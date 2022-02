S ulle unghie del 2022 non mancheranno nuove tendenze e mode che renderanno uniche le manicure grazie a colori, forme e nail art che stupiranno chiunque. Preparati a scoprirle insieme a noi.

Con l’inizio dell’anno nuovo arriva il momento di concentrarsi sulle tendenze e sulla moda dedicata alle unghie del 2022. Dopo un anno dove i colori autunnali, come il marrone e il verde, l’hanno fatta da padrone, le unghie a mandorla hanno conquistato milioni di manicure e il baby boomer non smette di essere sulla cresta dell’onda; ora è arrivato il momento di capire quali saranno i colori, le forme e le nail art di tendenza per il 2022.

Dal gel al semipermanente passando per lo smalto classico, cosa davvero non potrà mancare? Le unghie si porteranno corte o lunghe? E i colori imperdibili quali saranno? Abbiamo provato a rispondere a queste (e altre domande) a tema nails.

Smalto blu

Le sfumature sono sempre protagoniste delle tendenze dell’anno e la stessa cosa vale per i colori di smalto per il 2022. Immancabile sarà il blu, declinato in diverse tonalità, che ci accompagneranno per l’inizio dell’anno e in primavera.

Dettagli tridimensionali

Applicazioni, piercing, piccoli strass e non solo: le nail arte del 2022 si arricchiranno di elementi tridimensionali che balzeranno agli occhi arricchendo colori pieni e intensi.

Mismatched

Tra le tendenze del 2022 ci saranno sicuramente le missmatched nails che prenderanno sempre più piede: ogni unghia di un colore diverso seguendo le stesse tonalità o lo stesso mood: glitter, pastello, matte.

Stiletto lover

Lunghe e a punta: stiamo parlando delle stiletto nails che nel 2022 domineranno le forme di unghie. Che siano più o meno lunghe questa forma sarà di grande tendenza e sarà di aiuto a chi è alla ricerca di dita lunghe, affusolate ed eleganti.

Very Peri

Se lo dice Pantone chi siamo noi per dire di no al colore più hot dell’anno? Si chiama Veri Pery ed è un lilla lattiginoso, l’ideale per la primavera.

Matching nails

Ormai la manicure da uomo è stata ben più che sdoganata e la moda unghie 2022 vuole un passo in più: le matching nails o manicure di coppia. Colori, stili e nail art sulle unghie di lui e di lei, da copiare per abbattere le barrire dei pregiudizi.

Ritorno al naturale

Tra le forme più hot del 2022 si vede un forte ritorno alle unghie naturali, poco più lunghe del dito seguono la dolce forma naturale: ovali con angoli appena accennati. Perfette anche per i colori più audaci.

Wrap nails

Lo smalto adesivo fa un salto in avanti di 10 o 20 anni e torna sulle nostre unghie. Oggi, però, lo fa in una veste tutta nuova e decisamente più cool: i materiali sono più raffinati, spesso di vero e proprio smalto, e le fantasia seguono i trend dell’anno. Come dire di no.

Manicure floreali

Fiori e primavera: avanguardia pura direbbe qualcuno, ma non c’è niente di meglio per le unghie del 2022. Questa volta i colori saranno lattiginosi, delicati e i fiori piccoli ma evidenti. Decisamente bucolica.

Minimal è meglio

Nail art non fa sempre rima con esagerazione e ne sono una dimostrazione le unghie minimal (e spesso molto semplici) che ci faranno compagnia per un interno anno. Mezze lune, linee, puntini e non solo trasformeranno lo smalto in vera espressione d’arte.

Back to french

Bianca, colorata o solo su un dito: poco importa? Per il 2022 la french manicure deve e dovrà arricchire le tue unghie e dovrai solo tu decidere quale stile e quale mood farà al caso tuo.

Press on nails

Cambiare stile, colore, forma o aggiungere lunghezza in pochissimi minuti, sembra impossibile quando si parla di unghie ma per il 2022 la musica sarà decisamente diversa. Tra le tendenze non mancheranno le press on nails, unghie ready to wear da mettere e togliere come si preferisce e quando si preferisce. Tenuta e stile assicurati.