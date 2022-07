Luce everywhere: tra brillantini e make up Valentina Ferragni splende

B rillantini nei capelli e trucco luminoso: Valentina Ferragni brilla a Parigi ed è strepitosa

Brillantini sui capelli e make up luminoso: Valentina Ferragni splende a Parigi e ci regala un beauty look indimenticabile e super romantico. La sorella di Chiara Ferragni, in Francia per sfilate ed eventi, è una vera trend setter, soprattutto quando si parla di acconciature.

Fedele alle beach waves (che le stanno a meraviglia) Valentina non perde occasione per sperimentare nuovi hairstyles, puntando non solo sulla piega, ma anche sugli accessori per capelli che quest’anno sono tornati di moda.

Non a caso il suo hair look, super luminoso e chic, è stato uno fra i più apprezzati di Parigi. Il segreto? Dei cristalli scintillanti incastonati fra i capelli, capaci di mettere in risalto il make up e farla brillare. A metà fra una fata e una sirena, Valentina è riuscita a interpretare al meglio uno dei must have dell’estate. D’altronde non è la prima volta che la giovane Ferragni decide di decorare la chioma con dei brillantini.

Qualche mese fa, sempre fra le strade parigine, Valentina era apparsa con un hairstyle super cool. L’imprenditrice e influencer aveva decorato i baby hair frontali con dei micro cristalli, incorniciando il volto di luce. Un’idea di Manuele Mameli, celebre make-up artist delle sorelle Ferragni.

Il bello di questa acconciatura è che è così chic e particolare che non serve un make up elaborato, ma bastano mascara, ombretto shimmer e rossetto nude per un effetto wow. D’altronde il bello degli accessori per capelli sta proprio qui. Accanto ai brillantini per le acconciature scultura troviamo tante altre idee particolari.

Come il cerchietto bold, da scegliere con fantasie geometriche o floreali, ma anche in tinte monocromatiche super vivaci come il rosa, l’arancione o il giallo. Per le sere d’estate non possono mancare le fasce gioiello, perfette sia per i capelli lunghi che corti, con la frangia o senza. Per chi ha i capelli lunghi come Valentina Ferragni invece, oltre ai brillantini, sono perfetti gli elastici in raso nei colori pastello e gli scrunchies.

Da non perdere poi le pinze gioiello che tornano direttamente dagli anni Novanta e ci regalano vibes strepitose, passando dall’essere accessori da sfoggiare a casa a elementi indispensabili per un hairstyle eccezionale. L’ideale è sceglierla elegante, con forme geometriche, perline e strass. Banditi i modelli in plastica, da utilizzare solamente per creare la piega o per trattenere i capelli durante la maschera settimanale.