UV.

: scegli formule ad hoc molto idratanti e nutrienti. Evita prodotti tonalizzanti che potrebbero subire variazioni sotto i raggi UV. Maschera e conditioner: immancabile la parte idratante e nutriente per i capelli. Sì alle maschere, se hai tempo e spazio, oppure un buon conditioner da usare dopo ogni lavaggio e lasciare in posa qualche minuto per donare nutrizione al capello.

Capelli: tutto l’indispensabile da mettere in valigia 1/5 Heal Beauty Bag, Maria Nila - Contiene shampoo e conditioner in versione travel e full size, così puoi portare la tua hai routine preferita sia in valigia che nel trolley.

2/5 Magic Emulsion, Bagnodoccia idratante e Maschera Rigenerante Intensa in bustina da 50ml con tappo richiudibile, Biomed (in salone) - Routine a base di Caviale Verde, un’alga ricca di Vitamine A C E, polisaccaridi, oligoelementi, minerali e proteine. Una routine idratante e rigenerante, grazie anche all’Acqua Costituzionale di Bergamotto che, ricca di antiossidanti, combatte i radicali liberi e dona freschezza e idratazione al capello. 3/5 Hair Oil, Shampora - Contiene cinque tipi di oli diversi: cocco, avocado, albicocca, babassu e carota, per proteggere, nutrire, riparare e dare corpo ai capelli. Si può usare sui capelli umidi, tamponati prima dell’asciugatura, per un’azione nutriente, ma anche su capelli asciutti, per un effetto protettivo, lucente e idratato.

4/5 Bodyguard Heat Protect Spray, ghd - Per chi non può rinunciare a phon e styler nemmeno in estate, lo spray protettore è un must da usare 365 giorni l’anno.

5/5 Afar Travel Hair Dryer, T3 Micro - Chi ha una chioma lunga e folta e non può rinunciare ad asciugare i capelli con il phon, conosce l’importanza di averne uno sempre in valigia. Questo è un phon compatto che non ha nulla da invidiare a quello professionale: tre temperature e due velocità, tecnologia IonAir per un’ asciugatura rapida, delicata e anticrespo. PREV NEXT

I must have per il tuo beauty case

Se non sai cosa mettere nel tuo beauty dedicato alle prossime ferie, questa selezione di prodotti, in mini, travel size e non solo, ti tornerà utile per uno shopping mirato e decisamente cute.

La skincare must-have da avere in viaggio (e non solo) 1/15 Crème Fraîche, Nuxe - Un prodotto multitasking che ti cambia la vita, e non solo in vacanza, perché funziona come crema idratante, latte struccante e maschera rimpolpante.

2/15 Travel Kit Capsule Ceramide, Elizabeth Arden -

Set con all’interno 3 tipologie di siero Ceramide:

Advanced Ceramide Capsules, Retinol Ceramide Capsules, Hyaluronic Acid Ceramide Capsules per 7 giorni di trattamento. 3/15 Glow to Sleep Kit, Drunk Elephant - la mini routine illuminante da cui non ti puoi separare è in formato mini. Nel kit trovi Beste N° 9 Jelly Cleanser, l’esfoliante a base di acido glicolico T.L.C. Framboos, il siero idratante B-Hydra e la crema viso Protini ai polipeptidi.

4/15 Face & Body Duo, Ultraviolette (da Sephora) - Protezioni ad ampio spettro per viso e corpo con fattore di protezione 50+. Insieme (a te) per sempre.

5/15 The Starter Kit with The Cream, Augustinus Bader - La tua routine preferita in versione mini, per avere sempre con te The Face Oil, The Cream, The Essence e il Cleansing Oil.

6/15 Jail-Tech, Bakel - Il siero super idratante ad effetto lifting in versione charm size, per avere sempre con sè tutti i must have della skincare routine.

7/15 The Hero Skincare Kit ,The Organic Pharmacy - Sette prodotti per detergere con doppia detersione, riequilibrare, proteggere e idratare. Più la maschera rimpolpante ed elasticizzante al collagene.

8/15 Best Sellers Travel Kit, Malin+Goetz - Skincare, ma non solo. Qui c'è tutto ciò di cui puoi aver bisogno per la routine di viso, corpo e capelli: grapefruit face cleanser vitamin e face moisturizer, bergamot hand + body wash, vitamin b5 body moisturizer, peppermint shampoo e cilantro conditioner. 9/15 Fun in the Sun Kit, Alma K (da Douglas) - SPF 30 corpo, SPF 50 viso e lozione doposole: tutto l’indispensabile per un weekend all’insegna dell’esposizione sicura e senza pensieri.

10/15 Visione Travel Kit, In Aéras - Salvia, Rosmarino e Iperico sono alla base del kit che contiene olio corpo, siero e crema viso dalle proprietà antinfiammatoria, ricostituente, riepitelizzante, trattante e anti-aging.

