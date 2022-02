Crema viso con SPF: quando e perché usarla, e le migliori da provare

L a crema viso con spf è un prodotto fondamentale per proteggere la pelle e rallentare l’invecchiamento cutaneo. Scopriamo insieme come si usa, tutti i benefici e le migliori da provare ora!

Serve davvero utilizzare una crema viso con spf tutti i giorni? La risposta è semplice, ed è assolutamente si. Nonostante non sia amatissima da molti per la sua consistenza ricca e corposa, la protezione solare è infatti una delle pochissime armi infallibili contro macchie, discromie e prime rughe. Non solo d’estate e non solo al mare quindi, ma anche in città e quando il cielo è nuvoloso: la crema solare per il viso è un prodotto da applicare tutto l’anno per contrastare l’invecchiamento cutaneo di cui il sole è purtroppo il primo responsabile, e proteggere la pelle dai danni dei raggi UVA e UVB (sopratutto se hai appena effettuato un peeling viso).

Proprio per questo, negli ultimi anni le creme viso con spf sono sempre più diffuse, e le formule davvero leggere e facili da applicare, anche sotto il trucco. Dimentica i prodotti all’antica, pastosi e capaci di lasciare un residuo bianco-grigiastro sulla pelle. Ormai, le creme viso con SPF esistono davvero per tutti i gusti, dalle BB cream leggermente colorate ai trattamenti più intensivi e anti età.

Che tu esca per una passeggiata in città, per andare a lavoro in un posto molto illuminato dalla luce naturale o per una gita all’aria aperta, una buona crema con protezione solare è l’alleato irrinunciabile per proteggere la pelle e mantenerla giovane a lungo.

Crema con SPF: come si usa e quando applicarla

La regola è semplice: la protezione solare è l’ultimo prodotto da applicare nella tua skincare routine al mattino. Pensalo come uno schermo protettivo per sigillare tutti i principi attivi dei prodotti applicati in precedenza. La quantità? Ti consigliamo la regola delle tre dita: applicare una riga sottile di prodotto sul dorso di indice, medio e anulare per avere la quantità giusta. In alternativa, immagina un cucchiaino da the di prodotto per viso e collo.

Migliori creme viso con Spf

Ora sappiamo perché usare la protezione solare tutti i giorni, quando applicarla e in che quantità. Non ci resta che scoprire le migliori creme viso con spf, tutte da provare per una pelle protetta e giovane a lungo!

Migliori SPF per il viso da provare! 1/8 Resist Anti-Aging Skin Restoring Crema Giorno SPF 50 di Paula's Choice.

Questa crema idratante multi-tasking ha un SPF 50 per proteggere la pelle dai segni prematuri dell'invecchiamento e dai danni del sole, mentre il burro di karitè lascia la pelle morbida e idratata. La sua formula anti-age ha al suo interno ingredienti che migliorano il tono della pelle, come niacinamide e liquirizia, per una pelle più uniforme e dall'aspetto più giovane. 2/8 Fenty Skin Hydra Vizor è una crema viso con protezione solare leggera e non grassa invisibile su tutte le tipologie di pelle e carnagioni grazie alla sua tonalità rosa tenue. Contrasta la disidratazione, lo sbiadimento e le macchie scure ed è adatta come base prima del makeup. Plus? È super sostenibile! Nella linea skincare Fenty Skin, Rihanna ha privilegiato l'utilizzo di formule clean, oil-free, vegane e gluten-free che rispettano l'ambiente. In più la crema viso rispetta anche la barriera corallina e il packaging utilizza materiali riciclabili ed è ricaricabile! 3/8 La Roche-Posay Anthelios Ultra-Light Invisible Fluid SPF50+ Tinted.

Una crema solare leggerissima ma altamente resistente. La formula contiene PPD 46, che garantisce una protezione totale dai raggi UV. Un sistema brevettato noto come Mexoplex® unito all'acqua termale aiuta a difendere e nutrire la pelle, senza ungerla. La tinta naturale aggiunge un tocco di colore alla pelle, rendendola super luminosa. 4/8 ISDIN Fusion Water SPF 50 Protezione Solare Quotidiana.

Formula acquosa e molto idratante ad assorbimento immediato. Offre un’alta protezione contro le radiazioni UV, non irrita gli occhi ed è una perfetta base make-up. 5/8 Darling Glowy Face Cream SPF 50+.

Una crema multifunzione specifica per viso, collo e décolleté con fattore di protezione molto alta ad ampio spettro, e proprietà anti-age e anti-pollution. Grazie alla formula idratante ed emolliente e al suo leggero effetto glow è l’alleato perfetto per avere una pelle luminosa e protetta ogni giorno, anche nella vita frenetica di città. 6/8 CeraVe Hydrating Mineral Sunscreen SPF 50 Face Lotion.

Proteggi la tua pelle dal sole con questa crema per il viso delicata ma efficace, 100% minerale, oil-free con biossido di titanio e ossido di zinco che forma una barriera protettiva sulla superficie della pelle per aiutare a riflettere i raggi UVA e UVB del sole senza irritare la pelle sensibile. La formula contiene tre ceramidi essenziali per aiutare a ripristinare la barriera cutanea e fornire idratazione a lunga durata, oltre a niacinamide per aiutare a calmare la pelle. 7/8 Origins GinZing Idratante Colorato Energizzante SPF40.

Formulato con Caffè e Panax Ginseng, idrata, illumina e protegge la pelle in un unico gesto, regalandole una radiosità istantanea.

La protezione solare SPF 40 protegge la pelle dall’esposizione dei raggi UVA e UVB senza ingrigirla. La sua texture pigmentata si adatta al pH cutaneo e a tutti i tipi d’incarnato regalando una leggera colorazione al viso. La formula, arricchita con super ingredienti come Panax Ginseng e Chicchi di Caffè, è una carica di vitamine che risveglia la pelle. 8/8 Innisfree Tone Up No Sebum Sunscreen.

Un prodotto multitasking: questa protezione solare è la perfetta base per makeup in grado di opacizzare, illuminare e proteggere la pelle.

La consistenza non è oleosa grazie alla polvere seboregolatrice con cui è arricchita, e la protezione è totale, SPF50+ PA++++ UVA/UVB.

Leggermente colorata di rosa, uniforma l'incarnato e copre le imperfezioni. PREV NEXT