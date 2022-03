N egli episodi della serie Maddy strega tutti con una chioma black esaltata da pettinature anni Novanta dalle quali prendere ispirazione immediatamente

Tutte pazze per Euphoria. Che quella che vede come protagoniste Maddy, Kat, Lexi, Cassie, Rue e Jules sia la serie del momento non è un mistero e a eleggerla tra le più amate dalla generazione Z non sono solo gli intrecci di trame, ma anche i beauty look pazzeschi sfoggiati delle ragazze.

Oltre al make up a farla da padrone sono le chiome, che spaziano da quella super leonina di Zendaya – Rue alla liscia nero corvino di Alexa Demie - Maddy.

Se è quest’ultima la tua musa ispiratrice in fatto di hair style ecco come avere gli stessi capelli setosi e luminosi e riprodurne le acconciature più iconiche.

Come curare una chioma lunga

Se hai capelli lunghi e scuri e ti sembra che con il tempo abbiano perso un po’ di brillantezza sappi che per renderli splendenti come quelli della tua beniamina bastano poche semplici mosse.

Quando li lavi non usare l’acqua troppo calda, che potrebbe stressare ulteriormente il fusto, e ricordati sempre di usare prodotti anti crespo e di applicare una maschera ristrutturante almeno una volta a settimana. Attenta anche alle fonti di calore in fase di asciugatura e styling: tieni il phon a una temperatura media e ad almeno 20 centimetri dal cuoio capelluto e se usi la piastra non dimenticare mai di spruzzare preventivamente su tutta la lunghezza un termo protettore.

Cerchi un’azione d’urto? Prenota un trattamento alla cheratina dal tuo parrucchiere.

Come realizzare le acconciature iconiche di Maddy

Famosa per la sua chioma black, Alexa Demie durante la serie Euphoria l’ha sfoggiata in diversi modi, molti dei quali ispirati agli anni Novanta. Uno dei look più azzeccati è lo Spilky Bun, ovvero una rivisitazione dello chignon caratterizzata dalla presenza di due ciuffi laterali che fuoriescono dal raccolto rendendo il look meno serioso e più vivace, pur mantenendone l’eleganza.

Si tratta di una delle pettinature più in voga di questo periodo e se decidi di sperimentarla scegli tu se fare uno chignon alto o basso, l’importante è che i capelli siano tirati il più possibile.

Sempre in tema anni Novanta, un’altra inspo dalla testa di Maddy è il cerchietto a pettine. Semplicissimo da usare, consente di tenere in ordine la chioma ma allo stesso tempo di lasciarla libera di muoversi al vento, regalando un hair look trendy in pochi secondi.