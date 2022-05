P ensata sia per il viso che per il corpo, l'SPF spray è l'ideale per chi ha un rapporto difficile con la protezione solare ma vuole proteggersi in totale sicurezza.

Leggere, invisibili e perfette per chi non ama sensazioni sticky sulla pelle: le SPF spray sono una soluzione facile e veloce per proteggere la pelle dal sole e dai raggi UVA e UVB.

In crema, olio o bifasiche, queste formulazioni sono pensate sia per il corpo che per il viso, nell'ultimo caso, possono anche essere applicate anche sopra il make-up per un'ulteriore protezione anche in città.

Formule ultraleggere e che possono essere riapplicate più volte al giorno, le protezioni solari in spray sono la soluzione che stavi cercando per un'applicazione veloce che non solo eviterà eritemi e arrossamenti, ma permetterà anche un'abbronzatura più duratura e omogenea.

Meglio un prodotto bifasico o una mist profumata? Qui i migliori spray con SPF da avere sempre con te.

Lancaster

La Sun Beauty Sun Protective Water SPF 50 è un'acqua bifasica super piacevole da applicare. Questo prodotto, infatti, permette di proteggersi con la sensazione di non avere un prodotto sulla pelle: rinfrescante e rigenerante dona un'abbronzatura dorata in metà del tempo di esposizione al sole grazie al nuovo complesso contenuto all'interno. Il plus è dato dalla formula clean e ocean friendly nel pieno rispetto dei mari e dei coralli.

Bionike

Amante dei bagni al mare e in piscina? In questo caso è bene scegliere un SPF spray waterproof, come il Latte Spray 50+ che fornisce una tripla fotoprotezione. Non solo dai raggi solari, ma anche dai radicali liberi generati da raggi IR e dai danni biologici a lungo termine; a tutto questo si aggiunge l'SPF BOOSTER, che consente di ottimizzare la concentrazione di filtri.

Hawaiian Tropic

L'abbronzatura dorata è il sogno di molti e, per questo, non sono da sottovalutare gli oli secchi in spray con SPF. Non solo perfetto per un colorito invidiabile, ma lo spray protective cocco e mango si distingue per il profumo di cocco e mango che inebria i sensi con le note tropicali della fragranza.

ISDIN

Pensata per il corpo, l'Isdin Fotoprotector Hydro Oil SPF30, ha una formula bifasica che agisce grazie alla sua doppia azione: proteggere la pelle rai raggi solari dannosi e aumentare del 43% l’abbronzatura con la Pro-Melanin TechnologyTM. Mentre dona un aspetto più tonico ed elastico alla pelle, agisce nell'immediato asciugandosi in pochi istanti.

Filorga

L'UV-BRONZE BODY SPRAY SPF50+ di Filorga è l'SPF spray per il corpo che, oltre a proteggere, nutre la pelle a fondo sublimando l'abbronzatura. Merito degli ingredienti come l'olio di noce di cocco, vitamina E e la vitamina A che agiscono sull’invecchiamento cutaneo e, nel mentre, il booster di collagene, associato all’acido ialuronico e all’NCEF ha un'azione nutri-rigenerante che supporta l'elasticità della pelle.

Ultrasun

Chi pratica sport all'aria aperta sa benissimo quanto sia importante proteggersi dai raggi solari, sia in estate che in inverno. Ed è proprio per questo che nasce la Very High SPF 50 Sports Spray Formula di UltraSun: un SPF spray che offre una protezione impermeabile, rapida e resistente all'attrito.

Pixi

Perfetto da applicare prima o dopo il make-up, lo spray solare di PIXI con SPF 30 crea un vero filtro invisibile ad ampio spettro. La formula leggera e impalpabile, crea una velo che preverrà le scottature e l'invecchiamento precoce lasciando la pelle e morbida, protetta e con una piacevole sensazione di comfort.

Biotherm

Il Waterlover Milky Sun Spray SPF50 di Biotherm è la soluzione perfetta per chi cerca una protezione solare per il corpo che, oltre a proteggere, permetta allo stesso tempo di avere una protezione elevata dai raggi solari. Da applicare prima della protezione, questo spray ha un SPF50 multi-resistente.

Nuxe

Pensata sia per il corpo che per il viso lo Spray Solare viso e corpo - Alta protezione - SPF 50 di NUXE ha una formula idratante ad ampio spettro perfetto per prevenire l'invecchiamento precoce e l'iperpigmentazione. Basterà attendere qualche secondo dopo la vaporizzazione sulla pelle per ottenere un filtro che non lascia alcun residuo né oleoso né pastoso sulla pelle, a cui si aggiunge un piacevolissimo profumo floreale.

