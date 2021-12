N uovo anno, nuovi colori compresi quelli per la manicure che per il nuovo anno cambiano sfumature e rendono uniche e bellissime le unghie per il 2022

I colori di tendenza per le unghie del 2022 sono assolutamente da conoscere. Le manicure, infatti, non solo si arricchiscono di nail art che, come ogni anno, creano effetti spettacolari lasciando chiunque a bocca aperta. Le nuove collezioni di smalti, dai classici ai semipermanenti fino ai gel, si declinano in tantissime sfumature, sia glossi che shimmer, per abbinarsi al meglio a qualsiasi look in tutte e quattro le stagioni del prossimo anno.

Perfetti sia per le unghie lunghe che per quelle corte, per le più stondate o per quelle squadrate e fino alla forma a mandorla o a stiletto: ecco quali sono i colori per unghie da aggiungere al tuo kit da manicure.

Smalto Blu

Le tonalità brillanti tornano di tendenza per il 2022 e, per questo motivo, il blu rientra tra i colori da indossare assolutamente sulle unghie. Dai colori più scuri, ma sempre luminosi, fino alle shades più tenue e lattiginose che ricordano il classico azzurro.

Lo smalto da acquistare: Gucci Beauty, 717 Marcia​ Cobalt.

Very Peri

Pantone ha annunciato il colore dell’anno per il 2022 e, ovviamente, questo non può mancare tra gli smalti imperdibile dell’anno. Al colpo d’occhio un viola intenso, che però vira verso il lavanda a cui si aggiungono le sfumature che virano verso il rosso.

Lo smalto da acquistare: & Other Stories, Endless Lilac Nail Gloss

Back to black

Non aver paura di passare al lato oscuro: il nero torna potente per il nuovo anno e renderà uniche le unghie sia di donne che di uomini. Sì alle classiche manicure total color, ma anche ai nuovi stili total glossy che arricchiscono nail art con il gioco dei negativi.

Lo smalto da acquistare: Faby, Black is Black

Verde oliva

I colori del nuovo anno, sia per le unghie che non, si scalderanno grandi a colori più cladi e alle sfumature che virano più sui gialli e aranciati che sui blu. Un cambiamento che renderà onore a tanti incarnati eliminando il pallore di diverse mani. Proprio per questo il verde oliva è un’ottima scelta per le unghie del 2022.

Lo smalto da acquistare: O.P.I., Pear-adise Cove

Color sabbia

I colori sabbiosi, leggermente diversi dal classico neutro con base rosa chiaro, diventeranno i nuovi nude da provare per le manicure del 2022. Questi colori, caldi e meno azzeranti rispetto alla carnagione, si matcharanno perfettamente anche con le pelli olivastre e più scure. Un colore molto simile allo smalto oro rosa, ma con uno sprint in più.

Lo smalto da acquistare: Chanel Le Vernis, 897 Golden Sand

Barbie pink

Esagerato, divertente e super energetico: inutile non pensare all’estate quando si parla di Barbie pink. Un po’ anni ’90 e anche un po’ sfacciato: il rosa neon sarà un punto di riferimento per chi non ha paura di osare. Da provare in versione matte per cambiare le regole dei giochi.

Lo smalto da acquistare: Sally Hansen, Insta-Dri Pink Blink

Soft White

Pulito e morbido, semplice e che dona un senso di pace: il bianco soft, ben diverso dalla versione gesso che ha dominato le unghie per diverso tempo, sarà un grande protagonista del 2022. Sicuramente apprezzato anche dalle star di tutto il mondo.

Lo smalto da acquistare: Manucurist, Milky White

Smalto caramello

Una nuova interpretazione di un nudo, decisamente più luminoso e che si sposerà perfettamente con le carnagioni estive abbronzate. Dolcissimo, troverà la massima espressione nelle unghie di media lunghezza e extra long.

Lo smalto da acquistare: Licia Florio, Sesamo

Verde pallido

Chiamato anche verde Celadon, ispirandosi al tipico colore delle ceramiche orientali, questo colore ricorda il più comune salvia ma con una sfumatura più chiara. Per il 2022 dovrà essere indossato con un finish creamy ed essere pieno e super coprente.

Lo smalto da acquistare: Kiko Milano, Smart Nail Lacquer, 153 Muget Green