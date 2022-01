L e tue unghie sono pronte a lasciare il segno e il modo migliore è con una nail art semplice e facile ma che si farà notare per il suo stile unico. Ecco qui X idee che stupiranno e per mani sempre al top.

Le nail art semplici e facili sono la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di mani sempre in ordine e unghie al top. Che siano su unghie corte o lunghe, cercando la giusta ispirazione è possibile trovare le migliori nail art semplici, ed eleganti allo stesso tempo, da realizzare senza problemi sia a casa con il fai da te sia nel proprio salone di bellezza di riferimento.

Ecco una selezione delle più belle manicure che potrai realizzare, e far realizzare, senza fatica e per un risultato davvero WOW.

Nail art floreale

Da sempre i fiori sono i protagonisti delle nail art, e spesso sono anche le più facili da realizzare. In questo caso basterà stendere un base lattiginosa da stendere su tutta la superficie dell'unghie e poi attrezzarsi di un dotter, strumento in acciaio con punta sferica, e realizzare i fiori. Per farlo si andranno a imprimere dei piccoli punti, senza esercitare troppa pressione, in modo circolare andando così a creare la corolla. Per il pistillo si potrà poi usare uno smalto oro e sigillare il tutto con un top coat lucido.

Nail Art Glitter & Matte

Spesso chi cerca una nail art facile cerca anche una soluzione veloce e alla portata di tutti. In questo caso, ad esempio, si sfrutta sia il contrasto sia per quanto riguarda i colori sia per i finish degli smalti. Opaco e glitter, smalto borgogna e smalto oro: un'alternanza di texture che in pochissimo rende una nail art calda e d'impatto.

Missmatched manicure

La missmatched manicure è un trend ormai di voga da diverse stagioni e rientra a pieni voti tra le nail art più semplici da realizzare anche a casa. Basteranno cinque smalti, uno per ogni dito, ognuno di colore diverso: diversi sia per colore, tonalità o sfumatura. In questo caso le lacche pastello si sposano perfettamente con le unghie leggermente squadrate, creando una manicure estiva da sfoggiare in vacanza.

Almond nail art

Perché rinunciare la rosa se è possibile utilizzarne ben cinque sfumature della stessa tonalità? Qualsiasi nail art si può arricchire di questo colore e una french su unghie a mandorla non solo è una soluzione facile, ma anche molto elegante e che si adatta a tutto.

Nail art facile su unghie corte

Riuscire a realizzare disegni e decorazioni sulle unghie corte può essere una sfida, ma anche in questo caso è possibile realizzare delle nail art facili che andranno a valorizzare sia le unghie che l'intera mano. Uno scontro tra un bianco lattiginoso e un nero profondo: questa decorazione è appena accennata e molto fine.

Rosso minimale

Elegante e semplice: può sembrare una combo impossibile, ma noi abbiamo trovato una nail art che risponde a entrambi a questi requisiti (oltre ad essere facilissima da realizzare). Basta sfruttare un grande classico, il rosso, e aggiungere un buon top coat glossato che farà grand parte del lavoro lasciando un finish super shine.

Calde sfumature

Una nail art semplice da realizzare può portare solamente alla scelta di colori e sfumature diverse da abbinare tra di loro. Questa, ideale da realizzare con lo smalto semipermanente, può essere un'ottima soluzione per chi porta le unghie molto lunghe e a stiletto, quindi estremamente delicate.

Black and white

Grande errore sottovalutare l'accoppiata bianco e nero. Sempre chic ed elegante permette di realizzare nail art semplici e molto delicate in pochissimo tempo. Questo stile, che si sposa perfettamente sia su unghie lunghe che su unghie corte, può essere realizzato facilmente anche da chi è alle prime armi. Dopo aver steso una base coat e averla lasciata asciugare con attenzione, basterà applicare un adesivo ad hoc o del washi tape (molto più delicato del classico scotch) e andare a riempire le sezioni designate con il colore prescelto. A concludere il tutto uno strato adeguato di top coat che renderà l'unghia brillante e sigillerà il tutto.

Glitter mania

Le cuticole passano sempre in secondo piano ma se per una volta provassimo a spostare l'attenzione alla base delle unghie? Ovviamente, in questo caso, è fondamentale curare al meglio le mani per evitare pellicine o punti troppo secchi. Un half moon manicure che sfrutta due elementi molto semplici: i glitter e una base nude. Una nail art semplice dal sapore natalizio ma che potrai sfoggiare 365 giorni l'anno.