L e onde del mare sembrano essere la prima ispirazione per questa nail art dove le forme suinose, e i colori di tendenza, la fanno da padrone.

Impossibile negarlo: i social ormai sono la nostra fonte principale di ispirazione. Look, make-up, skincare, nail-art: bastano un paio di scroll, a volte, meno e qualche tap per trovare il to do per il tuo nuovo stile. Ed è innegabile, che proprio da qui, arrivano anche gli hot trend del momento e che vedremo, in ogni dove, sia sullo schermo dello smartphone sia in real life.

Proprio come la Squiggly Nail Art, una manicure a prova di beginner che ti farà innamorare al primo sguardo sul tuo feed. Fatta di linee sinuose, curve, onde a volte anche poco precise o che si alternano tra loro secondo un metodo, ma senza regole ben precise.

Insomma, una nail art davvero facile che, in men che non si dica, porterà a un livello superiore la tua manicure passando da colori pieni e bold, a unghie più delicate e raffinate. E se non sai da che parte iniziare, non preoccuparti, qui troverai le inspo più cool da copiare senza paura.

Minimalist

Chi ama il minimal, spesso, mette in secondo piano la possibilità di fare una nail art perché, per alcune, è too much. Questa opzione, semplice, pulita e lineare, invece è un'idea perfetta da replicare anche per cambiare un po' il mood.

Pastel Squiggly

Voglia di colori leggeri e delicati? La risposta è nelle tinte pastello che, anche in forte contrasto, si sposano perfettamente in questa manicure sinuosa e fatta di curve leggere. Ottima idea sulle unghie di media lunghezza.

Monochrome Squiggly

I colori da abbinare non sono sempre facili e, per fare il primo passo, puoi optare per una manicure monocromatica optando per una delle tonalità di tendenza della stagione. Fidati, la amerai.

French Inspo

La french manicure è un una nail art riscoperta ma, oggi, viene arricchita e resa unica da piccoli vezzi di colore. Proprio come le forme sinuose che non solo colorano, ma formano la vera e propria luna della french.

Black&White lover

Il black and white è un grande classico e, anche in questo caso, non può e non deve mancare. Il contrasto di colore, sulla base nude, renderà ancora più elegante e di impatto questo stile dal mood minimal.

Squiggly e short nails

Solitamente si pensa che le nail art siano solo e solamente pensate, create e realizzate per arricchire le unghie lunghe. Eppure le squiggly nails si abbinano perfettamente anche con le lunghezze più corte, proprio come queste.

White Squiggle

Chi lo dice che il bianco non può essere un colore elegante? Questa nail art è la dimostrazione che con un pennello fine e un colore pieno, anche questa tonalità può essere perfetto per le situazioni più formali.

Neon nails

Più difficile di quel che si possa pensare, ma questa versione neon in sfumatura non è così complicata come si pensi. Cosa serve? Un pennellino sottile e tanta pazienza. Ma farcela è possibile.

Y2K inspiration

Un tuffo nel passato. Un viaggio negli anni 2000. Poteva mancare anche nel mondo della nails il trend Y2k? Assolutamente no e, per noi, questa è la versione perfetta per reinterpretarla.

Bold Squiggle

O tutto o niente: se questo è il motto della tua vita, allora prova questa versione super bold. Sì, qui gli errori sono ammessi; basterà poi coprirli con il colore successivo.