11/15 Hydrate and Smile Set, Dr. Jart+ (da Sephora) - La crema in gel che idrata, protegge e rinforza la barriera cutanea e il Tiger Grass Color Correcting Treatment a base di CICA, per lenire e uniformare la pelle arrossata e irritata.

12/15 Best of Vitamin C, Pixi - La vitamina C è un must tutto l’anno, soprattutto d’estate sotto la protezione solare, grazie alla sua azione illuminante e anti-macchie.

13/15 Beauty-on-the-go Hydrating Solution Mini Set, Artistry Skin Nutrition - Detergente in mousse, tonico levigante e gel idratante per sopravvivere alle applicazioni di due settimane di vacanza.

14/15 V/Care, VitaVi - Integratore a base di amminoacidi essenziali, peptidi derivati dall’ idrolizzazione del collagene, vitamine e minerali che combattono lo stress ossidativo e favoriscono la sintesi del collagene, che si degrada ancor più velocemente con l’esposizione al sole.

15/15 Latte Comfort SPF 30, Yves Rocher - Minimo ingombro per il latte solare ad alta protezione che si può utilizzare su viso e corpo.

PREV NEXT

Corpo: cosa mettere nel beauty case 1/9 The D Travel Kit, Darling X Luisaviaroma - Contiene Tan Activator, con Vitamina E, idratante e nutriente grazie a Calendula e Olio di Cocco. La Tirosina stimola la naturale produzione di melanina, aiutando a prevenire eritemi e scottature. La SPF 20 è una crema viso e corpo con protezione media ad ampio spettro, UVA e UVB, indicata per tutti i tipi di pelle, dalla forte azione idratante e nutriente. A base di Equiseto e Vitamina E, ha proprietà anti-age e antiossidanti. Arricchita con Olio di Jojoba e Olio di Albicocca, favorisce il mantenimento dell’elasticità cutanea e ha una forte azione idratante grazie alla presenza di Allantoina.

2/9 Signorina Ribelle EDP Mini 20 ml, Salvatore Ferragamo - Frangipani, gelsomino e Ylang Yalang con fondo woody, definito da note di legno di sandalo e un tocco gourmand al sapore di gelato alla vaniglia e latte di cocco. Per avere il tuo profumo preferito sempre con te, in vacanza e nei weekend.

3/9 Whitening Collection Kit, vVardis - Contiene colluttorio, dentrifricio, concentrato iluminante e sbiancante e spazzolino da denti in legno di faggio. Denti bianchissimi e abbronzatura? Una coppia perfetta.

4/9 Santal Vanille, The 7 Virtues (da Sephora) - Profumo roll on che evoca sulla pelle la sensazione di una vacanza su una spiaggia esotica, circondata da noci di cocco, vaniglia e mirra.

5/9 Minty Spark Summer Kit, Sabon - Olio doccia, scrub e gelée corpo e mani da portare sempre con sé. Dall’azione rinfrescante, hanno un profumo fresco e rinvigorente e sono una goduria sulla pelle grazie all’estratto di menta piperita.

6/9 Verveine Perfume en Gel, L’Occitane - Una consistenza insolita per il mini profumo da viaggio a base di verbena biologica della Provenza, agrumi e mentolo. Una sferzata di freschezza ed energia.

7/9 SPA Ritual, Keys Soulcare (da Douglas) - Un kit da viaggio che contiene Harmony Mask, per detergere, equilibrare e nutrire la pelle; il Renewing Body + Hand Wash, per eliminare le impurità e rinfrescare la pelle; il Rich Nourishing Body Cream, che nutre e idrata a lungo.

8/9 All that Shimmers, Florence by Mills (da Douglas) - Un delicato illuminante corpo per esaltare l’abbronzatura con un tocco di luce dorata sulla pelle.

9/9 Moisturising Lotion, CeraVe (in farmacia) - Arricchita con ceramici, questa crema idratante viso e corpo aiuta ad apportare idratazione e rinforzare e riparare la barriera cutanea.

PREV NEXT

I migliori cosmetici solidi da portare in vacanza

Un capitolo a parte va dedicato ai cosmetici solidi, che hanno un paio di vantaggi non indifferenti. Prima di tutto, i cosmetici solidi non vengono conteggiati quando usi solo il bagaglio a mano e, di conseguenza, riuscirai a portare più prodotti, ottimizzando spazi e quantità. In secondo luogo - e in un momento come questo non è un aspetto che può essere ignorato - sono più sostenibili, vuoi per il packaging, ma anche per il minor consumo d’acqua che impiega la loro produzione. Terzo, sono sostenibili per le tue tasche, perché durano anche come due o tre prodotti standard.

