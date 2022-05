Unghie estive, le tendenze 2022: forme, colore e nail art

Q uali saranno le forme, i colori e le nail art che vedremo in ogni dove per l'estate 2022? Te lo sveliamo qui.

Voglia di esagerare e sfoggiare un po' di estro? La risposta è nelle tendenze unghie per l'estate 2022: i colori, le forme e le nail art, anche per la stagione più calda dell'anno, non si stanno facendo attendere e noi non ci siamo tirati indietro dallo scoprirle.

Non mancheranno i colori più accessi, disegni e colorazioni che ti lasceranno di stucco fino a delle forme che, forse, non ti saresti mai aspettato. Voglia di provarle? Scoprile con noi e tieni sempre a portata di mano (o di unghia) questi hot trend da provare, mixare e amare al primo colpo d'occhio.

Euphoria nails

Colorate, esagerate, con applicazioni fuori dagli schemi: le unghie dell'estate non possono che seguire uno dei trend beauty più amati dell'ultimo periodo. Euphoria, la serie tv di Netflix che ha conquistato tutti per il make-up passa anche al mondo delle nails dove, come è giusto che sia, non vede limiti alla fantasia e alla creatività.

Wrap polish

Poca confidenza con il mondo delle nail art, ma la voglia di colore è disegni è tantissima? La risposta è nel ready to wear, anche per le unghie. Si chiama wrap polish ed è la tendenza che ameremo per questa estate: senza genere e senza fatica, queste palette di unghie ti permetteranno di giocare con stile e colori. Dimentica le sbavature e armati solo di lima e top coat: la svolta anche per chi è una new be.

Minimal nails

Se gli eccessi sono di casa, anche il minimal non manca mai nel mondo delle unghie. Per chi ama uno stile più discreto e appena accennato, troveremo anche questo. Il nostro consiglio: usa colori pastello con piccoli accenni di colore come french o side french manicure.

Lo smalto verde

Forse non te lo aspetti, ma tra mille colori accessi anche il verde fa il suo ingresso tra i colori di smalti per l'estate 2022. Dai toni accesi e brillanti fino alle sfumature pastello, passando anche per le nail art e gli accenni di colore. Provalo con la pelle abbronzata: ti stupirà e piacerà da impazzire.

Unghie squadrate

Dopo anni di almond e forme ovali, ora sembra il momento del ritorno delle forme più rigide e lineare: le unghie quadrate, infatti, si mostrano su tutti i social e sono le preferite dei trend d'oltre Oceano. Promosse o bocciate?

Cloudy Nails

Sì, sono super cute e ci piacciono proprio per questo. Le unghie a tema nuvole andranno ad illuminare le tue unghie ma non pensare solo e solamente a un fondo azzurro, gioca anche con i colori pastello: una versione kawaii a cui dare una chance.

Hot Pink nails

Se dici estate dici rosa, giusto? Forse non è un detto comune, ma è innegabile che questo colore domini le stagioni dove i colori sono più accesi e intensi. Stessa cosa vale per quest'anno e, l'hot pink è lo smalto da scegliere e indossare. L'ideale per le carnagioni più scure e che si abbronzano a fondo e velocemente.

Glass Nails

Un trend decisamente difficile da indossare, non tanto per lo stile, ma per la manutenzione. In questo caso, infatti, è fondamentale avere una manicure sempre ben curata e cuticole senza alcune errore. Ti senti pronta?

Lunghezze XXL

Sì, il corto è elegante e chic ma se hai voglia di una pazzia prova le maxi lunghezze che quest'anno domineranno. Non aver paura, tutto si può dare devi solo capire quanto ti rappresentino.