I l trucco viola è un must di Euphoria: le ispirazioni da seguire e come creare un make up perfetto

Su TikTok (e non solo) impazza il trucco viola di Euphoria: un’esplosione di glitter ed eyeliner per un make up che non passa inosservato ed è super glam. La serie tv HBO ha conquistato migliaia di telespettatori grazie alla sua estetica fuori dagli schemi e alla capacità di raccontare le emozioni attraverso i beauty look.

Le ragazze protagoniste della serie infatti si esprimono attraverso i loro make up che sono suntuosi, fuori dagli schemi e semplicemente straordinari. Dietro il successo dei beauty look di Euphoria c’è Doniella Davy, talentuosa e visionaria makeup artist, vincitrice di un Emmy. Proprio lei ha rilanciato il viola per il trucco, utilizzando per raccontare i sentimenti di Jules, Cassie, Rue e le altre.

“Il trucco è utilizzato in modo emozionale, per aiutare a mostrare il viaggio dei ragazzi all'interno dello show”, ha svelato il regista Sam Levinson. Il viola è molto presente nei beauty look di Euphoria, per raccontare la voglia di seduzione, ma anche il dolore.

Lo vediamo, ad esempio, in Maddy che, vittima di un fidanzato violento e sociopatico ha scelto di usare il trucco come uno scudo. In particolare sfoggia spesso cristalli e brillanti applicati sugli occhi. Il suo make up viola prevede uno smokey eyes viola scuro, illuminato da strass che ridisegnano la palpebra oppure creano una sorta di eyeliner brillante. Il risultato, in ogni caso, è decisamente drammatico e stupendo.

Il viola è un colore molto amato da Maddy che lo sfoggia in molte puntate di Euphoria. Se hai voglia di sperimentare l’eyeliner grafico, ad esempio potresti usare questa tonalità, abbinata a un ombretto rosso da usare per definire la palpebra. Il risultato è iper femminile, deciso e con un tocco di grunge.

Per Rue invece il viola diventa il colore perfetto, in mille sfumature, per raccontare la sua tossicodipendenza e la solitudine. Per replicare il suo make up bastano una matita nera a definire l’occhio e una cascata di glitter da posizionare sotto la rima inferiore come se fossero delle lacrime. Che tonalità di viola scegliere per il make up ispirato a Euphoria? Ovviamente il Veri Pery! Colore dell’anno secondo Pantone, è una tonalità particolarissima, che unisce il caldo del rosso e il freddo del blu. Sta bene davvero a tutte (come dimostrano le protagoniste dello show), adattandosi sia agli occhi verdi che a quelli azzurri o marroni.