I cosmetici solidi must-have 1/4 Detergente Viso e Occhi, Mediterranea - Strucca e deterge viso e occhi, garantendo idratazione e un tocco vellutato alla pelle grazie al complesso proteico di avena, acido ialuronico e glicosammino glicani. Una gestualità vintage più moderna che mai.

2/4 Hydrate Shampoo Bar, Rescue My Hair (su QVC) - Shampoo solido idratante a base di aloe vera al profumo di rosa e bergamotto. Equivale a 250 ml di shampoo e di può accompagnare in tantissimi viaggi e weekend. E si può utilizzare anche come doccia schiuma.

3/4 Gel Douche Sans Boutelle Abricot & Karité, Unbottled (da Sephora) - Gel doccia solido che contiene olio di nocciolo di albicocca lenitivo, burro di karité nutriente e semi di lampone esfolianti.

4/4 Balsamo Solido Riparazione Intensa, L’Occitane - Balsamo dal profumo aromatico che contiene 5 oli essenziali di ylang-ylang, arancia dolce, lavanda, geranio e angelica e ha un’azione ristrutturante e rinforzante della fibra capillare.

PREV NEXT

1/15 Gyada, Maschera Nutriente E Ristrutturante - con Burro di Murumuru, Arginina, Glutammina, Olio di Semi di Lino ed estratti vegetali di Guaranà e Malva per capelli secchi, sfibrati e danneggiati. 2/15 AHAVA, Mineral Shampoo - formulazione a base di Minerali del Mar Morto che permette di attirare l'idratazione dall'interno sulla superficie della pelle per adattarsi a ogni tipologia di pelle ed esigenza. 3/15 Nuxe, My Travel Essentials - una mini pochette con i 5 prodotti indispensabili per la beauty routine estiva. 4/15 Dr.Jart+, Bestseller Trial Summer Kit - un set competo di skincare in versione mini che offre una routine completa: dal detergente al tonico passando per la crema viso. 5/15 Hairburst, mini balsamo - con Pantenolo, che aiuta a ispessire i capelli, le proteine del grano idrolizzate che rinforzano e rimpolpano i capelli e ne riducono la rottura. 6/15 Hairmed, Kit capelli - un kit pensato per capelli secchi e opachi, proprio come le chiome più stressate dal sole, dalla salsedine e dal cloro. Must have è la maschera 2 in 1 che può essere utilizzata come cowash in alternativa allo shampoo, quando i capelli non necessitano di una pulizia troppo profonda. un kit pensato per capelli secchi e opachi, proprio come le chiome più stressate dal sole, dalla salsedine e dal cloro. Must have è la maschera 2 in 1 che può essere utilizzata come cowash in alternativa allo shampoo, quando i capelli non necessitano di una pulizia troppo profonda. In vendita su QVC 7/15 Mediterranea, Salviette rinfrescanti - salviette multiuso per assicurare alla pelle freschezza e pulizia, una formula con il 98.5% di ingrediente di origine naturale, studiata per rimuovere il sale marino e i residui di sabbia. 8/15 LPG, Trousse Weekend - un Eau Micéllaire Préparatrice, un Sérum Lissant Hydratation Intense, un Soin Tenseur Fermeté e due salviettine lavabili in cotone organico per prendersi cura della detersione anche fuori casa. 9/15 Sephora Collection, Kit summer to go – beauty to go - un blush, un balsamo per labbra rosa e mini mascara waterproof. Il plus? La trousse fabbricata al 65% in carta. 10/15 MÁDARA, Wherever skin care travel set 5 in 1 - un mini set per la cura della pelle, indicati per aumentare l’idratazione, la luminosità. Immancabile anche la protezione solare con SPF 30. 11/15 Davines, Complete Travel Kit - Un set di prodotti per la pelle e per i capelli in formato travel. U Hair & Body Wash, SU Milk e The Quick Fix Circle. 12/15 Manasi 7, All Over Colour - Un colore dalla formula naturale, ricca di ingredienti di origine botanica e bio perfetto per labbra, guance, occhi. 13/15 Charlotte Tilbury, MINI Pillow Talk Push Up Lashes Mascara - un mini mascara di successo con effetto lifting e agenti volumizzanti. 14/15 Cocunat, Natural protector - Se c'è un prodotto immancabile in valigia, è una buona protezione solare. Oltre ad essere

reef friendly è anche travel

friendly, cioè perfetta per il bagaglio a mano e i beauty più piccoli. 15/15 Skon, Bye, bad energy latte detergente - Un latte detergente in tubetto pratico, piccolo, bio, green, amico della pelle e della natura. A base di Mirtillo Rosso, Pino Silvestre, Acqua di Melissa, l’Olio di Cedro Atlantico e non solo. PREV NEXT