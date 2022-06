L’arrivo dell’estate e il caldo sempre più afoso significano solo una cosa: è il momento di osare con uno dei tagli di capelli corti dell’estate 2022. La tendenza? Sarà ibrida, perciò, non aspettarti i soliti pixie cut.

Ci vuole coraggio, non c’è dubbio. Per dare un taglio netto alla chioma e osare con i tagli più trendy della stagione ci vuole una certa sfrontatezza. Il motivo è molto semplice: i capelli corti dell’estate 2022 riscrivono completamente le regole. Dimentica la classica silhouette di un pixie cut con doppio taglio: la prossima stagione vedrà le proporzioni ribaltarsi completamente, senza dimenticare la facilità di gestione dei capelli corti. Ecco allora che le rasature tipiche del pixie si ammorbidiranno fino a creare un taglio uniforme, mentre il buzz cut giocherà con lunghezze di qualche millimetro. Senza dimenticare i tagli ibridi e unisex, vero must dell’estate 2022: Mixie e Bixie, ad esempio, fondono mullet e pixie o Bob e pixie. L’unica regola dell’estate 2022 è l’assenza totale di regole: via libera, dunque, alle sperimentazioni!

Tagli capelli corti estate 2022: i pixie cut si ammorbidisce

Siamo abituati a immaginare il pixie cut come un taglio grintoso, con rasature e ciuffo, voluminoso, in primo piano. Nel 2022, però, cambia tutto e il più classico dei tagli corti si rivoluziona: la silhouette si ammorbidisce, undercut e side it spariscono. Il risultato è un taglio con un volume uniforme e ben distribuito, morbido è decisamente unisex.

Il bowl cut che non passa mai di moda

Tra i tagli capelli corti dell’estate 2022 non manca il bowl cut, ma senza il rigore geometrico tipico di questo taglio. A cambiare è soprattutto la piega che, pur rimanendo liscia, si fa anche leggermente bombata. Un taglio dal sapore anni ‘70/‘80, particolarissimo è molto di tendenza.

Capelli estate 2022: il Mixie

Il 2022 è l’anno dei tagli ibridi, il Mixie ad esempio. Si tratta della combinazione perfetta tra mullet e pixie, ovvero un taglio corto caratterizzato da scalature verticali. Il risultato è un cut con moltissimo volume alle radici e (mini) lunghezze sfilate, da abbianare - ovviamente - a una frangia. Un’idea interessante per l’estate, anche sui capelli ricci.

Il Boyband Cut tra le tendenze dell’estate 2022

Immagina il classico taglio alla Nick Carter dei Backstreet Boys: si chiama Boyband Cut ed è tra i tagli più cool del momento. La caratteristica principale è la frangia a tendina, che sormonta un taglio vagamente simile al pixie cut. È fondamentale, infatti, che la riga sia perfettamente centrale, proprio come negli anni ‘90.

Tagli capelli corti estate 2022: il buzz cut…lungo

Una contraddizione in termini? Forse, ma il buzz cut si allunga in vista dell’estate 2022. Pochi millimetri, è chiaro, ma sufficienti per dare al taglio una silhouette più morbida e femminile. E valorizza meglio ogni texture di capelli, ricci compresi.

Il Bixie Cut o micro caschetto

Per chi ancora non riesce a smettere di pensare alla bellezza di un classico bob, la soluzione è il Bixie Cut. Un mix tra caschetto e pixie, che porta le lunghezze a sfiorare appena le orecchie e il collo. Il risultato? Un taglio davvero elegantissimo. A fare la differenza è lo styling: il Bixie Cut è bellissimo con effetto wet.

I capelli corti alla Mia Farrow

Non smettono di affascinare i grandi classici del passato e le icone che hanno reso alcuni tagli intramontabili. Il taglio corto alla Mia Farrow, ad esempio, conquista l’estate 2022 grazie alla compostezza delle linee e soprattutto, alla frangetta cortissima. Il risultato è un taglio molto elegante, da provare rigorosamente con una piega liscia.

Tagli di capelli unisex per l’estate 2022

Una delle caratteristiche più interessanti dei tagli di capelli dell'estate 2022 è che si tratta di tagli unisex. Le linee morbide del classico pixie unite alla frangia, infatti, trasformano la chioma dandole una connotazione genderless e sbarazzina, da provare in abbinamento a una piega messy e a una frangia con effetto wet.