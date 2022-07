Terra solare: le migliori per un sunkissed effect

N essun beauty è completo senza una terra abbronzata: non solo per il contouring, ma anche per un colorito dall'effetto "baciata dal sole" tutto l'anno

Abbiamo imparato a usare al meglio la terra solare, conosciuta anche come bronzer, e mai come in estate diventa un prodotto indispensabile da avere sotto mano. Con sottotono caldo o freddo, queste polveri hanno la capacità sia di scolpire l'incarnato, sia di scaldarlo per ricreare un dolce effetto abbronzato.

Da applicare da solo, o miscelato con il blush, con un maxi pennello, questa polvere è un vero prodotto multiuso che può essere utilizzato anche sugli occhi, come ombretto, e sulle labbra miscelato con un po' di gloss.

Dubbi su quale terra abbronzante acquistare? Qui da quella mosaico a quella opaca, passando per le più luminose: ecco una selezione delle terre solari migliori del 2022.

Benefit, Hoola

Uno dei blush più venduti del brand, è caratterizzato da una texture facile da sfumare e perfetto per un'abbronzatura naturale. Disponibile in 4 tonalità diverse per rispondere a ogni esigenza e a ogni incarnato.

Charlotte Tilbury, Airbrush Bronzer

Più di un classico bronzer, questo di Charlotte Tilbury esalta l'incarnato rendendolo luminoso. Un prodotto indispensabile per chi ama il finish opaco e vuole un incarnato riscaldato dal sole.

Fenty Beauty, Toast'D Swirl

Un maxi bronzer scintillante pensato sia per il viso che per il corpo. Con una formula ultra-liscia che scalda l'incarnato per un effetto sun kissed a regola d'arte.

Guerlain, La Poudre Éclat Bonne Mine Naturelle

Un magico effetto mosaico che mixa nuance luminose per mettere in risalto la radiosità e ogni tipo di carnagione. Con Miele di fiori di Marocco, questa terra solare permetterà di creare un romantico effetto bonne mine.

Mesauda, Bronze Venus

La terra perfetta per chi cerca una polvere compatta dall'effetto cremoso, setoso e confortevole. Ricca di pigmenti minerali micronizzati, questa formula, offre un'ottima coprenza e un’applicazione omogenea su tutto il viso.

Korff, Terra Limited Edition Incanto

Una terra non solo speciale per riscaldare l'incarnato, ma come oggetto da collezione. Un omaggio a Canova a 200 anni dalla sua scomparsa, ispirandosi as "Amore e Psiche", che ritrae l’attimo dell’incanto tra i due amanti.

Il tutto caratterizzato da due polveri abbronzanti uniformano l’incarnato e consentono di realizzare un perfetto contouring.

Huda Beauty, GloWish Soft Radiance Bronzing Powder

Voglia di pelle abbronzata? Questa è la terra solare perfetta perché aumenta istantaneamente la luminosità della pelle, lasciando un effetto simile all'abbronzatura naturale.

Collistar, Terra Abbronzante Effetto Seta

Una nuova versione di un prodotto già conosciuto e amato da Collistar: un prodotto di make-up unito a ingredienti che curano la pelle. Come, ad esempio, l'attivo anti-digital ageing che protegge la pelle dall’ossidazione e dall’invecchiamento precoce causato dall’esposizione alla luce blu dei dispositivi digitali.

